Final de Boca en Cartagena: la Policía devolvió un celular robado a un aficionado argentino (Policía de Cartagena)

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Un turista argentino que viajó hasta Cartagena para acompañar a Boca Juniors en la finalo de la Copa Sudamericana, denunció el hurto de su teléfono celular en una playa de la ciudad. La Policía Metropolitana de Cartagena informó que ubicó el dispositivo mediante geolocalización y lo entregó a su propietario.

El ciudadano fue identificado como Diego Daniel Juara, que pidió ayuda a los uniformados después de advertir que no tenía su equipo móvil mientras descansaba en la zona costera.

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“Hoy me habían hurtado el celular en la playa, con todo lo que eso significa. Hoy la vida de uno está dentro del celular”, afirmó Juara tras recuperar el dispositivo.

El turista agradeció a la patrullera Tania Jiménez y al uniformado Hurtado por su intervención. Según su testimonio, ambos participaron en el operativo que permitió localizar el teléfono.

La Policía ubicó el equipo mediante geolocalización

La institución indicó que activó un plan de búsqueda después de recibir la denuncia del visitante argentino. Los agentes usaron la ubicación del dispositivo para encontrarlo y devolverlo a su dueño.

Hinchas de Boca Juniors se apoderaron del Centro Histórico de Cartagena, ciudad que los ha acogido en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana. (Alcaldía de Cartagena)

“Tras activar las acciones de búsqueda y mediante la geolocalización del dispositivo, los uniformados lograron ubicar y recuperar el teléfono”, señaló la Policía Metropolitana en un comunicado.

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Juara viajó a Colombia como parte del grupo de aficionados de Boca Juniors que llegó a Cartagena para el partido que el equipo argentino disputará el sábado 21 de noviembre ante el brasileño Club Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

Más de 1.000 hinchas participaron de un banderazo en Cartagena

La presencia de hinchas de Boca se hizo visible desde el inicio de la semana en distintos sectores de Cartagena. El jueves 19 de noviembre, más de 1.000 aficionados se reunieron en el Camellón de Los Mártires para realizar un banderazo en respaldo al equipo.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que las autoridades mantienen operativos de seguridad para residentes y visitantes.

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La institución informó que, en lo que va del año, capturó a 716 personas por hurto a personas e incautó más de 8.000 armas cortopunzantes, que presuntamente podían ser usadas en distintos delitos.

La Policía invitó a denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 o del WhatsApp de la Radio Policía Nacional, 311 407 2363.

Fútbol - Copa Sudamericana - final - los aficionados se reúnen antes de la final en Barranquilla - Barranquilla, Colombia - 19 de noviembre de 2026 los aficionados de Boca Juniors antes de la final (Luisa González/Reuters)

Capturaron al conductor que le robó la maleta a un turista italiano en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó al hombre señalado de llevarse las maletas, documentos y objetos personales de un turista italiano que descendió de un vehículo de servicio público para retirar dinero en un cajero cercano al Castillo de San Felipe de Barajas. El hecho ocurrió el martes 29 de septiembre de 2026, después de que el visitante abordara el vehículo en el Muelle de la Bodeguita y pidiera una parada durante el recorrido.

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Cuando el turista regresó, el automóvil ya no estaba en el lugar. Tras recibir la denuncia, las autoridades identificaron el vehículo y localizaron al conductor cerca de 24 horas después. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación jurídica.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que las pertenencias fueron recuperadas y entregadas al visitante, quien recibió acompañamiento de funcionarios distritales. “Todas sus pertenencias le fueron devueltas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Investigan presunto hurto a extranjero frente al castillo San Felipe de Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X

El mandatario local aclaró que el detenido no pertenece al gremio de taxistas y afirmó que las autoridades van a continuar el proceso judicial. También advirtió a quienes utilicen servicios de transporte para cometer delitos que serán identificados y capturados.

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