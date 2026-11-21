El presidente de Panamá afirmó que narcotráfico y crimen organizado son amenazas compartidas y pidió fortalecer el intercambio de información entre los países | REUTERS/Aris Martinez

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó preocupación por la situación de seguridad en Colombia y planteó la necesidad de reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado. El mandatario señaló que sigue con atención las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para enfrentar estas estructuras y advirtió que ambos países comparten amenazas que exigen mayor intercambio de información y coordinación entre autoridades.

Según información publicada por Caracol Radio, Mulino hizo estas declaraciones durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, realizada en Punta Cana, República Dominicana.

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El presidente panameño subrayó la cercanía entre Panamá y Colombia y recordó que la relación bilateral está marcada por una frontera común y por problemas de seguridad que afectan a los dos países.

“Soy un panameño que quiere mucho a Colombia, pero hasta el fin del mundo vamos a ser vecinos, con lo bueno y con lo malo”, afirmó.

Mulino insistió en que las decisiones que adopte Colombia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado tienen especial relevancia para Panamá debido a la conexión territorial y a la actividad de redes ilegales que operan en zonas fronterizas.

El presidente de Panamá afirmó que narcotráfico y crimen organizado son amenazas compartidas y pidió fortalecer el intercambio de información entre los países | REUTERS/Aris Martinez

Darién concentra parte de las preocupaciones de seguridad

Colombia y Panamá comparten 266 kilómetros de frontera en la región selvática del Darién, una zona en la que, según la información expuesta, operan redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

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El mandatario panameño señaló al narcotráfico y al crimen organizado como amenazas comunes y aseguró que su Gobierno mantiene expectativas frente a los resultados de las medidas adoptadas por Colombia para combatir estas estructuras.

Su pronunciamiento se concentró en la necesidad de que los países vecinos trabajen de manera coordinada para enfrentar actividades ilegales que no se limitan a las fronteras nacionales.

Mulino planteó que el intercambio de información es uno de los elementos centrales de esa cooperación y advirtió que la falta de comunicación entre gobiernos puede debilitar la capacidad de respuesta de los Estados.

“Si los países no intercambiamos información somos más débiles entre nosotros mismos”, manifestó.

El presidente extendió ese llamado más allá del ámbito estrictamente policial o de seguridad y sostuvo que la cooperación también debe fortalecerse en áreas como comercio, tecnología y capacitación.

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El presidente de Panamá afirmó que narcotráfico y crimen organizado son amenazas compartidas y pidió fortalecer el intercambio de información entre los países | REUTERS/Aris Martinez

Mulino pide mayor intercambio de información

Durante su intervención, el jefe de Estado panameño dejó claro que observa con atención las decisiones del Gobierno colombiano y que espera resultados frente a las acciones dirigidas contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.

El mandatario no detalló medidas específicas que Panamá pretenda adoptar como parte de esa cooperación ni anunció nuevos acuerdos bilaterales durante su intervención.

Su mensaje estuvo orientado principalmente a destacar la necesidad de coordinación entre países que comparten problemas de seguridad y una frontera compleja como la del Darién.

La referencia a los 266 kilómetros de límite fronterizo pone en evidencia uno de los principales desafíos de la relación bilateral, debido a la presencia de redes que utilizan esa zona para actividades relacionadas con drogas, armas y tráfico de personas.

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Mulino sostuvo que el vínculo entre Panamá y Colombia obliga a ambos gobiernos a mantener una relación de cooperación constante frente a esos riesgos.

El mandatario también destacó que el intercambio de información puede aportar no solo a la seguridad, sino al fortalecimiento de otras áreas de interés común.

Por ahora, su pronunciamiento refleja la preocupación del Gobierno panameño por la evolución de la seguridad en Colombia y por el impacto regional que pueden tener las estructuras criminales que operan entre ambos países.

La posición expresada por Mulino apunta a una mayor coordinación bilateral y regional, con énfasis en compartir información y reforzar las capacidades de respuesta frente al narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilegales que afectan la frontera común.

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