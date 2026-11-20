El Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitará la aprobación del Congreso para ejecutar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos. (@SecWar/X)

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El artículo 173, numeral 4, de la Constitución establece que corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Esa atribución convierte al Legislativo en una instancia necesaria para habilitar operaciones que impliquen la presencia de militares estadounidenses en Colombia.

La norma contempla una alternativa durante los períodos de receso parlamentario. El artículo 189, numeral 7, permite al presidente autorizar el tránsito de fuerzas extranjeras, pero exige previamente un concepto del Consejo de Estado.

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Por ese motivo, la eventual participación de tropas de Estados Unidos no depende solo de las decisiones de los ministerios de Defensa ni de un entendimiento diplomático entre Bogotá y Washington. El Gobierno deberá definir el alcance de la iniciativa y tramitar el permiso institucional correspondiente.

Hasta ahora, Bula no precisó qué tipo de operaciones se buscaría autorizar, cuáles serían las reglas para las fuerzas estadounidenses ni en qué zonas del país podrían desarrollarse. La iniciativa es distinta de mecanismos ya vigentes, como el intercambio de inteligencia, la asistencia técnica, el entrenamiento y los ejercicios militares conjuntos.

La controversia por la versión de The New York Times

El presidente Abelardo de la Espriella desmintió las versiones de The New York Times sobre un supuesto rechazo a la cooperación militar con Washington. (@millersoto/X)

La iniciativa gubernamental surgió luego de que The New York Times publicara, el 18 de noviembre, que el presidente Abelardo de la Espriella habría rechazado una propuesta de Washington para efectuar operaciones conjuntas contra organizaciones narcotraficantes. El diario citó a funcionarios estadounidenses que solicitaron mantener su identidad en reserva.

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Según esa versión, el mandatario colombiano apoyaba la cooperación con el Pentágono, pero no contaba con los votos necesarios en el Congreso para aprobar el acuerdo. La propuesta habría permitido ataques aéreos y operaciones terrestres con participación directa de tropas estadounidenses.

El diario sostuvo que la situación obligó a Hegseth a modificar su gira por América Latina, ya que planeaba discutir y firmar el mecanismo durante su visita a Bogotá. También indicó que Colombia ocupaba un lugar central en la estrategia estadounidense por la experiencia de sus Fuerzas Armadas y por décadas de cooperación bilateral.

La información fue negada por Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, quien escribió: “Lo que reporta el New York Times es absolutamente falso. El Gobierno colombiano no ha comunicado tal cosa a Washington”. De la Espriella también rechazó la publicación y aseguró: “No he rechazado ninguna propuesta del gobierno del presidente Donald Trump”.

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El presidente afirmó que los pedidos de Colombia a Estados Unidos se han concentrado en reforzar las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública. Añadió que no ha solicitado la presencia de tropas extranjeras y recordó que ese asunto corresponde al Congreso.

Las peticiones de Colombia a Washington priorizan el refuerzo de las capacidades tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública. (@SecWar/X)

Hegseth compartió el mensaje del mandatario colombiano y cuestionó la versión del diario estadounidense. “Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país, y al nuestro, es más fuerte que nunca. El Departamento de Defensa está con ustedes en todo momento”, escribió.

El concepto mencionado por The New York Times como acuerdo de Título 10, denominación del apartado del Código de Estados Unidos que regula las Fuerzas Armadas y varias facultades del Pentágono, no fue detallado en las conversaciones con Bogotá.

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Esa normativa contempla atribuciones para entrenar y equipar fuerzas extranjeras, además de prestar apoyo a autoridades de otros países contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La cuestión planteada por la propuesta era pasar de la cooperación ya existente a la participación de militares estadounidenses en operaciones de combate. Para ello se requeriría tanto el consentimiento de Colombia como el procedimiento interno previsto por su Constitución.

Medellín albergará el foro regional contra los carteles en 2027

Medellín será sede en 2027 del foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles. (Luisa González/Reuters)

Durante la reunión, el ministro de Defensa confirmó que Medellín será sede, en los primeros meses de 2027, del próximo foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles.

El encuentro reunirá a representantes de 19 países que integran la alianza regional impulsada por Estados Unidos. Colombia asumirá el liderazgo del nodo de trabajo sobre el Caribe y compartirá con Ecuador las tareas del nodo del Pacífico.

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Hegseth afirmó que Bogotá y Washington están alineados en la lucha contra el narcotráfico y describió a las organizaciones criminales como una amenaza común para los países de la coalición.