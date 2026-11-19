El antiguo jefe de Estado sostuvo que trabajadoras de la Presidencia habrían sufrido acoso laboral, después de que el funcionario entregó elementos probatorios sobre mujeres presuntamente instrumentalizadas (Europa Press)

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El expresidente colombiano Gustavo Petro anunció que presentará una denuncia por presunto acoso laboral y constreñimiento contra Carlos Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El pronunciamiento se produjo después de que Ríos informara que amplió ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por los llamados “sexocontratos” que involucran al expresidente Petro.

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El exmandatario afirmó, en una publicación en X, que cuenta con pruebas sobre presuntas actuaciones contra funcionarias de la entidad. Según escribió, “tenemos todas las pruebas para demostrar el acoso laboral y el constreñimiento al que han sido sometidas decenas de servidoras públicas en el Dapre”.

Gustavo Petro anunció que presentará una denuncia por presunto acoso laboral y constreñimiento contra Carlos Ríos, director del Dapre (@petrogustavo/X)

Petro sostuvo que las trabajadoras habrían sido sometidas a “interrogatorios judiciales grabados” realizados por funcionarios que, de acuerdo con su versión, no tendrían competencia judicial. No precisó la identidad de las servidoras públicas involucradas, el período en el que habrían ocurrido los hechos ni el contenido de las pruebas que dijo tener.

El expresidente señaló que esos elementos serán incluidos en una acción judicial contra Carlos Ríos Puerta. En su mensaje, calificó los hechos denunciados como una “persecución a grupo poblacional civil con identidad política” y los relacionó con un delito contra la humanidad.

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Ríos pidió a la Fiscalía investigar los presuntos “sexocontratos”

La reacción de Petro ocurrió luego de que Ríos comunicara que asistió a la Fiscalía para ampliar una denuncia sobre presuntos hechos ocurridos en la Presidencia de la República durante la anterior administración.

“Estuvimos ante la Fiscalía General de la Nación, en una entrevista en la que explicamos todo lo que, lamentablemente, ha ocurrido en la Presidencia de la República”, afirmó el director del Dapre. El funcionario agregó que entregó información y elementos probatorios para que el organismo determine si procede una investigación.

Ríos sostuvo que la Fiscalía debe establecer “la verdad sobre todo lo que ocurrió con las presuntas mujeres que fueron instrumentalizadas”. También afirmó que los hechos expuestos, según su denuncia, habrían vulnerado los derechos de mujeres vinculadas con la Presidencia.

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“Ante la Fiscalía demostraremos que lo que han hecho es vulnerar los derechos de las mujeres”, declaró. Además, pidió que la pesquisa incluya otras entidades en las que, de acuerdo con su versión, esas mujeres podrían haber sido instrumentalizadas.

El director del Dapre, Carlos Ríos, afirmó que los hechos expuestos, según su denuncia, habrían vulnerado los derechos de mujeres vinculadas con la Presidencia (@CarlosARiosP/X)

Consultado sobre la cantidad de personas presuntamente involucradas, Ríos evitó dar una cifra. “La denuncia ya está presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Allí está la información”, respondió.

Carlos Ríos acudió a la Fiscalía para declarar por la denuncia que presentó sobre la presunta instrumentalización de mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre en un debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República.

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Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube

La denuncia tuvo como antecedente declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. La exfuncionaria sostuvo que Petro presuntamente mantuvo una “red de mujeres” dentro del Ejecutivo. Según su relato, algunas pasaron de tareas asociadas con su entorno privado a desempeñar puestos en entidades estatales.

Luego, Deicy Jiménez, excontratista de varias dependencias estatales, afirmó que había formado parte de ese grupo. Dijo que presuntamente prestó servicios sexuales al entonces mandatario y que obtuvo contratos como contraprestación. De acuerdo con su versión, esos vínculos le permitieron ingresar al Senado, el Ministerio del Interior y otras entidades.

Petro rechazó haber sostenido encuentros íntimos con Jiménez o haber entregado contratos a cambio de servicios sexuales. No obstante, reconoció que le pidió buscar una oportunidad laboral en el Congreso, tras conocer las condiciones en las que, según indicó, ella trabajaba como modelo webcam.

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“Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación. Como senador nunca manejé dineros públicos, contrario a lo que afirma la periodista de esta emisora”, escribió el exmandatario en X.