El Departamento de Estado advirtió sobre posibles bloqueos, afectaciones al transporte público y retrasos en el tránsito durante las movilizaciones convocadas para este jueves - crédito Alcaldía

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Colombia ante las manifestaciones convocadas para el jueves 19 de noviembre de 2026 en varias de las principales ciudades del país. La advertencia menciona movilizaciones previstas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y señala que también podrían registrarse concentraciones y marchas en otras ciudades y lugares.

La comunicación fue difundida a través de la cuenta oficial de TravelGov y está dirigida a quienes se encuentren en Colombia durante la jornada de protestas. El mensaje identifica como convocantes a sindicatos, organizaciones sociales y grupos de oposición política, que llamaron a un paro nacional y a distintas manifestaciones.

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De acuerdo con la alerta, las movilizaciones podrían generar retrasos importantes en el tránsito, interrupciones en el transporte público y bloqueos temporales de vías. En el caso de Bogotá, el Departamento de Estado hizo una referencia específica a posibles afectaciones en TransMilenio.

La advertencia también recuerda que en movilizaciones masivas realizadas anteriormente en Colombia se han presentado, en algunas ocasiones, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Por esa razón, el mensaje recomienda mantener precaución frente a los lugares en los que estén previstas las concentraciones.

Embajada de Estados Unidos en Colombia - crédito Colprensa

Cinco ciudades aparecen mencionadas en la alerta

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga aparecen expresamente señaladas en la publicación como ciudades en las que fueron convocadas manifestaciones para el jueves 19 de noviembre.

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Sin embargo, la comunicación advierte que podrían producirse reuniones y marchas adicionales en otros puntos del país. El aviso no limita las posibles afectaciones a las cinco capitales mencionadas y señala la posibilidad de nuevas concentraciones en otras localidades.

Uno de los principales efectos previstos está relacionado con la movilidad. La alerta indica que las manifestaciones podrían ocasionar demoras significativas en el tráfico y cierres temporales de carreteras o vías urbanas.

También se advierte sobre posibles alteraciones en los sistemas de transporte público. En Bogotá, la publicación menciona directamente a TransMilenio como uno de los servicios que podría enfrentar interrupciones durante las movilizaciones.

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El mensaje no afirma que estos escenarios vayan a ocurrir necesariamente, sino que los presenta como posibles consecuencias de las protestas convocadas para esa fecha.

Manifestaciones en Bogotá - crédito Gobierno de Bogotá

Recomiendan evitar los puntos de concentración

La alerta de seguridad pide evitar los lugares donde se desarrollen las manifestaciones y mantener atención a posibles cambios en las condiciones de movilidad durante la jornada.

El Departamento de Estado fundamenta esa recomendación en los antecedentes de grandes movilizaciones en Colombia, durante las cuales se han producido ocasionalmente choques entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

La publicación utiliza un tono preventivo y no informa sobre hechos violentos ocurridos durante esta convocatoria, pues se trata de una advertencia emitida antes de las manifestaciones previstas para el 19 de noviembre.

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El llamado está enfocado en anticipar eventuales afectaciones derivadas de concentraciones numerosas, bloqueos temporales y cambios en la operación del transporte.

En Bogotá, la advertencia adquiere especial relevancia por la mención directa a TransMilenio, aunque el mensaje también incluye posibles alteraciones del tránsito en las demás ciudades señaladas.

La alerta difundida por TravelGov no detalla rutas específicas de las marchas, horarios de concentración ni puntos concretos de encuentro. Tampoco señala que las movilizaciones vayan a extenderse durante toda la jornada.

Lo confirmado en el mensaje es la convocatoria de un paro nacional y manifestaciones para el jueves 19 de noviembre de 2026, promovidas por sindicatos, organizaciones sociales y grupos de oposición política.

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Ante ese escenario, el Departamento de Estado recomienda evitar las zonas de concentración y tener en cuenta que pueden producirse afectaciones al tránsito, al transporte público y a la circulación por diferentes vías.

La comunicación concluye así con una advertencia preventiva para quienes se encuentren en Colombia durante la fecha señalada, mientras se mantiene la posibilidad de que las movilizaciones se extiendan a otras ciudades o lugares además de los cinco mencionados inicialmente.