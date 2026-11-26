La Comisión consideró que el ciudadano de nacionalidad italiana y costarricense enfrenta un riesgo grave, tras más de un año sin información confirmada sobre su destino (climaloca.org-@CorteIDH/X)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de José Francisco Valle Pilia, ciudadano ítalocostarricense secuestrado en el departamento del Valle del Cauca el 1 de mayo de 2025, cuyo paradero continúa sin establecerse.

La decisión fue adoptada a través de la Resolución 94/2026, emitida el 22 de noviembre de 2026. El organismo consideró que Valle Pilia enfrenta una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida y a la integridad personal.

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La CIDH pidió intensificar la búsqueda y proteger al investigador

Según la información evaluada por la comisión, José Francisco Valle Pilia, investigador en agroecología, fue víctima de un secuestro extorsivo atribuido a integrantes de un grupo delictivo organizado que opera en territorio colombiano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de José Francisco Valle Pilia (CIDH)

Desde el día del hecho no se conoce información confirmada sobre su ubicación ni sobre las condiciones en las que permanece. Durante 2026, la parte solicitante informó acerca de presuntas pruebas de vida que indicarían que el ciudadano podría estar bajo custodia de un grupo delictivo o armado en Colombia.

La CIDH tuvo en cuenta esa información al estudiar la solicitud de medidas cautelares. El organismo señaló que persiste la posibilidad de que Valle Pilia continúe con vida y no haya sido rescatado.

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La comisión indicó que transcurrió más de un año y cinco meses desde el secuestro sin que las investigaciones hayan permitido establecer qué ocurrió con el investigador ni dar con su localización.

El pronunciamiento señaló que el beneficiario “se encuentra en una situación de riesgo” y que podría sufrir una mayor afectación de sus derechos. La evaluación consideró los hechos expuestos, el contexto del caso y las actuaciones comunicadas por el Estado colombiano.

Colombia informó sobre diligencias de localización e investigación

El Estado colombiano entregó información sobre las acciones adelantadas por las entidades competentes para buscar y localizar a Valle Pilia. Entre ellas figuran diligencias de investigación, mecanismos de búsqueda y coordinación entre instituciones.

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También reportó labores de fortalecimiento y seguimiento de las investigaciones abiertas, además de compromisos asumidos por las autoridades involucradas para esclarecer los hechos denunciados.

La CIDH valoró el compromiso expresado por el Estado frente al caso. No obstante, concluyó que las actuaciones informadas no han permitido determinar la situación del ciudadano ítalocostarricense ni establecer su paradero.

La CIDH señaló que persiste la posibilidad de que Valle Pilia continúe con vida y no haya sido rescatado (CIDH)

Las medidas cautelares fueron concedidas bajo el Artículo 25 del Reglamento de la Comisión, que permite solicitar acciones de protección cuando una persona enfrenta una situación de gravedad, urgencia y posible daño irreparable.

Las medidas incluyen coordinación con familiares y representantes

La primera solicitud al Estado colombiano consiste en adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad personal de Valle Pilia. La Comisión no precisó en el comunicado cuáles deberán ser las acciones concretas para cumplir ese objetivo.

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También pidió redoblar los esfuerzos para conocer la situación y ubicación del investigador, con el propósito de lograr su liberación y garantizar su seguridad, de acuerdo con las normas internacionales aplicables.

La CIDH solicitó que las medidas sean concertadas con los familiares de Valle Pilia y con sus representantes. Las autoridades deberán mantenerlos informados de forma constante sobre las gestiones que se realicen.

La CIDH solicitó que las medidas sean concertadas con los familiares de Valle Pilia y con sus representantes (climaloca.org)

El organismo requirió, además, información sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que derivaron en la medida cautelar. La resolución no establece plazos específicos en el comunicado divulgado por la Comisión.

La decisión no representa un pronunciamiento sobre una eventual responsabilidad internacional de Colombia. La CIDH aclaró que la adopción de medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento ante una futura petición por presuntas violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.

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