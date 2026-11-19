El abogado Alejandro Carranza advirtió sobre el posible envenenamiento de la población campesina por medio de la aspersión aérea (Colprensa)

Guardar

El abogado Alejandro Carranza presentó ante el Consejo de Estado (Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo) una demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Nacional de Estupefacientes, con la que busca que se declare la nulidad de dos resoluciones que dan paso a la erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con glufosinato.

“Señor Presidente @petrogustavo @PactoCol, según sus instrucciones se radicó ante el @consejodeestado la demanda que defiende las tierras y los campesinos del envenenamiento a través de la aspersión aérea con glufosinato prevista en el plan piloto que pretende el actual gobierno”, precisó el jurista en una publicación en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Los dos actos administrativos expedidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre los que pesa la demanda son:

Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026 , que derogó la Resolución 0006 del 29 de mayo de 2015 y estableció el procedimiento para la eventual reanudación del programa de aspersión aérea.

Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, que ordenó un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio 200 SL.

En la demanda, el abogado Carranza también solicitó que se declare la suspensión provisional de los efectos de ambas resoluciones con el carácter de medida cautelar de urgencia.

“Conforme ordenaron los jueces de tutela que suspendieron las pruebas, se presenta esta demanda en tiempo y a tiempo acudiendo a la autoridad competente. Están en juego la salud, la tierra y el agua. A la carga!!”, indicó Carranza.

En desarrollo...