Irritabilidad, cansancio persistente y dificultades para completar actividades cotidianas pueden indicar que el patrón nocturno está afectando la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir poco en forma sostenida puede afectar la capacidad de concentrarse, fijar recuerdos y regular las emociones. Sin embargo, la médica psiquiatra Ana Milena Isaza, vocera de Heel Colombia, advirtió que el riesgo no depende únicamente de dormir menos de siete horas, sino de que cada persona complete los ciclos de sueño que necesita.

En diálogo con Infobae Colombia, la experta explicó que las necesidades de descanso no son idénticas en toda la población. Los ciclos pueden durar entre una hora y 90 minutos y su número varía según cada organismo.

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Cuando ese proceso se interrumpe con frecuencia, pueden aparecer cambios en el ritmo circadiano, el sistema interno que organiza funciones del cuerpo de acuerdo con la luz y la oscuridad.

“El problema no es dormir menos de siete horas, el problema es no dormir la cantidad de ciclos necesarios para cada uno de los organismos”, afirmó Isaza.

La alteración del ritmo circadiano (reloj biológico interno del cuerpo) puede afectar la memoria

Según la especialista, un descanso insuficiente y repetido puede modificar la regulación del cortisol, una hormona vinculada con la respuesta al estrés. Ese desequilibrio se ha asociado con procesos de neuroinflamación, que pueden comprometer receptores relacionados con las funciones cognitivas.

La memoria resulta afectada porque el cerebro tiene dificultades para consolidar la información adquirida durante el día. La falta de sueño prolongada también puede interferir con la producción de melatonina y con la regulación de otras hormonas, entre ellas la tiroidea y la de crecimiento.

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“Cuando una persona no duerme de manera sostenida, se va a afectar varias áreas del cerebro. Una de estas es la memoria”, puntualizó la psiquiatra.

En los adultos, la hormona de crecimiento participa en la reparación de masa muscular. De acuerdo con Isaza, ese proceso es relevante para disminuir el riesgo de lesiones osteoarticulares a largo plazo.

Consecuencias del descanso insuficiente sobre la memoria y las emociones, tenga en cuenta estas pautas para mejorar la rutina nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mala noche causa cansancio, pero el problema crónico altera conexiones neuronales

La especialista diferenció las consecuencias de una noche aislada de mal descanso de las que pueden producirse cuando el patrón se mantiene durante semanas o meses. En el primer caso, pueden aparecer embotamiento mental (sensación de lentitud o desconexión) y dificultades para concentrarse durante la jornada siguiente.

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Cuando la falta de sueño se vuelve crónica, el proceso puede involucrar mecanismos inflamatorios en el cerebro. Isaza indicó que este escenario puede reducir el factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF, una proteína relacionada con la conexión entre neuronas.

“El BDNF es como el fertilizante que permite que las neuronas se conecten más unas con otras. Cuando esto se empieza a agotar, las neuronas empiezan a dejar de tener esa conectividad y se pierde la capacidad de realizar y ejecutar nuevas tareas”, explicó la doctora.

Esta pérdida de conexión neuronal puede repercutir en la incorporación de aprendizajes y en la ejecución de actividades que requieren planificación, atención sostenida y memoria.

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La irritabilidad y la menor tolerancia a los cambios pueden ser señales de alerta

El impacto de dormir mal no se limita a la memoria. Isaza señaló que la falta de descanso constante puede afectar la regulación emocional, con mayor irritabilidad, menor flexibilidad ante los cambios cotidianos y dificultades para afrontar problemas.

El estrés, la ansiedad y la depresión, a su vez, pueden intensificar las alteraciones del sueño y sus efectos sobre la concentración y los recuerdos. Los recuerdos con carga emocional activan circuitos distintos del cerebro; aquellos asociados con experiencias negativas pueden involucrar la amígdala, una zona relacionada con el miedo y la ansiedad.

“Las personas que tienen síntomas de ansiedad, depresión o estrés crónico van a tener estos riesgos que son inherentes precisamente a las alteraciones emocionales”, dijo Isaza.

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La relación, además, puede convertirse en un ciclo. La ansiedad puede dificultar conciliar el sueño y favorecer despertares intermitentes o tempranos. El estrés puede mantener activa la preocupación durante la noche, mientras que la depresión puede manifestarse con insomnio o con un aumento del tiempo de sueño, según cada caso.

La falta crónica de sueño altera la concentración y la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas de concentración durante más de tres semanas requieren consulta médica

Entre las señales de que el descanso podría estar afectando la salud mental, la médica mencionó la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, la falta de energía y los problemas para completar tareas ejecutivas. Estas últimas incluyen organizar y llevar a cabo acciones cotidianas, como recordar una lista de compras sin necesidad de anotarla.

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“Si se perciben estos síntomas por más de tres semanas, es importante consultar al médico”, recomendó la vocera de Heel Colombia.

Isaza indicó que, si dormir mal se vuelve frecuente en una semana y se prolonga por más de tres meses, es necesario consultar a un neurólogo o psiquiatra. La evaluación puede determinar si existen causas orgánicas, emocionales o de salud mental detrás del trastorno.

También alertó sobre un escenario que requiere atención inmediata: una persona que lleva más de 72 horas sin dormir puede comenzar a percibir cosas que no están presentes o perder contacto con la realidad. En esa situación, recomendó acudir a un servicio de urgencias.

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El insomnio no solo está relacionado con una mala noche, sino con pocas herramientas para responder en el día siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar el descanso puede reducir la ansiedad nocturna

Para favorecer la calidad del sueño y el equilibrio emocional, Isaza sugirió dejar por escrito los asuntos positivos del día y las tareas previstas para la jornada siguiente. La intención es disminuir las preocupaciones al momento de acostarse.

La lista de recomendaciones incluye adecuar el dormitorio para evitar luces y ruidos, tomar una ducha fría o caliente según las condiciones del lugar y procurar resolver los conflictos pendientes antes de ir a la cama. También aconsejó evitar el ejercicio después de las seis de la tarde, debido a que puede elevar el cortisol y dificultar la profundización del sueño.

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