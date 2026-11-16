Colombia

Un colombiano murió en un ataque armado en una discoteca en Ecuador: se encontraba celebrando un cumpleaños

La balacera se registró el domingo 15 de noviembre en la zona VIP de La Murga Panamá, en el barrio Las Peñas de General Villamil

Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Los agentes policiales levantaron veintiún restos de bala de calibres nueve milímetros y cinco coma cincuenta y seis milímetros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía de Ecuador investiga un ataque armado en la discoteca La Murga Panamá, en la ciudad de General Villamil Playas, que dejó tres muertos y seis heridos. El establecimiento fue clausurado después del hecho, mientras las autoridades desplegaron un operativo para identificar a los responsables.

El ataque ocurrió cerca de la 1:00 a. m. del domingo 15 de noviembre en el barrio Las Peñas, en la provincia de Guayas. En el local se celebraba un cumpleaños y varias personas se encontraban en el sector VIP cuando ingresaron los atacantes.

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La balacera ocurrió dentro de la discoteca y también alcanzó los exteriores del establecimiento. De acuerdo con la información policial, varios hombres armados dispararon contra un grupo de asistentes que participaba en la celebración.

Las víctimas mortales fueron Guillermo Martín Ojeda Castillo, de 37 años, policía en servicio activo que trabajaba en Babahoyo y se encontraba en su día libre; Fabián Fabricio Figueroa Navarrete, de 32 años; y Robert Andrés Suaza Ceballos, de nacionalidad colombiana.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Tres personas murieron y seis resultaron heridas tras un ataque armado en una discoteca de General Villamil Playas (Álvaro Tavera/Colprensa)

Las seis personas heridas recibieron atención inicial en el Hospital Básico de Playas. Cuatro fueron trasladadas a Guayaquil por sus familiares y las otras dos permanecieron en esa casa de salud.

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Los agentes que realizaban controles por el cierre de bares y discotecas en el sector del Malecón recibieron una alerta del ECU 911 por una alteración del orden público. Cuando llegaron, encontraron a unas 200 personas reunidas frente al local.

Dentro de la discoteca, los policías confirmaron la presencia de los tres fallecidos. La situación derivó en el cierre del establecimiento mientras avanzaban las primeras diligencias.

Los investigadores encontraron 21 vainas percutidas en el local

El personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, la Policía Judicial y Criminalística acudió a la discoteca para levantar indicios y reconstruir lo sucedido. Las autoridades hallaron 21 vainas percutidas durante la inspección.

Los agentes policiales levantaron veintiún restos de bala de calibres nueve milímetros y cinco coma cincuenta y seis milímetros (@FLACOMENDOZA1/X)
Los agentes policiales levantaron veintiún restos de bala de calibres nueve milímetros y cinco coma cincuenta y seis milímetros (@FLACOMENDOZA1/X)

Del total de los elementos encontrados, 18 correspondían a municiones calibre 9 milímetros y tres a calibre 5,56 milímetros. Los investigadores analizarán esos indicios para establecer cómo se produjo el ataque y determinar quiénes participaron.

La investigación también busca precisar el recorrido de los agresores antes y después de la balacera. La Policía mantuvo un operativo en el cantón tras el ataque armado.

Los moradores del sector señalaron que la discoteca llevaba cerca de un año en funcionamiento. También indicaron que el local habría sido clausurado anteriormente por no contar con la documentación correspondiente.

Según versiones recogidas por medios locales, el establecimiento volvió a abrir sus puertas después de aquella medida. Los vecinos dijeron desconocer bajo qué condiciones se habría autorizado la reapertura.

Los vecinos de Las Peñas expresaron preocupación por la balacera

Los residentes afirmaron que Las Peñas suele ser un barrio relativamente tranquilo. La irrupción de hombres armados en una discoteca y los disparos en los alrededores generaron preocupación entre quienes viven cerca del local.

Un ciudadano ecuatoriano de 32 años y un hombre de nacionalidad colombiana fallecieron durante la balacera en el cantón Playas (REUTERS/Santiago Arcos)
Un ciudadano ecuatoriano de 32 años y un hombre de nacionalidad colombiana fallecieron durante la balacera en el cantón Playas (REUTERS/Santiago Arcos)

El hecho ocurrió durante una reunión privada por un cumpleaños, en un horario en que el sector concentraba actividad nocturna. La alerta movilizó a los agentes que ya se encontraban en la zona por los controles a bares y discotecas.

La clausura de La Murga Panamá se produjo tras el ataque. Las autoridades no informaron en el material disponible sobre detenciones ni sobre una hipótesis concreta acerca del móvil.

La Policía continúa con las pericias sobre los elementos recogidos y con la identificación de los implicados. El caso quedó bajo investigación de las unidades especializadas que intervinieron en la escena.

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