La casa de los famosos Colombia 2027: ya estarían 3 participantes nuevos confirmados. (cortesía Canal RCN)

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Ariel Osorio, director y presentador del programa La Corona TV, del canal City TV, reveló esta semana los tres primeros nombres que estarían confirmados para la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia, prevista para 2027.

Entre los mencionados figuran la modelo y actriz Angélica Jaramillo, el creador de contenido barranquillero El Sebastucho y la influencer dominicana La Piri, una selección que ya genera conversación en redes sociales.

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Angélica Jaramillo firmaría su contrato meses después de llamar tóxico al programa

Quizás el nombre que más llama la atención es el de Angélica Jaramillo, quien en febrero de 2026 no dudó en arremeter públicamente contra el formato cuando su hermana Sofía Jaramillo fue eliminada de la tercera temporada.

La modelo y empresaria afirmó que respaldó a su hermana en todo momento y que confía en la verdad de lo que mostró su hermana - crédito @nagelicajaramillov/IG

En ese momento, la actriz —reconocida por su paso por Protagonistas de Nuestra Tele en 2012— publicó un video en su cuenta de Instagram en el que cuestionó duramente la dinámica del reality. “Me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena. ¡Qué formato tan tóxico! No merecían tener a una mujer tan espectacular allá adentro”, expresó en ese entonces en un video en sus redes sociales.

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Apenas unos meses después, Osorio aseguró en su programa que Jaramillo ya habría estampado su firma para participar en la próxima edición del mismo reality, al que criticó duramente. La ironía no pasó desapercibida para el presentador, quien destacó el giro en la postura de la actriz.

El Sebastucho, el humor costeño que busca revancha en la casa

El segundo nombre mencionado por Osorio es el de Sebastián Arévalo, conocido en redes sociales como El Sebastucho. El creador de contenido barranquillero, de 23 años, ya había intentado ingresar a la tercera temporada a través de las votaciones del público como parte del séptimo grupo de aspirantes, pero no logró asegurar su cupo.

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Creador de contenido de origen barranquillero, espera conseguir el cupo para la tercera temporada - crédito Prensa Canal RCN

Arévalo fue uno de los participantes más activos en su campaña digital, llegando incluso a publicar un video manejando su carro hacia el mar con su madre y su tía adentro como estrategia para llamar la atención del público.

Su carisma y humor, que ya lo posicionaron con más de dos millones de seguidores en Instagram, le habrían valido esta vez una invitación directa de la producción. Para la cuarta temporada, según Osorio, ya no dependería de los votos.

La Piri, la participante dominicana que protagonizó un escándalo con Yina Calderón

El tercer fichaje que mencionó el presentador podría ser el más polémico. Se trata de La Piri, modelo trans y creadora de contenido de República Dominicana, quien se hizo conocida en Colombia tras participar en La mansión de Luinny, el reality dirigido por el comunicador dominicano Luinny Corporán.

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La Piry aceptó las disculpas de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' tras empujarla a la piscina - crédito @lapiryy_/IG

Fue precisamente allí donde protagonizó uno de los momentos más tensos del formato junto a la DJ colombiana Yina Calderón. El enfrentamiento se originó cuando La Piri expresó su intención de tomar represalias contra Calderón y se abalanzó sobre ella, terminando con la influencer dominicana cayendo a la piscina. Como consecuencia, La Piri sufrió una lesión en el brazo y debió utilizar un cuello ortopédico.

El incidente le costó a Calderón la expulsión del programa, aunque de manera sorpresiva la propia La Piri intervino para pedir que la colombiana continuara en la competencia, decisión que quedó en manos de los participantes.

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La cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia fue confirmada oficialmente el 29 de mayo de 2026, durante la gala final de la tercera edición, cuando la presentadora Carla Giraldo mostró en vivo un sobre con el mensaje: “Confirmada la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia 2027”. Por ahora, el Canal RCN no ha divulgado una lista oficial de participantes ni una fecha exacta de estreno.