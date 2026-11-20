La CRC volvió a regañar al presidente Abelardo de la Espriella por sobrepasar el tiempo de su alocución y hablar temas no autorizados (Presidencia - suministrada a Infobae Colombia)

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyó que la alocución presidencial del 15 de noviembre de 2026 incumplió las condiciones bajo las cuales había sido autorizada. El organismo identificó fallas en dos de los criterios fijados para este tipo de intervenciones: el límite de asuntos aprobados y la delimitación del tiempo de emisión.

El informe hace parte de los controles que la CRC debe realizar antes, durante y después de cada mensaje presidencial, según una sentencia de tutela emitida el 16 de septiembre de 2025 y notificada el 9 de octubre de 2025. La entidad debe dar a conocer públicamente sus conclusiones sobre el cumplimiento de las reglas de urgencia, interés público, excepcionalidad y pluralismo informativo.

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La autorización exigía una intervención excepcional y delimitada

Las reglas establecen tres condiciones para autorizar una alocución. La primera exige que la solicitud esté sustentada en circunstancias urgentes. La segunda impide que estas emisiones se conviertan en una práctica reiterada, como ocurriría con transmisiones programadas de manera periódica en el mismo horario semanal.

La tercera condición obliga a la Presidencia a definir de antemano tanto los asuntos de la intervención como sus horarios de inicio y finalización. Además, el tiempo autorizado no puede resultar desproporcionado.

La CRC debe publicar su evaluación en los dos días posteriores a cada transmisión. En el documento sobre la intervención del 15 de noviembre de 2026, la comisión señaló los incumplimientos detectados.

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La Presidencia había solicitado autorización para cuatro temas

El organismo concluyó que se incumplieron las condiciones bajo las cuales había sido autorizado el discurso (CRC)

La petición presentada por Abelardo de la Espriella fue aprobada para abordar cuatro puntos: las decisiones relacionadas con la Ley de Rescate Económico o reforma tributaria, la seguridad nacional, la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto de 2026 y las decisiones dirigidas a combatir la corrupción.

En la justificación remitida a la CRC antes de la emisión, la Presidencia indicó que el segmento de seguridad incluiría operaciones contra estructuras ilegales, extradiciones, destrucción de laboratorios e incautaciones. Sobre el terremoto, anunció referencias a las medidas de recuperación y reconstrucción, así como a decisiones presupuestales vinculadas con el Fondo Milagro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Para el cuarto eje, el mandatario colombiano anticipó que se referiría a “decisiones institucionales orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional, la lucha contra la corrupción y la burocracia, y la vinculación de personal al servicio público”.

La CRC registró antecedentes en una alocución de octubre

En su informe, la CRC advirtió cómo se excedió en tiempo la alocución presidencial (Infobae Colombia)

El informe divulgado por la CRC se suma a una observación anterior sobre la alocución del 25 de octubre de 2026. En aquella ocasión, De la Espriella también trató asuntos que no figuraban entre los aprobados y lanzó críticas y calificaciones contra un sector del periodismo y varios medios de comunicación.

El informe presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones cuestionó que la transmisión incorporara referencias a la legitimidad popular de la administración, la forma de ejercer el liderazgo y los cuestionamientos de sus opositores. La CRC consideró que esas afirmaciones no correspondían a los temas descritos en la petición presentada antes de la emisión.

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En su informe, la CRC criticó proximidad entre las alocuciones presidenciales, pues solo hubo una semana de diferencia entre las dos recientes (Infobae Colombia)

“Que sigan atacando, que sigan criticando, que sigan añorando los privilegios de un sistema que se resiste a desaparecer. Mientras ellos hablan, nosotros trabajamos”, agregó en su intervención el jefe de Estado. Para la entidad reguladora, ese tipo de expresiones generarían controversia, por ser contrarias con las obligaciones que están fijadas para las alocuciones presidenciales.

El documento reseñó que “estas referencias chocan con los principios de pluralismo político y libertad de expresión y opiniones”. De hecho, la CRC examinó además la cercanía entre las dos últimas intervenciones presidenciales, pues antes de la transmisión del 25 de octubre, De la Espriella había efectuado otra alocución el 18 de octubre, con una diferencia de apenas una semana.

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