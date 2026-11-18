Canasta familiar . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Democrático presentó una serie de alternativas tributarias y de austeridad fiscal después de que el Gobierno retirara de su propuesta el cobro de IVA a productos agrícolas y de la canasta familiar. La bancada plantea nuevas fuentes de recaudo que incluyen alivios para deudores de la DIAN y la UGPP, impuestos a envíos de bajo valor y gravámenes a plataformas digitales y viviendas turísticas.

Según información publicada por Blu Radio, el representante a la Cámara John Jairo Berrío explicó que los ponentes y coordinadores ponentes de la denominada ley de rescate económico sostendrán una reunión con el Ministerio de Hacienda para revisar estas fórmulas.

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Berrío indicó que las propuestas surgieron de una subcomisión del partido encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y de conversaciones previas sostenidas con el Gobierno.

“Ayer le proponíamos unas ideas diferentes a gravar la canasta familiar”, afirmó el congresista al explicar que la intención es sustituir parte de los ingresos que inicialmente se esperaban recaudar mediante impuestos sobre productos básicos.

Alivios para deudores de la DIAN y la UGPP

Una de las principales propuestas consiste en modificar los beneficios dirigidos a deudores morosos de la DIAN y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP.

La cartera morosa de la DIAN suma cerca de 68 billones de pesos, mientras que la de la UGPP alcanza 26 billones de pesos, de acuerdo con las cifras citadas por el representante.

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El planteamiento del Centro Democrático busca ir más allá de los mecanismos tradicionales que perdonan intereses o sanciones y propone incluir una reducción sobre parte del capital adeudado.

Berrío sostuvo que el esquema podría contemplar descuentos de hasta el 100 % en sanciones y multas, además de una reducción de una parte del saldo principal. Según el congresista, esta fórmula podría generar un recaudo superior a los 2,5 billones de pesos obtenidos en ejercicios anteriores.

DIAN - crédito Colprensa

IVA y aranceles para compras internacionales

Otra de las alternativas se concentra en los envíos postales urgentes de menos de 200 dólares, conocidos como de minimis, utilizados por plataformas de comercio electrónico transfronterizo como Temu, Shein y AliExpress.

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La propuesta plantea aplicar un IVA del 19 % a este tipo de importaciones. Berrío calculó que esta medida podría generar alrededor de 4 billones de pesos en recaudo.

Adicionalmente, sugirió establecer aranceles de entre el 20 % y el 40 % para estos envíos, lo que, según sus estimaciones, podría aportar entre 4 y 8 billones de pesos adicionales.

El representante defendió esta iniciativa con el argumento de que busca equilibrar las condiciones entre productores nacionales y productos importados.

“Aquí lo que estamos diciendo es que hay que nivelar la cancha entre el productor colombiano y el productor chino”, expresó Berrío al señalar que los productores nacionales pagan IVA y aranceles sobre distintos insumos.

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La propuesta también incluye medidas relacionadas con la economía digital. Entre ellas, el Centro Democrático plantea aplicar el IVA del 19 % a las viviendas turísticas ofrecidas a través de plataformas como Airbnb.

Estas alternativas serán discutidas con el Ministerio de Hacienda en el marco del análisis de la ley de rescate económico y después de que el Gobierno decidiera retirar el IVA previsto para productos agrícolas y de la canasta familiar.

El objetivo de la bancada es reemplazar esos ingresos mediante otras fuentes de recaudo y, al mismo tiempo, introducir medidas de austeridad fiscal.

Las fórmulas presentadas se concentran en tres frentes: recuperar recursos de cartera morosa, aumentar la tributación de importaciones de bajo valor y ampliar el cobro de impuestos en actividades vinculadas con plataformas digitales.

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Por ahora, las propuestas deberán ser evaluadas junto con el Gobierno y los demás ponentes del proyecto para determinar cuáles podrían incorporarse al texto definitivo.

La discusión continuará alrededor de la necesidad de obtener nuevos recursos sin volver a gravar los productos agrícolas y de la canasta familiar que fueron retirados de la propuesta inicial.