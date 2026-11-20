La denuncia de Ferrer señala presuntas presiones para aprobar una iniciativa de cocinas tradicionales que, según su testimonio, contemplaba 450.000 dólares para beneficiar a 80 personas, propuesta que habría considerado desproporcionada (Andrea Puentes/Presidencia-Presidencia de la Repùblica)

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La ex primera dama Verónica Alcocer respondió a los señalamientos de Eva Ferrer, quien fue su mano derecha y se desempeñó como consejera presidencial para la Reconciliación Nacional, sobre presuntos intereses en los contratos del proyecto “Colombia, Despensa y Cocina de Tradición”, cuya ejecución involucró recursos públicos por más de $3.000 millones.

La respuesta fue divulgada a través de un comunicado de su abogado, Ricardo Gaviria, en el que se cuestiona la versión de Ferrer sobre el origen, los costos y las condiciones en las que se habría planteado la iniciativa de cocinas tradicionales, así como los intereses que, según la defensa, estaban contemplados en su formulación inicial.

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En su cuenta de X, Alcocer se refirió a las declaraciones de la exconsejera y publicó el documento de su defensa. “Eva Ferrer tergiversó ante la PGN el alcance del proyecto de cocinas. No tuve injerencia indebida. Comparto el comunicado de mi defensa sobre los intereses detrás de sus señalamientos y los invito a ver una serie que evidencia el alcance real de un proyecto que cambió vidas”, escribió.

La defensa cuestionó la versión de Eva Ferrer sobre el proyecto

Verónica Alcocer respondió a los señalamientos de Eva Ferrer sobre presuntos intereses detrás de los contratos del proyecto "Colombia, Despensa y Cocina de Tradición", y negó haber tenido injerencia indebida en su contratación (@Veronicalcocerg/X)

En el comunicado, la ex primera dama negó que Eva Ferrer se hubiera opuesto al convenio de cocinas tradicionales únicamente por considerar que era costoso. Según la defensa, la exconsejera había estructurado y presentado un proyecto de inversión con un presupuesto aproximado de $37.386 millones para el periodo 2023-2026.

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El documento sostiene que, desde el diseño inicial, en mayo de 2023, la propuesta estaba orientada a priorizar la difusión masiva y las herramientas digitales de comunicación, e incorporaba una oferta de un proveedor que, según los abogados, Ferrer había impulsado.

La defensa también señaló a Leonardo Collazos, quien habría preparado una propuesta de comunicaciones para la Consejería, junto con Cinema Colors, por solicitud de Ferrer. La oferta habría sido presentada bajo el nombre de FEDERAL Comunicación Estratégica; y, de acuerdo con el comunicado, en la página 72 del informe entregado por Ferrer quedó registrado un trámite en curso por $227.220.000 a nombre de esa empresa, destinado a respaldar una estrategia de comunicaciones.

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Los abogados indicaron que, tras la salida de Ferrer de la Consejería y la reorientación del programa, esa propuesta no continuó. Agregaron que la revisión técnica de 2024 concluyó que las limitaciones de conectividad y acceso a dispositivos en las comunidades reducían el alcance de las campañas digitales, por lo que se priorizó la formación y el acompañamiento territorial.

Los contratos, los recursos y el alcance de la estrategia

De acuerdo con la defensa de Alcocer, el programa se desarrolló en municipios de Sucre y Bolívar e incluyó actividades de formación, acompañamiento comunitario, convivencia, reconciliación y fortalecimiento de unidades productivas de cocina tradicional (Cesar Carrión/Presidencia de Colombia)

La defensa sostuvo que “Colombia, Despensa y Cocina de Tradición” no se limitó al componente de cocinas, sino que contempló intervenciones en diez localidades de siete departamentos. Según el documento, la ejecución se extendió durante cerca de 14 meses, entre mayo de 2024 y enero de 2026, mediante dos convenios con la Fundación Con Un Fin Social (Finsocial).

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En los informes finales, citados por el abogado, se registraron asistencias técnicas a alcaldías y gobernaciones, talleres de convivencia y reconciliación con 4.380 estudiantes y acompañamiento a 740 familiares, además de actividades psicosociales de recuperación emocional y fortalecimiento de redes de apoyo. También se reportó el fortalecimiento de 310 unidades productivas de cocina tradicional, mediante capacitación culinaria y empresarial, entrega de equipos e insumos y apoyo a la comercialización.

Sobre los cuestionamientos relacionados con el chef Alex Quessep y su esposa, Jerry Anne Certain, la defensa afirmó que la revisión documental no encontró un convenio por 450.000 dólares suscrito por ellos con la Presidencia. Añadió que se revisaron 2.800 registros contractuales del Dapre entre 2022 y 2026, sin encontrar pagos de la entidad a esas personas a título personal.

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El comunicado indicó que Quessep participó como tallerista invitado en actividades de aporte social y que no existen registros de cobros de honorarios por esa labor. Asimismo, señaló que el vínculo contractual identificado fue entre Finsocial y la Fundación Cocinando Alegría para el suministro de insumos durante actividades de 2024.

Según la defensa, de la facturación revisada, $59.700.000 fueron cubiertos con recursos públicos, cuya ejecución estaría respaldada por documentos, mientras que los demás aportes correspondieron a recursos privados de Finsocial.

Verónica Alcocer negó vínculos contractuales y funcionales con la Consejería

Verónica Alcocer negó haber intervenido en la gestión de recursos públicos, la selección de fundaciones contratistas o las decisiones sobre los convenios del proyecto de cocinas tradicionales (@Ricardogr_83/X)

El abogado también afirmó que Verónica Alcocer no tuvo vínculo laboral, funcional ni contractual con el Dapre o con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, ni ejerció competencias sobre esa dependencia. El documento señala que, en su condición de primera dama, Alcocer asistió como invitada a algunas actividades y acompañó una jornada del proyecto de cocinas tradicionales en Ovejas, Sucre, municipio priorizado por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

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Estas declaraciones se conocen luego de que Eva Ferrer rindiera testimonio ante la Procuraduría el 27 de octubre, en el marco de las indagaciones preliminares abiertas por el organismo de control a partir de sus denuncias públicas.

Ferrer aseguró que se opuso a la propuesta inicial por considerar desproporcionado el presupuesto de 450.000 dólares para 80 beneficiarios y que habría recibido presiones para aprobarla. Esas afirmaciones corresponden a su versión y no han sido establecidas por una autoridad.

Las indagaciones de la Procuraduría se encuentran en etapa previa, sin formulación de cargos ni sanciones contra los mencionados. Alcocer ha negado las acusaciones y manifestado que está dispuesta a ponerse a disposición de la justicia.

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