El expresidente Álvaro Uribe planteó una alternativa fiscal frente a la meta oficial del Gobierno de recaudar 38 billones de pesos en 2027. (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

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El partido Centro Democrático puso sobre la mesa una serie de cambios al componente tributario de la ley de rescate económico promovida por el presidente Abelardo de la Espriella, que fue radicada en el Congreso, y cuya discusión y aprobación se esperaantes del 16 de diciembre.

Parte del texto que la colectividad busca incorporar al proyecto fue revelada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de la colectividad, en una columna de opinión publicada por El Tiempo. El documento parte de un diagnóstico compartido sobre la situación fiscal, aunque cuestiona que el ajuste dependa principalmente de mayores impuestos.

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Inicialmente, Uribe señaló que la iniciativa oficial proyecta recaudar 38 billones de pesos adicionales en 2027 y planteó una alternativa que combina nuevos ingresos, recorte del gasto público y alivios tributarios para empresas y contribuyentes.

“Sobre la delicada situación fiscal financiera existe relativo consenso. Para el año 2027 el proyecto oficial propone un incremento de recaudo de 38 billones de pesos. Consideramos que el punto de partida es el de un país agobiado por impuestos”, indicó.

El partido Centro Democrático propuso modificaciones al componente tributario del proyecto de ley de rescate económico que cursa en el Congreso. (Colprensa/Centro Democrático)

Recaudo de $10,5 billones con nuevas fuentes tributarias

El primer bloque de la propuesta busca conseguir recursos sin aumentar la carga sobre los sectores que el partido considera más afectados por el proyecto oficial. Según Uribe, el Centro Democrático y sus consultores calculan fuentes por $10,5 billones a partir de ajustes a productos y actividades específicas.

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Entre las medidas figuran cobros o aumentos a cervezas, vinos, licores, cigarrillos, juegos localizados y plataformas de apuestas. El planteamiento también incluye IVA para paquetes inferiores a USD 200 y aranceles cuando procedan de países sin acuerdo comercial, además de una revisión a los vehículos eléctricos e híbridos y a los gastos de las cajas de compensación.

“Hasta la fecha se ve la posibilidad de 10.5 billones, cuyas fuentes serían cobros y aumentos a cervezas, vinos, licores, cigarrillos y asimilados; juegos localizados y plataformas de juegos de azar y apuestas nacionales e internacionales”, manifestó el exjefe de Estado.

El Centro Democrático proyecta un recaudo de 10,5 billones de pesos con ajustes a licores, cigarrillos, apuestas y envíos internacionales. (crédito Colprensa)

Uribe agregó que el articulado debería contemplar IVA para la vivienda turística, normalización de activos no declarados y mecanismos para recuperar acreencias por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp). En este último punto, propuso alivios sobre intereses, sanciones y capital.

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Disminución de la deuda y reducción del Estado

El expresidente sostuvo que la disminución del gasto y la venta de activos pueden ser el eje del ajuste fiscal. Citó estimaciones según las cuales esos recursos podrían alcanzar $50 billones y propuso que se destinen por completo al pago de deuda.

La propuesta apunta a reducir estructuras estatales que, de acuerdo con la columna, presentan duplicidades o exceden sus funciones. También plantea revisar la participación pública en activos estratégicos y vender la participación de la Nación en diez electrificadoras departamentales.

El documento sugiere la venta de la participación de la Nación en diez electrificadoras departamentales y la reducción de entidades estatales. (REUTERS/Luisa González)

“Muchas personas piensan que el ahorro en gastos y la venta de activos podría llegar a $50 billones. Lo que se reciba por venta de activos se llevaría todo a pagar deuda. Hay exceso de ministerios, embajadas, consulados, fondos y fiduciarias”, resaltó.

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En el mismo apartado, Uribe respaldó una reducción a la mitad de los costos de los asesores del Congreso y la unificación de la administración de Senado y Cámara. Además, incluyó la eliminación de las contralorías territoriales y una reducción de las estructuras de la Contraloría General y la Procuraduría.

Ajuste estatal junto con crecimiento privado

El líder del Centro Democrático advirtió que los recortes y las ventas de activos no resolverían el problema de manera permanente si no están acompañados por un mayor crecimiento económico. El cálculo presentado en la columna indica que, después de sumar nuevos ingresos y ahorros, aún faltaría cubrir cerca de $21 billones en 2027.

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Por esa razón, Uribe consideró necesario ampliar las medidas que impulsen la inversión de menor cuantía dentro del Régimen Unificado de Garantías Empresariales (Ruge), que valoró como un mecanismo positivo. También sostuvo que la carga tributaria acumulada resta competitividad al país.

“La disminución del tamaño del Estado debe acompañarse de ahorro riguroso y de crecimiento de la economía privada. De lo contrario el problema volverá a aparecer y ya no habrá qué vender. También se estima que ese alivio para el año 2027 debería superar los 7 billones”, dijo.

El expresidente Uribe respaldó la eliminación de los impuestos al patrimonio y de timbre, además de una rebaja a la tarifa sobre dividendos al 10%. (crédito Colprensa)

Otros detalles de la iniciativa

La propuesta incorpora reducciones y simplificaciones impositivas como complemento del ajuste. Uribe recogió la recomendación del economista Santiago Pardo de eliminar los impuestos al patrimonio y de timbre, así como bajar la tarifa sobre dividendos del 20% al 10%.

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El texto plantea, además, que el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000, y el impuesto de Industria y Comercio (ICA) puedan descontarse del impuesto de renta. Para compensar el efecto sobre las finanzas públicas durante la recuperación económica, la fórmula contempla bonos transitorios para contribuyentes con utilidades superiores a un umbral que el articulado deberá definir.

“Lo anterior simplifica y reduce carga. Y sería un gran estímulo a la inversión privada. Como medida compensatoria a estos beneficios, además para ajustar caja, el doctor Pardo propone que contribuyentes de un nivel de utilidades hacia arriba suscriban unos bonos representados en papeles negociables y contabilizados como anticipo de impuestos”, detalló.

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El planteamiento busca autorizar el descuento del cuatro por mil y del ICA sobre el impuesto de renta compensado con bonos transitorios. (REUTERS/Juan David Duque)

La columna también pide que el texto final tenga en cuenta el efecto del catastro en zonas donde, según Uribe, los avalúos resultan confiscatorios. Asimismo, plantea que los nuevos costos laborales se compensen con alivios tributarios para los empleadores y con expansión de la economía.

“Lo nuestro es un aporte a la discusión con el ánimo de ayudar con la pretensión de simplificar la tributación, disminuir el tamaño del Estado y estimular el crecimiento de la economía. Pensamos que con gran inversión minero energética no será suficiente”, concluyó.

La propuesta del Centro Democrático será discutida en el trámite de la ley de rescate económico. El planteamiento del partido insiste en que la rebaja de impuestos y las garantías de estabilidad deben incluirse en el proyecto para impulsar sectores de distintos tamaños y actividades.

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