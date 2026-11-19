(captura de pantalla GoFundMe/sitio web)

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Kevin Santiago Reyes González, el niño colombiano de 10 años que murió tras el colapso de un edificio residencial en Brooklyn, había regresado días antes de un viaje de campamento con sus compañeros de quinto grado.

La tragedia dejó ocho personas muertas, entre ellas dos menores (otra niña de nacionalidad colombiana), y 18 heridos. El estudiante asistía a la escuela Success Academy Ditmas Park, ubicada a unas 10 cuadras del edificio de tres pisos donde vivía con su familia.

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Kevin participó junto con sus compañeros en una excursión de tres días al YMCA Camp Bernie, en Port Murray, Nueva Jersey, durante la semana previa al derrumbe, destacó un informe de Daily News. La noticia de su muerte fue comunicada a los estudiantes el viernes 13 de noviembre de 2026.

Compañeros, docentes y familias de la institución recibieron apoyo ante el impacto que causó el fallecimiento del menor, quien acababa de compartir actividades con sus amigos.

Kevin murió junto con su prima Nicole Daniella Rodríguez, de nueve años. En la emergencia también perdió la vida Juan Daniel Sabala, de 31 años, padre de Nicole y tío del niño.

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Compañeros de clase recibieron la noticia tras compartir el viaje escolar

Shari McKenzie, madre de una compañera de Kevin, relató al mismo medio local que el campamento había permitido que los estudiantes compartieran más tiempo y fortalecieran sus vínculos.

“El grado completo fue a un viaje de campamento la semana pasada. Todos crearon lazos”, declaró McKenzie, cuya hija era amiga del niño.

La mujer explicó que les informó a sus hijos sobre la muerte de Kevin antes de que la escuela comunicara oficialmente la noticia. “Me preguntó: ‘Pero si lo vi hace dos días’”, relató McKenzie al recordar la respuesta por parte de su hija.

La madre anticipó que para los estudiantes sería difícil comprender la ausencia de un compañero con quien acababan de convivir durante la salida escolar, y describió a Kevin Santiago como alguien “dulce, inteligente y amigable”.

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La acudiente también creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus familiares, quienes perdieron sus pertenencias tras el colapso del inmueble.

La familia de Kevin llegó desde Colombia y compartía actividades religiosas

Ana Guedez, amiga del padre de Kevin, acompañó a la familia a la morgue para identificar el cuerpo del menor. La mujer lo recordó como un niño respetuoso, amable y cercano a su comunidad religiosa.

“Mi Santi, como lo llamábamos, era un niño especial, alegre, inteligente, respetuoso, amable y educado”, afirmó Guedez.

La familia de Kevin llegó a Estados Unidos desde Colombia.

Guedez agregó que el niño mantenía una relación estrecha con su padre y que ambos asistían juntos a la iglesia los fines de semana.

“En la iglesia era un niño querido por todos”, expresó la mujer, y describió que el padre del menor buscaba ofrecerle las mejores oportunidades y atraviesa un profundo duelo tras la tragedia.

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La madre y la hermana de Nicole permanecen hospitalizadas

El derrumbe también afectó a la familia de Nicole Daniella Rodríguez. Su madre, esposa de Juan Daniel Sabala, permanece hospitalizada junto con otra hija de tres años, según las autoridades.

Juan Carlos Zabala, primo de Sabala y residente en España, aseguró que la familia había llegado a Estados Unidos hacía tres o cuatro años atrás.

Juan Daniel trabajaba para una compañía de limpieza y, según el testimonio de su primo, limitaba sus desplazamientos por temor a ser detenido por agentes migratorios.

“Estaban siguiendo el sueño americano” expresó Zabala

El familiar de la tercera víctima colombiana afirmó que el temor a una posible deportación condicionaba la rutina de Juan Daniel Sabala y su familia.

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“Iban del trabajo a la casa y de la casa al trabajo porque tenían miedo de ser deportados”, agregó Juan Carlos.

Además de los residentes del edificio, cuatro trabajadores que realizaban excavaciones en el predio vecino murieron tras el colapso.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Luis Caguana Cosquillo, de 26 años; Gabriel Siguencia, de 22; Edgar Santiago Sapón Gutiérrez, de 26; y Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31.

También fallecieron dos primos originarios de Guinea, Mamadou Bhoye Barry, de 23 años, y Mamadou Bhoye N’diaye, de 32, quienes vivían en el edificio.

Las autoridades informaron que 18 sobrevivientes resultaron lesionados, incluidos cuatro bomberos con heridas leves, mientras que una persona permanecía en estado crítico.

La investigación sobre las causas del derrumbe continúa. Las autoridades deberán establecer si las excavaciones en el predio contiguo tuvieron relación con la caída de la estructura y determinar posibles responsabilidades por la muerte de ocho personas.

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