La Universidad Nacional de Colombia informó que no encontró registros de la condición de egresada de Luz Verónica Estrada Holguín en Ingeniería de Minas y Metalurgia (Universidad Nacional - Congreso Visible)

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La rectoría de la Universidad Nacional de Colombia ratificó la denuncia por presunta falsificación de documentos académicos vinculados a la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín, que figuraba como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la prestigiosa institución, sede Medellín.

A través de un nuevo comunicado a la opinión pública, firmado por el rector Ismael Peña, la institución informó que una revisión de sus archivos físicos y digitales concluyó que no existen registros que acrediten a Estrada Holguín como graduada de ese programa, y que la copia del registro de diplomas entregada para su validación no fue emitida por la universidad.

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La revisión interna se realizó el 23 de octubre de 2025

La institución de educación superior indicó que la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín realizó una primera verificación el 23 de octubre de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Minas, la consulta incluyó los archivos físicos y digitales disponibles en esa dependencia. El resultado fue que no había información que certificara la condición de egresada de Estrada Holguín en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

La institución incluyó que el registro de diplomas presentado para la verificación “no había sido expedida por la Universidad” en la sede antioqueña.

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