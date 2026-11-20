El Consejo de Estado mantuvo suspendida de forma provisional la elección de Winsner Sandoval por una curul afro (@winsnersandovalibanez/ Instagram)

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La Cámara de Representantes suspendió provisionalmente la condición congresional de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, que ocupaba la curul afro. Esto, luego de la suspensión provisional decretada por la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre los efectos de la Resolución E-3401 del 17 de julio de 2026 expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y del formulario E-26 CAM, que respaldaron la elección de Sandoval Ibáñez como congresista.

El 18 de noviembre de 2026, el secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez Vásquez, confirmó la decisión de la corporación mediante una comunicación enviada al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, que indica:

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“En cumplimiento de lo ordenado en el artículo tercero de la Resolución MD No. 0889 del 18 de noviembre de 2026, “Por la cual se suspende de manera provisional la condición congresional a un Honorable Representante a la Cámara, en cumplimiento de una decisión judicial”, expedida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, me permito comunicarle, para lo de su competencia, el contenido de dicho acto administrativo, cuya copia se adjunta".

El Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución E-3401 del 17 de julio de 2026 expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y del formulario E-26 CAM, que respaldaron la elección de Sandoval Ibáñez como congresista (Colprensa)

La resolución emitida por la corporación ordena entonces la suspensión de Sandoval Ibáñez como congresista y aclara que esa decisión se extenderá hasta el momento en que lo determine la autoridad judicial competente.

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Asimismo, declara vacante temporalmente la curul ocupada por el legislador, que, según precisó, está “condicionada a las decisiones que adopte la autoridad judicial competente en el proceso seguido en su contra”.

El congresista Oscar Benavides celebró la decisión del Consejo de Estado. Desde que el CNE definió que Sandoval Ibáñez ocuparía la curul afro, el congresista afirmó que esa decisión era errada e injusta, porque, según explicó, ese espacio en el Congreso debía ser ocupado por la entonces candidata Anyela Viviana Guanga Marquínez.

Ante la determinación del Consejo de Estado, Benavides informó que presentará una denuncia penal en contra de los magistrados del CNE que respaldaron la asignación de la curul afro para Winsner Nessir Sandoval.

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El representante a la Cámara Óscar David Benavides Angulo aseguró que los magistrados del CNE presuntamente se habría robado la curul afro que le correspondía a Anyela Viviana Guanga y se la dieron a Winsner Sandoval (@ODBenavidesA/X)

“¿Saben qué tengo aquí, queridos colegas? La denuncia penal por prevaricato, por acción, que voy a interponerle a los cinco magistrados del Consejo Nacional Electoral que se robaron nuestra curul de comunidades negras. Hoy en esta Cámara, el ilegítimo ya no está sentado, porque el Consejo de Estado nos dio la razón y lo suspendió a partir de hoy de manera inmediata de la Cámara de Representantes”, aseveró.

Benavides aseguró que el Consejo Nacional Electoral habría cometido “vejámenes en contra del pueblo colombiano” al no haber entregado la curul a quien, a su juicio, verdaderamente correspondía.

“Más de 200 páginas están aquí en esta denuncia que llevarán a la cárcel a los cinco bandidos y no voy a descansar hasta que eso sea una realidad. Y espero en la próxima semana ver en este espacio a la persona que legítimamente se lo ganó. El Partido Libres es un partido que nace para reivindicar al pueblo colombiano y para no callar ante este tipo de delincuencias”, señaló.

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El 11 de noviembre de 2026, cuando ya el Consejo de Estado había declarado la suspensión provisional de la elección de Winsner Nessir Sandoval, la congresista Anyela Viviana Guanga se pronunció ante los medios y denunció que el legislador continuaba ejerciendo sus labores en el Congreso.

Anyela Viviana Guanga Marquínez cuestionó el hecho de que Winsner Nessir Sandoval siguiera asistiendo a la plenaria de la Cámara, pese a suspensión del Consejo de Estado (Afrocolombianos Visibles)

“Es una indignación llegar aquí a la plenaria de Cámara y encontrar todavía a Winsner Sandoval en plenaria votando como si nada, muy orondo. Entonces, las comunidades nos reclaman (...) ¿Cómo es posible que la Cámara de Representantes todavía ni siquiera le haya notificado al señor Winsner Sandoval la suspensión y él, muy orondo, sigue todavía asistiendo a las plenarias?”, cuestionó ante la prensa.

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