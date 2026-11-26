Las luces navideñas pueden incrementar el consumo de electricidad en diciembre. Enel recomienda utilizar tecnología LED para reducir hasta 60% el gasto destinado a iluminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las luces decorativas, las reuniones familiares y el mayor uso de electrodomésticos pueden representar un gasto adicional para los hogares durante las fiestas de fin de año. Enel Colombia advirtió que el consumo de energía en Bogotá y Cundinamarca puede aumentar entre 10% y 15% durante esta temporada, por lo que recomendó adoptar hábitos para evitar desperdicios y controlar el valor de la factura de electricidad.

La compañía señaló que el uso de iluminación navideña y otros equipos eléctricos influye en el comportamiento de la demanda durante diciembre. Por eso, una de las principales recomendaciones es revisar cuánto tiempo permanecen encendidas las decoraciones y optar por tecnologías que permitan reducir el gasto energético.

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Entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. se registra el mayor pico de demanda eléctrica, debido a la coincidencia de actividades en hogares, comercios y espacios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estas recomendaciones se suma el llamado a prestar atención a las horas de mayor demanda. Según información del Grupo Energía Bogotá (GEB), entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., coinciden varias actividades que elevan el consumo: las familias encienden las luces de sus viviendas, comienza a funcionar el alumbrado público y los establecimientos comerciales continúan operando.

Ocho recomendaciones para ahorrar energía durante la Navidad

El aumento previsto por Enel Colombia para la temporada de fin de año de 2025 sirve como referencia sobre el comportamiento del consumo durante las celebraciones. A este escenario se suma el fenómeno de El Niño, declarado en octubre de 2026, por lo que adoptar medidas de eficiencia energética cobra especial importancia.

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Estas son algunas acciones que pueden ayudar a controlar el gasto de electricidad en los hogares:

Cambiar las bombillas tradicionales por luces LED: de acuerdo con Enel Colombia, utilizar esta tecnología puede reducir hasta 60% el consumo de energía destinado a iluminación. Es una alternativa para las decoraciones navideñas y los espacios de la vivienda.

Establecer horarios para las luces navideñas: los adornos no necesitan permanecer encendidos durante toda la noche. Programar algunas horas de funcionamiento y apagarlos antes de dormir o salir de casa evita consumos innecesarios.

Desconectar los aparatos eléctricos: televisores, computadores y cargadores pueden seguir utilizando electricidad cuando permanecen conectados, incluso si están en modo de espera. Celsia estima que desconectar estos equipos puede contribuir a reducir hasta 10% el consumo energético del hogar.

Enel Colombia estima que el consumo de hogares, comercios e industrias en Bogotá y Cundinamarca puede aumentar entre 10% y 15% durante la temporada de fin de año (Mascha Brichta/dpa)

Revisar el funcionamiento de la nevera: abrirla constantemente, guardar alimentos calientes o tener empaques deteriorados puede afectar su eficiencia. Se recomienda mantener una temperatura entre 3 °C y 5 °C y comprobar que las puertas cierren correctamente.

Aprovechar la capacidad de la lavadora: realizar ciclos con una cantidad adecuada de ropa y utilizar los programas de ahorro energético permite evitar lavados innecesarios y aprovechar mejor cada carga.

Regular el aire acondicionado: en las regiones cálidas del país, Celsia recomienda mantener la temperatura entre 22 °C y 24 °C. También aconseja limpiar los filtros y mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está encendido.

Verificar las instalaciones navideñas: antes de conectar las decoraciones, es importante revisar que los cables no estén deteriorados. Para los adornos ubicados en balcones y fachadas se deben utilizar luces diseñadas para exteriores.

Calcular el consumo de las decoraciones: para conocer cuánta electricidad utilizan las luces, se multiplican los vatios del producto por las horas de funcionamiento y los días de uso. El resultado se divide entre 1.000 para obtener los kilovatios hora (kWh). Por ejemplo, una instalación de 100 vatios encendida seis horas diarias durante 30 días consume 18 kWh.

¿Por qué se debe ahorrar energía entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.?

El Grupo Energía Bogotá explica que durante este periodo coinciden diferentes actividades que incrementan la demanda eléctrica. Al caer la noche, los hogares encienden sus bombillas y electrodomésticos, mientras comienza a funcionar el alumbrado público y los comercios mantienen sus operaciones.

Desconectar televisores, computadores y cargadores cuando no se utilizan puede ayudar a disminuir el consumo de energía en las viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta concentración representa una mayor exigencia para el sistema eléctrico, que debe responder simultáneamente a las necesidades de viviendas, establecimientos y espacios públicos. Por esta razón, la Administración distrital invita a reducir el consumo, especialmente durante esas tres horas.