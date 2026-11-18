El hogao de tomate y cebolla aporta jugosidad y el sabor casero del bistec a caballo (VisualesIA)

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El bistec a caballo es uno de esos platos que convierten ingredientes sencillos en un almuerzo lleno de sabor. La carne dorada, el hogao jugoso y la yema líquida del huevo se mezclan en cada bocado.

En Colombia, esta preparación hace parte de la cocina casera de la región Andina, con especial presencia en Bogotá y el altiplano cundiboyacense. Su nombre se debe a que el huevo se sirve “a caballo” sobre el bistec, acompañado por una salsa criolla de tomate y cebolla.

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Receta de Bistec a Caballo

El bistec a caballo consiste en un filete delgado de carne de res, sellado en sartén y cubierto con hogao. La preparación termina con un huevo frito de yema blanda, que aporta cremosidad y une todos los sabores.

Esta receta tradicional de la región Andina se puede acompañar con arroz blanco y plátano maduro (VisualesIA)

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

4 filetes delgados de carne de res. 4 huevos. 2 tomates maduros. 1 cebolla cabezona blanca. 2 dientes de ajo. 2 cucharadas de aceite vegetal. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de tomillo seco. 1 hoja de laurel. 2 cucharadas de salsa de tomate. 2 cucharadas de salsa de soya. Sal al gusto. Pimienta al gusto. 1 pizca de paprika. 2 cucharadas de agua, si el guiso queda muy seco.

Cómo hacer Bistec a Caballo, paso a paso

Retira el exceso de grasa de los filetes. Sazónalos con ajo picado, sal, pimienta y comino. Deja reposar la carne durante 20 minutos. Este tiempo permite que los condimentos penetren mejor. Corta la cebolla en aros delgados. Luego, corta los tomates en julianas o rodajas finas. Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos a fuego medio-alto. Añade el tomate, la salsa de tomate, la salsa de soya, el tomillo, el laurel y la paprika. Cocina el guiso durante 5 minutos a fuego bajo y con la sartén tapada. Revuelve de vez en cuando. Calienta otra sartén con el aceite restante. La superficie debe estar bien caliente antes de poner la carne, así los filetes se doran sin soltar demasiados jugos. Sella cada bistec durante 2 o 3 minutos por lado, según el grosor y el término que prefieras. Pasa los filetes a la sartén del hogao. Cocina durante 3 minutos a fuego bajo para que la carne absorba el sabor del guiso. En otra sartén, fríe los huevos. Tapa la sartén para que la clara cuaje, pero conserva la yema líquida. Sirve cada filete con una porción generosa de hogao. Coloca encima 1 huevo frito. Acompaña con arroz blanco, tajadas de plátano maduro, papa frita, aguacate o una ensalada fresca.

Con ingredientes sencillos y una preparación rápida, el bistec a caballo es ideal para el almuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 520 kcal.

Proteínas: 42 g.

Grasas: 30 g.

Carbohidratos: 15 g.

Fibra: 3 g.

Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal y salsa de soya.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bistec a caballo se debe guardar en un recipiente hermético dentro de la nevera. Puede conservarse durante 2 días.

El hogao de tomate y cebolla aporta jugosidad y el sabor casero del bistec a caballo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo ideal es almacenar la carne con el hogao y preparar el huevo justo antes de servir. El huevo frito pierde textura cuando se recalienta.

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También se puede congelar la carne con la salsa durante 1 mes. No se recomienda congelar el huevo. Para recalentar, usa una sartén a fuego bajo y agrega 1 cucharada de agua.