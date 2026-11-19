(X/Presidencia)

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Un niño se convirtió en el protagonista de uno de los momentos más comentados de la semana en la ciudad de Montería después de que se acercara directamente al presidente Abelardo de la Espriella durante un acto oficial para pedirle un empleo para su padre.

Días después, el hombre recibió la notificación formal de una vacante laboral, y tanto él como su hijo grabaron un video para agradecer públicamente la gestión del mandatario tras el emotivo encuentro.

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La escena tuvo lugar en la inauguración de una unidad deportiva en el suroriente de la capital cordobesa. En medio del evento, el menor se abrió paso entre los asistentes, llegó hasta De La Espriella y le planteó sin rodeos la situación de su hogar: su padre necesitaba trabajo con urgencia para cumplir con sus obligaciones económicas.

La respuesta del presidente fue inmediata. “Sí, de una. Si lo pides tú, vamos a recibirle al señor la hoja de vida, cuenta con eso. ¿Cómo te voy a decir que no, chiquitín?”, dijo el mandatario en su momento.

El padre y su hijo difundieron una grabación en redes sociales, en la que reconocieron al ministro Mauricio Gómez y al alcalde Hugo Kerguelén por las gestiones posteriores al encuentro público. (@Tuprensadigital/X)

El compromiso no quedó en palabras. Según relató el padre en un video posterior, el presidente De La Espriella instruyó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que atendiera el caso. También intervino el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. El resultado fue una oportunidad laboral concreta para el hombre, quien confirmó haber recibido la noticia formal del trabajo.

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“Doctor Abelardo De La Espriella, gracias porque su palabra honra y es un hecho que cuando usted habla, las cosas se hacen”, afirmó el padre en la grabación. En la misma pieza audiovisual, se dirigió también al funcionario municipal y al ministro: “Gracias, doctor Mauricio Gómez, ministro de Comercio. Gracias al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. Un placer este empleo posible para mí y para que mi familia y yo estemos felices”.

La familia publicó el mensaje en redes sociales, donde el video original del niño ya había generado amplia atención entre los usuarios. Al final de la grabación de agradecimiento, tanto el padre como el menor hicieron referencia al lema que ha acompañado a De La Espriella desde su campaña presidencial, con la frase “firmes por la patria”.

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La Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el juez que compulsó copias contra De La Espriella por el caso de alias Primo Gay

La controversia judicial inició durante la audiencia de legalización de captura de alias Primo Gay. (Presidencia de la República-@ABDELAESPRIELLA/X)

La semana del presidente Abelardo De La Espriella no estuvo marcada únicamente por momentos de cercanía ciudadana. En paralelo, el mandatario se vio envuelto en una polémica judicial que derivó en una investigación disciplinaria contra un funcionario del poder judicial.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una inspección para determinar si el juez 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín, Antioquia, se extralimitó en sus funciones al ordenar compulsar copias contra el presidente de la República durante una audiencia de legalización de captura. La decisión, según el organismo de control, busca establecer si el juez actuó dentro de los parámetros legales y procesales que regulan ese tipo de diligencias.

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El hecho que desencadenó la controversia tuvo lugar el domingo 15 de noviembre de 2026, durante la audiencia de legalización de captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, quien había sido detenido el 14 de ese mismo mes. En el marco de esa diligencia, el juez ordenó remitir el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que ese órgano evaluara las presuntas intervenciones del jefe de Estado en la exhibición pública de los capturados en Montería, Córdoba.

El funcionario judicial remitió copias a la Cámara de Representantes y a la Procuraduría por la exhibición de detenidos. (Inpec-archivo Colprensa-@AndresJRendonC/X)

Adicionalmente, el funcionario judicial ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que determinara si resultaba necesario identificar e indagar la participación de servidores públicos que, presuntamente, habrían autorizado, organizado o ejecutado la presentación de los detenidos ante los medios de comunicación en esa ciudad.

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Ante esa decisión, la Comisión Nacional remitió el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, entidad con competencia territorial para adelantar las actuaciones correspondientes. El organismo aclaró que la inspección disciplinaria no implica una conclusión sobre la conducta del juez, sino que busca verificar si el funcionario tenía competencia para disponer esas remisiones y si sus pronunciamientos se ajustaron a las reglas aplicables.