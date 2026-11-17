Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental de alias Pinocho, fue detenida la tarde del jueves 24 de septiembre, y de acuerdo con versiones preliminares, tenía planeado escapar por la frontera con Venezuela por el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional

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Yolima Johana Murgas Guzmán, conocida con el alias La Mona y esposa de Fredy Castillo Carrillo —alias Pinocho, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn)—, recuperó la libertad tras la nulidad de la medida de aseguramiento que ordenaba su reclusión en una cárcel.

La mujer, investigada por lavado de activos, había sido trasladada desde Santa Marta hasta la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. No obstante, un juez de segunda instancia anuló la decisión que había impuesto una medida de aseguramiento intramural contra Murgas Guzmán. La determinación se produjo después de que la Fiscalía solicitara detención domiciliaria y el juez de primera instancia ordenara su reclusión en prisión.

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La libertad de la mujer no significa que haya terminado el proceso judicial en su contra, pues la Fiscalía deberá presentarla nuevamente ante un juez de control de garantías para repetir la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento (captura de pantalla/Rama Judicial)

La mujer fue capturada el 24 de septiembrede 2026 en Santa Marta, durante un allanamiento en su vivienda. De acuerdo con la información emitida por las autoridades, en medio del procedimiento se hallaron cerca de $45 millones en efectivo, hecho por el cual fue detenida en flagrancia.

La defensa explicó la decisión judicial de dejar libre a Murgas Vargas

El abogado Cristian Morelli, defensor de Murgas Guzmán, afirmó que la decisión inicial se tomó sin un debate sobre la solicitud de la Fiscalía.

“La Fiscalía solicitó la detención domiciliaria en contra de mi cliente; sin embargo, en audiencia, el juez se apartó de esta solicitud y le interpuso intramural, sin abrir debate alguno”, sostuvo Morelli en diálogo con El Tiempo.

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También explicó que la nulidad no resuelve de fondo la investigación por lavado de activos ni elimina la posibilidad de una nueva medida restrictiva.

En imágenes se puede apreciar cómo fue el operativo policial de la detención y traslado de una mujer, señalada como la pareja de alias Pinocho - crédito @supershadai / X

De hecho, el abogado incluyó en la entrevista que habrá otra audiencia de medida de aseguramiento, a cargo del juez segundo ambulante de control de garantías, “para que, una vez abierto el debate, se defina a dónde estará detenida. Nuestra intención es que la cliente no esté en intramural”.

Por ahora, la esposa del prófugo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra permanece en libertad en la capital del Magdalena.

La defensa busca un acuerdo con la Fiscalía y la devolución de bienes

El abogado también informó que existen conversaciones con la Fiscalía para entregar bienes y solicitar un principio de oportunidad dentro de la investigación.

Según la versión de la defensa, entregada al medio nacional, ya fueron identificados dos inmuebles en Barranquilla, entre ellos un apartamento y una casa ubicada en las afueras de la ciudad. Las autoridades también rastrean eventuales propiedades en España.

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La posible entrega de bienes surge mientras avanza el expediente por lavado de activos contra Murgas Guzmán, compañera sentimental de alias Pinocho, señalado como uno de los cabecillas de la estructura armada que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las autoridades identificaron a Murgas Guzmán como pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por otra parte, la situación judicial de Murgas Guzmán ya había despertado interés en 2023. Ese año, un juez de Barranquilla autorizó su viaje a España, pese a que inicialmente tenía prohibido salir de Colombia, según la información publicada por el medio.

En una entrevista concedida a El Tiempo en febrero de 2023, alias Pinocho aseguró que tenía una empresa exportadora de mármol en ese país. Ese dato hace parte del contexto revisado en las indagaciones sobre activos y propiedades vinculados a la pareja.

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“Pinocho” respondió a Abelardo de la Espriella: negó ser un delator

Freddy Castillo Carrillo, días después de la captura de su esposa, negó ser informante del Estado y advirtió que esa versión aumenta los riesgos contra su vida, en medio de una recompensa de hasta $3.000 millones por datos que permitan ubicarlo.

El jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) afirmó que las publicaciones que lo señalan como supuesto delator lo exponen ante otros grupos armados. “Nunca he autorizado que se me presente como informante porque jamás lo he sido”, sostuvo en un comunicado divulgado el 29 de septiembre.

Alias Pinocho también envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella y afirmó que una eventual operación en su contra no resolverá la situación de la Sierra Nevada. “Meterme en una bolsa blanca no va a acabar los problemas de la Sierra Nevada y sus alrededores”, expresó.

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El 29 de septiembre de 2026, Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) , negó ser informante del Estado y sostuvo que esa versión, difundida mientras existe una recompensa de $ 3.000 millones por información sobre su ubicación - crédito Fredy Castillo

De hecho, Castillo Carrillo planteó la necesidad de programas de productividad, promoción turística y atención a necesidades básicas en la región. Además, manifestó que está dispuesto a someterse a la justicia, siempre que exista un marco jurídico con garantías definidas.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Juzgado 70 Administrativo de Bogotá negara una tutela presentada por Pinocho y su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca. La decisión mantuvo a ambos fuera del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Acsn y permite que continúen las acciones oficiales para ubicarlos y capturarlos.