El bistec a caballo es uno de esos platos que convierten ingredientes sencillos en un almuerzo lleno de sabor. La carne dorada, el hogao jugoso y la yema líquida del huevo se mezclan en cada bocado.
En Colombia, esta preparación hace parte de la cocina casera de la región Andina, con especial presencia en Bogotá y el altiplano cundiboyacense. Su nombre se debe a que el huevo se sirve “a caballo” sobre el bistec, acompañado por una salsa criolla de tomate y cebolla.
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Receta de Bistec a Caballo
El bistec a caballo consiste en un filete delgado de carne de res, sellado en sartén y cubierto con hogao. La preparación termina con un huevo frito de yema blanda, que aporta cremosidad y une todos los sabores.
Tiempo de preparación
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
- Tiempo total: 45 minutos.
Ingredientes
- 4 filetes delgados de carne de res.
- 4 huevos.
- 2 tomates maduros.
- 1 cebolla cabezona blanca.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de tomillo seco.
- 1 hoja de laurel.
- 2 cucharadas de salsa de tomate.
- 2 cucharadas de salsa de soya.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 pizca de paprika.
- 2 cucharadas de agua, si el guiso queda muy seco.
Cómo hacer Bistec a Caballo, paso a paso
- Retira el exceso de grasa de los filetes. Sazónalos con ajo picado, sal, pimienta y comino.
- Deja reposar la carne durante 20 minutos. Este tiempo permite que los condimentos penetren mejor.
- Corta la cebolla en aros delgados. Luego, corta los tomates en julianas o rodajas finas.
- Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén. Agrega la cebolla y sofríela durante 3 minutos a fuego medio-alto.
- Añade el tomate, la salsa de tomate, la salsa de soya, el tomillo, el laurel y la paprika.
- Cocina el guiso durante 5 minutos a fuego bajo y con la sartén tapada. Revuelve de vez en cuando.
- Calienta otra sartén con el aceite restante. La superficie debe estar bien caliente antes de poner la carne, así los filetes se doran sin soltar demasiados jugos.
- Sella cada bistec durante 2 o 3 minutos por lado, según el grosor y el término que prefieras.
- Pasa los filetes a la sartén del hogao. Cocina durante 3 minutos a fuego bajo para que la carne absorba el sabor del guiso.
- En otra sartén, fríe los huevos. Tapa la sartén para que la clara cuaje, pero conserva la yema líquida.
- Sirve cada filete con una porción generosa de hogao. Coloca encima 1 huevo frito.
- Acompaña con arroz blanco, tajadas de plátano maduro, papa frita, aguacate o una ensalada fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 520 kcal.
- Proteínas: 42 g.
- Grasas: 30 g.
- Carbohidratos: 15 g.
- Fibra: 3 g.
- Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal y salsa de soya.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El bistec a caballo se debe guardar en un recipiente hermético dentro de la nevera. Puede conservarse durante 2 días.
Lo ideal es almacenar la carne con el hogao y preparar el huevo justo antes de servir. El huevo frito pierde textura cuando se recalienta.
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También se puede congelar la carne con la salsa durante 1 mes. No se recomienda congelar el huevo. Para recalentar, usa una sartén a fuego bajo y agrega 1 cucharada de agua.
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