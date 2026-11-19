La limonada de coco combina el sabor tropical del Caribe colombiano con la frescura del limón y el hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limonada de coco es una de las bebidas más refrescantes de la Costa Caribe colombiana. Su mezcla de coco fresco, limón, azúcar y hielo ofrece un equilibrio entre dulzor, acidez y una textura cremosa que la convierte en una opción ideal para acompañar pescados, arroces, fritos y comidas de clima caliente.

La preparación está asociada a los sabores tropicales del Caribe colombiano, donde el coco hace parte de numerosas recetas dulces y saladas. Esta versión utiliza coco fresco para obtener una bebida con sabor más natural y profundo.

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Receta de limonada de coco original

La limonada de coco se prepara al extraer una bebida cremosa de la pulpa y el agua del coco. Después, se mezcla con jugo de limón, azúcar y hielo en la licuadora hasta conseguir una textura suave, fría y ligeramente espesa.

Aprenda a preparar esta bebida cremosa con coco fresco, pocos ingredientes y una licuadora (VisualesIA)

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 0 minutos.

Tiempo de enfriado opcional: 20 minutos.

Tiempo total: 15 a 35 minutos.

Ingredientes

1 coco mediano. 1 taza de jugo de limón fresco. 4 tazas de agua tibia. 1 taza de azúcar, aproximadamente 200 g. Hielo al gusto. El agua del coco, reservada después de abrirlo.

El secreto está en extraer una leche de coco casera y equilibrarla con limón y azúcar (VisualesIA)

Cómo hacer limonada de coco original, paso a paso

Abra el coco con cuidado y retire toda el agua de su interior. Reserve el líquido. Quite la cáscara dura y retire la pulpa blanca. Elimine cualquier parte oscura que haya quedado adherida. Corte la pulpa en trozos pequeños. Este paso facilita el trabajo de la licuadora. Ponga el coco en la licuadora junto con el agua de coco y el agua tibia. Licúe durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una mezcla blanca y uniforme. Pase la preparación por un colador fino o una tela limpia. Exprima muy bien la pulpa para extraer la mayor cantidad de leche de coco. Regrese el líquido a la licuadora. Añada el jugo de limón y el azúcar. Licúe por 30 segundos y pruebe la bebida. Ajuste el azúcar o el limón según el gusto. Incorpore hielo al gusto y licúe unos segundos más. El hielo debe enfriar la bebida sin convertirla en un granizado demasiado espeso. Sirva de inmediato en vasos altos. Puede decorar con una rodaja de limón o un poco de coco rallado.

Consejo técnico: use limón recién exprimido y agréguelo después de preparar la leche de coco. Así se conserva mejor su aroma y se controla el nivel de acidez.

Una receta refrescante, fácil y perfecta para acompañar pescados, arroces y fritos (VisualesIA)

Otro consejo: si la bebida queda muy espesa, añada un poco más de agua fría. Si queda muy líquida, agregue hielo y un poco más de pulpa de coco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 6 porciones de 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por vaso:

Calorías: 190 kcal.

Carbohidratos: 35 g.

Grasas: 6 g.

Proteínas: 2 g.

Azúcares: 30 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La limonada de coco sabe mejor recién preparada. Si sobra, guárdela en una jarra con tapa dentro de la nevera por un máximo de 24 horas.

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Antes de servir, revuelva bien porque la leche de coco puede separarse y subir a la superficie. No se recomienda congelarla, ya que al descongelarse puede cambiar su textura y perder parte de su frescura.