Ordóñez sostuvo que el periodismo debe ejercerse con responsabilidad y cuestionó las prácticas que, según él, incluyen desinformación, difamación, montajes o intereses políticos (@MinInterior/X)

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, respondió al rechazo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) por las publicaciones difundidas desde la cuenta oficial de esa cartera contra el periodista Daniel Coronell, luego de las declaraciones del comunicador durante la ceremonia de los Premios Simón Bolívar, realizada el 18 de noviembre de 2026. El funcionario defendió sus pronunciamientos y aseguró que el Gobierno respeta las garantías de los periodistas.

En un video publicado el viernes 20 de noviembre, Ordóñez afirmó que expresar opiniones de manera directa no debe convertirse en motivo de estigmatización y reiteró que la administración no censura ni respalda prácticas de censura. También cuestionó lo que considera actuaciones periodísticas que recurren a la desinformación, la difamación o la manipulación de contenidos.

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“No censuramos ni aceptamos la censura. Por el contrario, valoramos y defendemos la libertad de prensa como fundamento de la democracia”, manifestó el ministro en la grabación, en la que se refirió al ejercicio del periodismo y a sus responsabilidades frente a la sociedad.

La respuesta del ministro a las críticas

Alejandro Ordóñez defendió sus declaraciones contra Daniel Coronell y aseguró que el Gobierno respeta y garantiza la libertad de prensa (Colprensa)

Durante su intervención, Ordóñez sostuvo que la libertad de prensa cuenta con protección y garantías por parte del Gobierno, pero señaló que el ejercicio de esa actividad no debe utilizarse para promover actuaciones que, según sus palabras, afecten a la democracia o a las instituciones.

“La prensa es libre, pero responsable. No es licencia para abusar, calumniar, difamar, hacer montajes, desinformar o hacer política. Tampoco para destruir la democracia ni las instituciones con mentiras”, afirmó.

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El ministro también se refirió a las características que, según él, debe tener el periodismo y defendió la independencia, el rigor y la objetividad como criterios del ejercicio profesional.

“El verdadero periodismo es genuinamente independiente, riguroso y objetivo. Lo demás son todo menos auténticos periodistas”, expresó al cierre del video, publicado después de que la Flip cuestionara los mensajes emitidos desde el perfil institucional del Ministerio del Interior.

La controversia se originó luego de que Coronell abordara, durante la entrega de los Premios Simón Bolívar, los sesgos de los medios de comunicación en sus relaciones con el Estado, así como las condiciones en las que se desarrolla la actividad periodística frente al poder político.

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La Flip cuestionó el uso de la cuenta institucional

La Flip rechazó que el ministro utilizara la cuenta oficial del Ministerio del Interior para desacreditar a Coronell y cuestionar su credibilidad profesional (@FLIP_org/X-Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó que el ministro Alejandro Ordóñez utilizara la cuenta oficial del Ministerio del Interior para publicar señalamientos contra Coronell, relacionados con su trayectoria profesional, su credibilidad y su vínculo con la pauta estatal.

La organización calificó la actuación como “un uso abusivo de la autoridad del cargo y una afrenta a la libertad de prensa” y exigió al funcionario retirar y rectificar el contenido divulgado desde el canal institucional.

“Rechazamos que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, haya usado la cuenta oficial del Ministerio del Interior para desacreditar a Daniel Coronell”, señaló la Flip en el primer mensaje de un hilo de ocho publicaciones.

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Este fue el pronunciamiento de Alejandro Ordóñez, en los canales del Ministerio del Interior, contra Daniel Coronell (@FLIPorg/X)

La fundación también cuestionó que desde una cuenta oficial se le advirtiera al periodista que debía “asumir las consecuencias” por su trabajo, y consideró inaceptable que un funcionario utilizara un canal estatal para cuestionar la credibilidad de un comunicador. Además, manifestó preocupación por las referencias a la financiación pública de los medios.

Según la Flip, las declaraciones del Gobierno sobre no entregar recursos a publicaciones que considere falsas podrían sugerir que el Ejecutivo pretende determinar qué contenidos periodísticos son verdaderos o falsos. “Dando a entender que el Gobierno debe determinar qué es verdadero o falso de las noticias publicadas por los medios”, escribió la entidad al referirse a los mensajes del Ministerio.

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Las referencias de Coronell a la pauta estatal

Daniel Coronell, periodista colombiano - crédito @DCoronell/X

En las publicaciones iniciales del Ministerio del Interior, Ordóñez cuestionó las declaraciones de Coronell sobre la libertad de prensa y las relacionó con la presunta pérdida de recursos provenientes de la pauta estatal y privada.

“¿Llora por la prensa o llora por la caja?”, escribió el ministro en uno de los mensajes dirigidos al periodista, en los que también hizo referencias a su credibilidad y al caso de David Murcia Guzmán, principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A.

El funcionario sostuvo que el Gobierno no destinará recursos públicos a medios que, a su juicio, difundan información falsa, y señaló que los supuestos privilegios asociados a la pauta oficial durante el gobierno de Gustavo Petro no se mantendrían.

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Por su parte, Coronell advirtió durante su discurso que el acceso a la información y los recursos destinados a los medios no deben estar condicionados a la obediencia frente al Gobierno. También mencionó las campañas de desprestigio, las restricciones de acceso a funcionarios y las presiones sobre anunciantes como factores que pueden propiciar la autocensura.

La Flip informó que presentará una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que examine el uso de la cuenta oficial del Ministerio del Interior y determine si hubo un uso indebido del canal institucional en los señalamientos contra el periodista.