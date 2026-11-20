En medios de comunicación surgieron denuncias sobre aparentes presiones a funcionarias del Dapre para declarar, presuntamente, sobre sus relaciones con el expresidente Gustavo Petro. (Dapre/Facebook)

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Jessica Tatiana González, que fungía como funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció que dos oficiales la sometieron a una requisa dentro de un baño del Palacio de Nariño, después de un interrogatorio en el que, según afirmó, le preguntaron por su vínculo con el expresidente Gustavo Petro.

La mujer, aseguró que tuvo que quitarse toda la ropa y que le exigieron abrir las piernas, sin que le explicaran la razón del procedimiento. El relato se conoció en Caracol Radio en medio de las denuncias que lanzó el exmandatario contra el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, por presuntas presiones a funcionarios e irregularidades en contratos.

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González sostuvo que el episodio ocurrió cuando bajó al primer piso del palacio, luego de haber participado en una diligencia que describió como un interrogatorio. De la misma manera, dijo que entró al baño para retocarse porque había llorado antes de salir del edificio, tras vivir el episodio en el que habría sido objeto de malos tratos.

Jessica Tatiana González, que es funcionaria del Dapre, denunció requisas irregulares por parte de agentes en uno de los baños de palacio. (@UltimaHoraCR/X)

“Me obligan a hacer mis necesidades con la puerta abierta”, relató la funcionaria, en una versión en la que agregó que, al abrir la puerta se encontró con dos tenientes y uno de ellos preguntó. “Mi patrú, ¿qué ordena? Acá no hay ninguna funcionaria pública”. Fue entonces cuando le indicaron que sería sometida a una requisa, sin razón aparente.

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En efecto, la funcionaria dijo que le indicaron que tendría que procedimiento por un supuesto protocolo de Presidencia. “Me dice: ‘Te vamos a hacer una requisa’. Y yo le dije: ‘¿Una requisa? ¿Por qué?’”, afirmó la mujer, extrañada por la manera en la que fue abordada por los funcionarios en mención, justo cuando se encontraba en el baño.

“Necesito que te quites absolutamente todo”, relató la funcionaria

En su relato, que causó duras reacciones en las redes sociales, González aseguró que antes del interrogatorio ya le habían retirado el teléfono, el bolso y otros objetos personales. Por eso cuestionó que la revisión se llevara a cabo dentro del baño y después de esa diligencia, en la que no ocultó su incomodidad por este suceso.

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El director del Dapre, Carlos Ríos, está en el ojo del huracán por las acusaciones que han surgido sobre presuntas presiones a funcionarios de la entidad, vinculados en la administración de Gustavo Petro. (@CCongresoCol/X)

“Cuando yo subí a hacer la interrogación, a mí me quitaron teléfono, me quitaron bolso, me quitaron todo. Ese es el protocolo como tal para poder hablar. No sé qué protocolo es que lleguen a mi baño a desnud(arme)”, declaró González en su testimonio, que habría sido entregado a las autoridades según se pudo establecer.

La mujer reiteró que primero le pidieron la chaqueta y luego le exigieron que se quitara todas las prendas. “‘Por favor, necesito que te quites absolutamente todo’”, recordó que le dijeron y en ese momento dijo no entender los motivos. “¿Es en serio? ¿Eso es necesario? ¿Por qué? Literalmente nunca me había pasado y yo no soy ninguna delincuente. No sé por qué tienes que hacerme eso”, expresó.

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De la misma manera, la funcionaria del Dapre señaló que accedió por el estado emocional en el que se encontraba, tras varios días de tensión y por la hospitalización de su madre el día anterior, que generaron afectaciones en su salud. “Me hizo quitar mi chaqueta, mi blusa, mi brasier, mis pantis; bueno, totalmente desnuda”, señaló.

El Dapre es la dependencia encargada del despacio del presidente, por lo que tiene sus oficinas en la Casa de Nariño. (Dapre/Facebook)

Según su relato, la revisión incluyó una inspección corporal. “Me hicieron abrir las piernas, o sea, absolutamente todo”, sostuvo González, que agregó que la persona encargada de la requisa la observó para comprobar que no llevara ningún objeto oculto; pese a que se encontraba, según su relato, sin su ropa y sin sus pertenencias.

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La revisión del bolso contra funcionaria del Dapre solo halló cigarrillos, según González

Después de la inspección corporal, la funcionaria relató que la persona que la requisó le indicó que se vistiera para revisar su bolso, a lo que ella pidió que esa verificación se hiciera de inmediato. “Ey, ya no más, por favor, ya no más. Revisa mi bolso de una vez. Haz lo que tengas que hacer. Yo no tengo nada que ocultar acá”, contó que respondió.

Asimismo, González aseguró que en el bolso solo encontraron cigarrillos y, pese a ello, dijo que le reiteraron que el procedimiento respondía a un protocolo. “Ella me dice: ‘No, es que es un protocolo’. Yo dije: ‘Súper raro’, porque la verdad nunca me había pasado”, destacó la funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia.

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González dijo además que llevaba cerca de seis meses de trabajo en la entidad y que nunca antes había enfrentado una situación similar y expresó que consultó con otras compañeras sobre el supuesto protocolo. “Investigué y no hay ninguno”, señaló la mujer, que puso sus reparos en el procedimiento de requisa y en la requisa sufrida en el baño.

Mientras Carlos Ríos ha sido acusado de presionar funcionarias del Dapre, contra el expresidente Gustavo Petro pesa una acusación de entregar contratos a cambio de favores sexuales. (REUTERS)

“No sé por qué me vienen a correr al baño, ¿al son de qué?”, concluyó la mujer, que no entiende por qué tuvo que pasar, según ella, por este incidente, en el que le habían pedido entregar sus pertenencias antes del interrogatorio, pero no contemplaba un procedimiento posterior dentro de estos espacios que son privados.

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Gustavo Petro reaccionó a la denuncia y habló de “persecución” contra funcionarias cercanas al progresismo

Tras conocerse la renuncia de Jessica Tatiana González, el expresidente Petro reaccionó a su denuncia en su perfil de X y acusó a Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), de promover una persecución contra funcionarias que simpatizan con el progresismo; a tal punto de ultrajarlas.

Con este mensaje en sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia de Jessica Tatiana González, exfuncionaria del Dapre, sobre aparentes tocamientos irregulares. (@petrogustavo/X)

“Estas son las pruebas de la persecución desatada por el director del Dapre Carlos Ríos Puerta contra funcionarias simpatizantes del progresismo en el gobierno nacional”, señaló Petro, que agregó que los hechos denunciados por González podrían tener implicaciones penales internacionales, por lo que no descartó procedimientos.

“Se trata de una persecución a un grupo civil con identidad política, determinado en el Estatuto de Roma, como crimen contra la humanidad”, escribió el ex jefe de Estado, que hizo énfasis en cómo Ríos no tendría competencia para ordenar las diligencias a las que se refirió la funcionaria, que puso su denuncia centrada en actos al parecer irregulares.

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“El señor interrogado sin tener funciones judiciales y hecho desnudar en los baños de Presidencia a funcionarias solo porque, a través de perfilamientos ideológicos hechos por la Dirección Nacional de Inteligencia, encuentra funcionarias con simpatías por la candidatura de Iván Cepeda”, aseguró el líder del Pacto Histórico.