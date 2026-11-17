María Fernanda Cabal explicó la influencia del pensador brasileño Olavo de Carvalho en su visión sobre las sociedades y el comportamiento de las masas (@MariaFdaCabal/X)

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La excongresista María Fernanda Cabal, actual militante del Partido Republicano de Colombia, afirmó que la principal dificultad de las sociedades actuales radica en la falta de criterio individual para analizar las ideas políticas, fenómeno que denominó como imbecilidad colectiva.

Las declaraciones se conocieron durante su participación en el pódcast colombiano de conversación política EX-céntricos, conducido por Juan Esteban Acosta y Jack Farine, espacio cuyos fragmentos fueron replicados por la dirigente en su cuenta oficial de la red social X.

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En su publicación escrita en plataformas digitales, María Fernanda Cabal resumió su diagnóstico sobre la forma en que se desarrollan los debates públicos y las discusiones ideológicas en la actualidad.

“El problema del mundo se llama imbecilidad colectiva: repetir consignas sin pensar y defender ideas que ni siquiera se entienden. No distingue clase social ni religión. ¿Cómo debatir con quien cree que gritar más fuerte equivale a tener la razón?”, palabras que posteó y que fueron dichas en el pódcast.

María Fernanda Cabal explicó la influencia del pensador brasileño Olavo de Carvalho en su visión sobre las sociedades y el comportamiento de las masas (@MariaFdaCabal/X)

Durante la conversación con los realizadores del espacio digital, la exparlamentaria explicó que este concepto proviene de las enseñanzas recibidas de su mentor intelectual en Estados Unidos, el pensador brasileño Olavo de Carvalho, que analizó las conductas de masas en los sistemas democráticos de Occidente.

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Al profundizar en esta postura frente a las dinámicas de las redes sociales y la cultura de la cancelación, María Fernanda Cabal señaló: “Palabras de Olavo: el problema del mundo se llama la imbecilidad colectiva y la imbecilidad juvenil, porque cuando usted debate con un imbécil, difícilmente lo logra convencer y puede ser de cualquier clase social y de cualquier religión”.

En el diálogo con Acosta y Farine, la dirigente abordó el panorama electoral en el continente americano tras los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos y los comicios presidenciales en Brasil, analizando el impacto de las decisiones gubernamentales sobre los votantes.

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María Fernanda Cabal también se refirió a las decisiones migratorias de Donald Trump y cuestionó el impacto político de sus medidas contra los migrantes (María Fernanda Cabal/Facebook)

“Siento que [Donald] Trump, que expulsó mucho menos migrantes que [Barack] Obama y que [Joe] Biden, no entendió que le dio papaya a la propaganda de sus adversarios. Sí es cierto que atacaron una base poblacional de gente buena, trabajadora, que los empresarios gringos necesitan en la construcción, en los supermercados, en la recolección de frutas, de verduras, todo, y los echaron y los persiguieron. Volvieron enemigos a sus propios aliados”, expresó Cabal.

La exsenadora Cabal cuestionó al Centro Democrático

Al referirse al escenario político interno en Colombia, la exsenadora compartió su inconformidad con el funcionamiento de las colectividades tradicionales y explicó las razones que motivaron su salida del partido en el que militó durante varios años.

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Sobre ese episodio de su trayectoria política, la exsenadora, que salió del partido político que lidera el expresidente Álvaro Uribe, por varios rifirrafes, sostuvo en la entrevista: “Yo estaba equivocada con el Centro Democrático. Es una rosca que termina siendo casi como ‘famiempresa’ y en eso se han convertido los partidos”.

María Fernanda Cabal cuestionó al Centro Democrático y aseguró que la colectividad terminó convirtiéndose en una estructura similar a una "famiempresa" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirigente también cuestionó las decisiones de algunos despachos judiciales frente a sus pronunciamientos públicos, mencionando la acción de tutela interpuesta por la defensora del Pueblo, Iris Marín, que le ordenó rectificar afirmaciones sobre la Unión Patriótica (UP), expediente que actualmente revisa la Corte Constitucional.

En relación con el papel de la justicia y las restricciones a sus intervenciones como congresista, expresó: “A mí la defensora del pueblo, Iris Marín, me tuteló y yo hoy estoy con sentencia en firme hasta que no logremos que la Corte Constitucional la tumbe, donde me obligan a callar sobre quiénes fueron los asesinos de la Unión Patriótica. Me obligan a una senadora de la República, en ese momento era senadora, que tiene fuero especial para poder hablar, porque si no, no harías ningún debate”.

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María Fernanda Cabal reiteró que su actividad política se enfocará en la consolidación del Partido Republicano de Colombia como una plataforma independiente de las estructuras partidistas convencionales, al promover la participación de nuevos liderazgos en la discusión pública nacional.