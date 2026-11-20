La delegación oficial buscará facilitar el contacto con familiares y brindar orientación sobre servicios jurídicos, sin intervenir en los procesos que adelantan las autoridades ucranianas (Visuales IA)

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El Gobierno nacional anunció que una delegación oficial realizará una visita humanitaria a ciudadanos colombianos que permanecen detenidos en Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia.

La misión, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevará a cabo entre el 23 y el 26 de noviembre de 2026.

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Conforme al reporte oficial, la Cancillería enviará funcionarios a un centro de detención ucraniano para establecer contacto directo con los connacionales privados de la libertad, conocer sus condiciones y necesidades, y explicarles las vías de asistencia consular disponibles.

De acuerdo con el comunicado oficial, la delegación brindará información sobre mecanismos de asistencia jurídica y sobre las alternativas de comunicación con los familiares de los detenidos.

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