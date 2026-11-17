Mafe Carrascal afirmó que el control político apunta al uso de bienes públicos y no a una menor (Mafe Carrascal/Facebook - @MafeCarrascal/X)

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, respondió a las críticas surgidas por sus cuestionamientos a la presencia de la hija menor de edad del presidente Abelardo de la Espriella en una embarcación de la Armada Nacional durante un evento en Cartagena.

La congresista sostuvo que sus mensajes se dirigieron a los responsables del uso de recursos estatales y no a la menor.

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El debate se instaló en redes sociales después de la difusión de imágenes de la hija del mandatario a bordo de una nave oficial. Carrascal aseguró que la discusión debe centrarse en las razones, los permisos y los criterios que permitieron la participación de la menor en una actividad pública con bienes del Estado.

En una publicación en X, la legisladora afirmó que no ha visto mensajes emitidos por integrantes de la oposición que ataquen a la joven. “No he visto el primer mensaje atacando a la hija del presidente”, escribió.

Carrascal señaló que la menor no es objeto de control político. Bajo ese argumento, rechazó que se presente el asunto como una ofensiva personal contra ella. “Ni siquiera es sujeto de control político”, manifestó en su mensaje.

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Mafe Carrascal pidió explicaciones por uso de una nave de la Armada en evento con hija de De la Espriella (@MafeCarrascal/X)

La congresista pidió explicaciones a quienes autorizaron el uso de recursos públicos

La representante planteó que la utilización de una embarcación de la Armada en un evento abierto al público habilita preguntas sobre la decisión administrativa. Según sostuvo, el reclamo debe dirigirse a las autoridades competentes, que son quienes pueden explicar las circunstancias de la presencia de la hija del jefe de Estado.

“Si ella está en un evento público usando bienes públicos, todos y todas tenemos derecho a preguntar”, afirmó Carrascal. La congresista precisó que esas inquietudes no están enfocadas en la menor, sino en los funcionarios a cargo de la organización y la autorización del acto.

También pidió que las respuestas se produzcan por canales institucionales. “Si todo es tan normal, pues respondan con normalidad”, escribió, antes de cuestionar las reacciones que recibió en redes sociales.

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Carrascal denunció, sin presentar pruebas en su publicación, la existencia de “ataques coordinados”, cuentas automatizadas y contenidos divulgados por influenciadores. A su juicio, esas reacciones buscarían desplazar la discusión sobre el empleo de bienes públicos.

La congresista Mafe Carrascal cuestionó la presencia de una menor en embarcación oficial en Cartagena (Mafe Carrascal/Facebook)

Carrascal comparó la situación con los cuestionamientos a Antonella Petro

La parlamentaria vinculó la controversia con experiencias que, según dijo, enfrentó Antonella Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, cuando era menor de edad. Carrascal consideró que quienes defienden a la hija de De la Espriella alimentan una narrativa de ataque que, desde su perspectiva, no corresponde con el contenido de los cuestionamientos divulgados.

“Contrario a lo que vivió Antonella Petro siendo también menor de edad. Ayudan a desviar la conversación que es legítima”, expresó la representante. También afirmó que esa narrativa beneficia a sectores de ultraderecha, según su postura.

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Esto dijo el Gobierno de la Espriella sobre aparición de la hija del presidente en una embarcación de la Armada

El Gobierno nacional respondió a las críticas de congresistas del Pacto Histórico por el traslado de la hija mayor de edad escolar del presidente Abelardo de la Espriella en una embarcación de la Armada Nacional en Cartagena. El vocero Miller Soto afirmó que la medida obedeció a protocolos de seguridad para un desplazamiento por vía marítima.

La controversia surgió después de que la representante María Fernanda Carrascal difundiera una grabación en la que aparece la menor junto a otras personas y su esquema de protección. “¿La hija de Abelardo de la Espriella con las amigas de fiesta?”, escribió la congresista.

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Miller Soto negó que la menor estuviera de fiesta en una lancha oficial (@millersoto/X)

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, también preguntó quién autorizó el uso de la nave oficial y si los recursos de la Fuerza Pública se destinaron a fines particulares.

Soto rechazó esa interpretación. Según explicó, la joven abordó la lancha estatal para llegar al bote privado al que se dirigía y luego regresó por el mismo medio. “Se usan los medios apropiados”, indicó.

El funcionario aseguró que “no hubo ningún acto irregular” y calificó de falsa la afirmación de que la menor permanecía en una lancha de la Armada durante un paseo.

Además, cuestionó la divulgación de imágenes de la hija del mandatario. “La seguridad de la familia presidencial es una responsabilidad”, sostuvo Soto, al defender las medidas de protección aplicadas durante el recorrido en la bahía de Cartagena.

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