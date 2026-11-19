Aris Mining indicó que la congresista Luz Verónica Estrada ocupó un cargo en la empresa que no requiere de un título profesional para su desempeño (Cámara de Representantes - @ArisMining/X)

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La empresa Aris Mining Marmato confirmó que la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada trabajó en la compañía, pero no en el tiempo y el cargo que figura en una certificación laboral que al parecer habría presentado la legisladora.

El certificado en cuestión indica que la representante a la Cámara trabajó en la empresa desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 30 de julio de 2022, bajo un contrato a término indefinido y desempeñándose como “Jefa Mina 4″.

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Sin embargo, la compañía indicó en un comunicado que la congresista trabajó como operaria, no como jefa, y que su tiempo de labor en ese cargo fue entre el 1 de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022. Además, aclaró que el contrato que tenía era a término fijo, no indefinido.

“Aris Mining se permite precisar que la señora Luz Verónica Estrada Holguín estuvo vinculada laboralmente a Caldas Gold S.A.S, entre el 19 de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022, en el cargo de Operario Mina 4. Caldas Gold S.A.S. era una empresa que fue adquirida por Aris Mining en septiembre de 2022 y actualmente se denomina Aris Mining Marmato S.A.S”, precisó.

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De igual manera, afirmó que dicho cargo corresponde a una labor de carácter operativo que no requiere título profesional para su desempeño.

“Cualquier certificado que no refleje lo anteriormente expuesto, no es ajustado a la realidad del vínculo laboral con la Compañía”, indicó.

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