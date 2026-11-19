Una mujer toma una cucharada de vinagre de manzana frente a una mesa con una botella y un vaso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre de manzana, cuyo compuesto principal es el ácido acético, puede consumirse diluido antes de las comidas. No existe, sin embargo, un plazo ni una frecuencia universal para incorporarlo a la rutina. Los especialistas coinciden en que no debe beberse puro y que sus posibles efectos no sustituyen una alimentación equilibrada ni un tratamiento médico.

Algunas recomendaciones contemplan su ingesta por la mañana, antes del desayuno. Especialistas consultados por NewYork-Presbyterian aconsejaron limitarlo a tres veces por semana para reducir posibles efectos adversos.

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El vinagre de sidra se obtiene a partir de la fermentación de manzanas molidas y prensadas. Tiene un sabor más suave y una acidez menor que otros vinagres, debido a que su pH es ligeramente superior, explicó la empresa de alimentos ecológicos Sol Natural a El Mundo.

Además de ácido acético, contiene vitaminas B y C, flavonoides y minerales. Se utiliza como aderezo, ingrediente de cocina y conservante. También se comercializa en formato líquido, cápsulas y gomitas.

El vinagre de manzana, cuyo compuesto principal es el ácido acético, puede consumirse diluido antes de las comidas. No existe, sin embargo, un plazo ni una frecuencia universal para incorporarlo a la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia limitada para el peso, la glucosa y la digestión

La popularidad de tomarlo en ayunas se apoya en promesas de mayor saciedad, menor hinchazón y mejoras en la salud intestinal. Sin embargo, las investigaciones clínicas no respaldan todos esos usos.

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La doctora Chiti Parikh, especialista consultada por NewYork-Presbyterian, señaló que el ácido acético puede ralentizar la absorción de los hidratos de carbono. Por ese motivo, tomarlo antes de alimentos como pan o arroz podría hacer más lenta su descomposición durante la digestión.

Algunos estudios pequeños sugieren que podría aumentar la sensación de plenitud y ayudar a moderar la ingesta de alimentos. La evidencia sobre pérdida de peso, en cambio, es escasa: añadir vinagre de manzana a la dieta sin cambios en otros hábitos difícilmente produce resultados duraderos.

Los indicios más sólidos se vinculan con el control de la glucosa. Metaanálisis citados por Gabrielle Gambino indican que el consumo regular, junto con cambios en el estilo de vida, podría reducir la glucosa en ayunas y la hemoglobina A1C, un indicador del promedio de azúcar en sangre durante los tres meses previos.

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Además de ácido acético, contiene vitaminas B y C, flavonoides y minerales. Se utiliza como aderezo, ingrediente de cocina y conservante. También se comercializa en formato líquido, cápsulas y gomitas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay pruebas suficientes para afirmar que el vinagre reduzca el colesterol o la presión arterial. Las personas con enfermedades cardíacas deben consultar a su médico antes de consumirlo de forma habitual, ya que puede interactuar con algunos medicamentos.

La doctora Carolyn Newberry advirtió que tampoco está claro si ofrece beneficios concretos para la microbiota intestinal. Para favorecer ese equilibrio, recomendó priorizar prebióticos presentes en alimentos ricos en fibra, como avena, frijoles, batatas, brócoli, palta y peras, además de probióticos de alimentos fermentados.

“Tomar un chupito de vinagre de manzana todos los días no compensará malos hábitos alimentarios ni una dieta de baja calidad”, señaló Newberry. La especialista aconsejó priorizar alimentos poco procesados, frutas, verduras y fibra.

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El vinagre de manzana también puede incorporarse a vinagretas, salsas o verduras encurtidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dilución, cantidad y riesgos

La nutricionista y entrenadora personal Rocío Páriz Faus, especializada en salud hormonal y digestiva, recomendó tomar un chupito de vinagre de manzana en ayunas o antes de las comidas.

El doctor Daniel González advirtió que la cantidad determina el riesgo. “Es un ácido que, si lo consumimos demasiado, nos puede dañar el esófago y nos puede dañar los dientes”, explicó a El Mundo.

La dosis diaria no debería superar los 30 ml y debe mezclarse siempre con agua. Su consumo puro y frecuente puede erosionar el esmalte dental, irritar la garganta y el estómago, y agravar los síntomas en personas con reflujo ácido o úlceras.

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Una de las pautas habituales consiste en mezclar una o dos cucharadas de vinagre de sidra con un vaso de agua. Parikh aconsejó comenzar con una cucharadita diluida antes de una comida y tomarla temprano. “Aunque el vinagre de manzana no es una cura milagrosa, puede ser útil cuando se usa de forma adecuada”, afirmó.

También puede incorporarse a vinagretas, salsas o verduras encurtidas. Gambino recomendó consultar a un médico antes de incluirlo de forma habitual en la dieta, sobre todo en personas que toman medicamentos.