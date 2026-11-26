La Justicia Penal Militar y la Fiscalía abrieron investigaciones paralelas para esclarecer el procedimiento policial y la muerte del sospechoso. (Composición fotográfica AFP; Justicia Penal Militar)

Guardar

El Ministerio de Defensa Nacional informó que la Justicia Penal Militar y Policial inició actuaciones para establecer las circunstancias en que uniformados abatieron a un hombre señalado de participar en el secuestro de decenas de personas dentro de un almacén de cadena en Cartagena.

La intervención de la fuerza pública permitió rescatar a 76 personas que continuaban retenidas en el establecimiento comercial durante la madrugada del 25 de noviembre de 2026. Según el balance de las autoridades locales, otras 11 personas habían recuperado la libertad durante la jornada anterior, por lo que el total de víctimas del secuestro ascendió a 87.

PUBLICIDAD

El hombre abatido fue identificado por las autoridades como Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que el señalado participó en un intento de hurto a un carro de valores y permaneció dentro del almacén durante la toma de rehenes.

“Lo que hemos dicho de manera certera es que esa persona participó en el proceso inicialmente de un hurto a un carro de valores y después estuvo dentro del almacén liderando la acción”, sostuvo Turbay durante una rueda de prensa.

La Justicia Penal Militar inició los actos urgentes en el lugar

El Ministerio de Defensa sostuvo que los uniformados respondieron a disparos de los asaltantes para proteger a las personas retenidas. (@mindefensa / x)

El Ministerio de Defensa Nacional señaló que la Justicia Penal Militar y Policial acudió al sitio de la operación e inició los actos urgentes previstos por la ley. Esa jurisdicción revisará el procedimiento de los uniformados, mientras la Fiscalía General de la Nación deberá esclarecer la presunta participación del ciudadano abatido y las circunstancias de su muerte.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre recibió disparos durante el ingreso de la fuerza pública al establecimiento. La cartera de Defensa sostuvo que, de manera preliminar, el señalado custodiaba a los rehenes, portaba armas y vestía en forma similar a los otros delincuentes que permanecían en el lugar.

“El despliegue de las capacidades humanas, operativas, tecnológicas y especializadas de la fuerza pública permitió el rescate de 76 personas”, indicó el Ministerio de Defensa al informar sobre el resultado de la operación.

La entidad agregó que los uniformados fueron atacados al entrar al almacén. Según su versión, los agentes priorizaron la protección de los civiles retenidos, pero respondieron ante la continuidad de la agresión y el riesgo para las víctimas y para el personal que participaba en el operativo.

PUBLICIDAD

Más de 40 testimonios apuntan a la participación de tres personas

Más de 40 testimonios recogidos por los investigadores señalaron que tres personas ejecutaron el secuestro en el almacén. (AFP)

Los investigadores recogieron declaraciones de más de 40 personas que coincidieron en que tres delincuentes participaron en el secuestro. El Ministerio de Defensa precisó que los testimonios mencionan un acento característico de una región del país, aunque no divulgó mayores detalles sobre ese elemento de la investigación.

Durante el operativo fueron capturadas otras dos personas que, según el comunicado, estarían relacionadas con la retención de los ciudadanos. En el documento, las autoridades no divulgaron sus identidades ni los cargos que podrían enfrentar.

El alcalde Turbay explicó que la información sobre Muñetón Zapata se sustentó, según las autoridades locales, en declaraciones de las víctimas, grabaciones de las cámaras de seguridad del almacén e imágenes tomadas por drones durante el despliegue policial.

PUBLICIDAD

“En el escenario de lo que ocurrió, el hombre abatido estuvo involucrado y lo que se ha pedido a las autoridades es determinar oficialmente de qué manera lo hizo”, afirmó el mandatario de Cartagena.

El alcalde pidió esclarecer el caso y mencionó un intercambio de disparos

El alcalde Dumek Turbay afirmó que Jailer Humberto Muñetón Zapata participó en el asalto al carro de valores y lideró la retención de los civiles. (@ArmadaColombia / X)

El mandatario local pidió respeto por la familia de Muñetón Zapata, cuya esposa había informado inicialmente que el hombre se encontraba desaparecido. De acuerdo con el contexto entregado por la Alcaldía, la mujer sostuvo que había entrado al almacén a comprar buñuelos y que había dejado su vehículo estacionado frente al lugar.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el hombre reportado como desaparecido era la persona abatida durante el rescate. Turbay señaló que la investigación deberá establecer formalmente los hechos y comunicar los resultados a la familia.

PUBLICIDAD

“Le pedimos a la Fiscalía y a la Policía que realicen la investigación del caso y se le pueda contar a la señora las circunstancias reales”, declaró el alcalde. “No hay duda de la participación de Jailer Humberto Muñetón Zapata en el hecho y lamentamos que haya perdido la vida”.

El alcalde también afirmó que durante la intervención hubo un intercambio de disparos y que un integrante de la fuerza pública sufrió una herida en un brazo. “Yo no soy experto en armas, pero lo que vimos en los videos es que fueron personas preparadas para cualquier cosa”, dijo.