vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. REUTERS/Susana Vera

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, descartó que la venta de empresas estratégicas sea una salida para resolver el problema fiscal del país y aseguró que el ajuste debe concentrarse en corregir el déficit primario. El funcionario sostuvo que la enajenación de activos puede reducir el monto total de la deuda, pero no corrige el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado.

Según información publicada por Blu Radio, Restrepo explicó desde Nueva York que el proyecto de Ley de Ajuste Fiscal presentado al Congreso contempla únicamente la enajenación de activos improductivos, cuyo valor representa varios billones de pesos.

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El vicepresidente fue enfático en señalar que esta posibilidad no incluye empresas estratégicas como Ecopetrol o ISA, pese a que distintos sectores políticos han planteado la venta de participaciones estatales para reducir obligaciones financieras.

“La enajenación de activos no soluciona el problema fiscal. La enajenación de activos puede ir a disminuir el monto de la deuda total, pero lo que hay que corregir en Colombia es el déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos”, afirmó.

Restrepo utilizó una comparación para explicar su posición. Señaló que vender una casa puede permitir disminuir una deuda, pero no resuelve el problema de una persona que continúa gastando más de lo que recibe.

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El vicepresidente insistió en que la solución debe ser estructural y señaló que el 70 % del esfuerzo previsto por el Gobierno debe provenir de medidas de austeridad en el gasto público y de una reducción del tamaño del Estado mediante facultades extraordinarias.

También indicó que el ajuste debe complementarse con fuentes alternativas de recaudo, pero sin afectar la canasta familiar.

Fotografía de archivo en la que se captó al vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Gobierno descarta vender empresas estratégicas

Restrepo aclaró que el planteamiento incluido en la Ley de Ajuste Fiscal se limita a bienes y activos considerados improductivos. De esta manera, rechazó que el Ejecutivo esté contemplando la venta de compañías estratégicas para cubrir necesidades fiscales.

Su argumento es que una operación de este tipo podría generar recursos y disminuir parcialmente el volumen de deuda, pero no modificaría el déficit primario que surge cuando los gastos superan de manera sostenida los ingresos.

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En paralelo al debate fiscal, el vicepresidente presentó un balance de la denominada Milagro Week realizada en Nueva York y aseguró que durante la jornada se registraron anuncios de inversión por 43.200 millones de dólares para los próximos tres años.

Según Restrepo, los anuncios provienen de fondos internacionales, organismos multilaterales y empresas privadas interesadas en proyectos de infraestructura, energía, agroindustria y salud.

Entre las iniciativas mencionadas aparecen una flotilla de aviones de Avianca, proyectos urbanísticos y ferroviarios de Transfer Port en el corredor La Dorada-Chiriguaná, y desarrollos para modernizar seis aeropuertos por parte del grupo Azur.

También destacó inversiones de AngloGold Ashanti en Quebradona, proyectos de Parex, el regreso de Greenwood Energy con iniciativas solares en La Guajira y desarrollos de Plasmafarm en el sector de dispositivos médicos.

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- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Restrepo destaca anuncios por US$43.200 millones

El vicepresidente también resaltó el respaldo de la banca multilateral y aseguró que CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial participaron conjuntamente en la estrategia.

De acuerdo con su balance, la CAF puso a disposición 5.400 millones de dólares para respaldar financiamiento dirigido al sector privado colombiano.

Restrepo sostuvo además que el Gobierno busca reactivar la confianza inversionista mediante una plataforma con 250 proyectos estructurados y bancables en la Ventanilla Única del Inversionista. Según afirmó, anteriormente existían 13 proyectos registrados.

El funcionario explicó igualmente el denominado “día del destrave”, que incluye el Régimen Unificado de Incentivos Tributarios, la Ley Antitrámite aprobada en primer debate y la reactivación de proyectos como el Canal del Dique, el Regiotram del Norte y Accesos Norte.

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Finalmente, anunció que el modelo de la Milagro Week tendrá una nueva edición en marzo en Madrid, donde se buscará convocar a empresarios de la Unión Europea, antes de continuar con encuentros en Oriente Próximo y Asia.

La posición de Restrepo frente al debate fiscal parte de una distinción central: vender activos puede aliviar temporalmente la deuda, pero el Gobierno considera necesario atacar de manera directa la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que gasta.