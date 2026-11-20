Precaución - No pasar | Colprensa

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Una fuerte explosión registrada durante la noche del jueves 19 de noviembre en inmediaciones del CAI de la Policía del Jardín Botánico, en el sector de Arboledas, al occidente de Cali, generó preocupación entre residentes de la zona. Los reportes preliminares indican que la detonación habría sido provocada por un artefacto explosivo, dejó daños materiales y no causó personas lesionadas, mientras las autoridades investigan si el hecho estaba dirigido específicamente contra la instalación policial.

Según información publicada por El Tiempo, el estallido se produjo cerca del CAI y fue escuchado en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca. La intensidad del ruido llevó a que varias personas alertaran sobre lo ocurrido y comenzaran a circular videos en redes sociales.

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Una de las grabaciones, captada por cámaras de seguridad, registró el fuerte estruendo. En las imágenes no se observa el momento exacto de la explosión ni el posible lanzamiento de algún elemento, pero sí se escucha con claridad la detonación.

La proximidad del hecho con una instalación de la Policía aumentó la preocupación por un posible ataque. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado que el CAI haya sido el objetivo de la explosión.

Grabación ciudadana registrada durante la noche en el occidente de Cali, Colombia, tras reportarse una explosión en las inmediaciones de un CAI de la Policía Nacional. En el video se observa a residentes y agentes uniformados congregados en la vía pública atendiendo el hecho.

Autoridades investigan si el CAI era el objetivo

Unidades de la Policía se desplazaron hasta el sector para verificar las condiciones en las que se produjo el incidente y adelantar las actuaciones correspondientes.

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Los primeros reportes señalan que la explosión habría sido causada por un artefacto, aunque todavía no se ha establecido de manera oficial cómo fue activado ni desde dónde habría sido lanzado.

Tampoco se ha confirmado la identidad de las personas que podrían estar involucradas en el hecho. Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones para determinar quiénes participaron y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la detonación.

Por ahora, una de las principales líneas de investigación busca establecer si el posible artefacto explosivo fue dirigido contra el CAI del Jardín Botánico o si la explosión ocurrió en sus inmediaciones por otra razón.

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La ausencia de personas lesionadas fue uno de los datos confirmados de manera preliminar después de la emergencia. No obstante, sí se reportaron daños materiales como consecuencia del estallido.

El incidente ocurrió durante la noche del jueves y generó alarma en el sector de Arboledas y en otros puntos de Cali donde también se escuchó la explosión.

Cali - crédito Alcaldía de Cali

Videos registraron la intensidad del estallido

Después de la detonación comenzaron a difundirse en redes sociales diferentes registros relacionados con lo ocurrido.

Uno de los videos provenientes de cámaras de seguridad permite dimensionar la fuerza sonora de la explosión. Aunque la grabación no muestra directamente el artefacto ni el momento en que habría sido lanzado, el estruendo se escucha de forma contundente.

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La circulación de estas imágenes aumentó la atención sobre el caso mientras la Policía avanzaba en la inspección del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el hecho ni han divulgado detalles que permitan identificar a posibles responsables.

Tampoco se conoce una hipótesis definitiva sobre los motivos de la detonación.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades buscan establecer la procedencia del artefacto, las circunstancias en las que fue activado y si existía una intención específica de afectar el CAI.

La investigación deberá precisar además el punto exacto donde ocurrió la detonación y establecer si los daños registrados permiten reconstruir la forma en que se produjo el hecho.

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La información disponible sigue siendo preliminar y, según lo reportado, se esperan nuevos detalles oficiales a medida que avancen las indagaciones.

Por ahora, el principal balance indica que no hubo personas lesionadas, aunque la explosión sí ocasionó daños materiales y mantuvo en alerta a residentes y autoridades del occidente de Cali durante la noche.