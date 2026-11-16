El vicepresidente José Manuel Restrepo participó en el encuentro con los directivos de Grupo Plata durante la Milagro Week en Nueva York (Cristian Bayona/Colprensa/Justin Lane/EFE)

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La compañía Grupo Plata anunció que elevará de USD60 millones a USD400 millones los recursos que destinará al país durante los próximos tres años. El aumento, de USD340 millones, se conoció este lunes 16 de noviembre durante la Milagro Week, la rueda de negocios que el Gobierno adelanta en Nueva York (Estados Unidos).

El anuncio se produjo en una reunión con el vicepresidente José Manuel Restrepo, Michael Calvi y John Sullivan, integrantes de la junta directiva de la firma, y Felipe Lega, presidente de Plata en Colombia. La decisión fue presentada como una señal de confianza en el mercado nacional y como parte de los planes de crecimiento de la compañía.

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Grupo Plata anunció un aumento de US$340 millones en los recursos que destinará a Colombia durante los próximos tres años (@jrestrp/X)

“Estamos precisamente pasando de USD60 a USD400 millones por esa confianza que tenemos en el país”, afirmó Lega. El nuevo monto permitirá acelerar la expansión de la fintech y ampliar su oferta de servicios financieros, con énfasis en alternativas de crédito para personas y negocios que tienen dificultades para acceder a la banca tradicional.

Más opciones frente al crédito informal

Uno de los objetivos centrales de la inversión es fortalecer la inclusión financiera. La compañía busca ampliar las alternativas de financiación para los colombianos, en particular para pequeños empresarios y usuarios que suelen recurrir a mecanismos informales como el gota a gota y el pagadiario.

La iniciativa apunta a que más micro, pequeñas y medianas empresas accedan a productos financieros formales. Según la Vicepresidencia, el Gobierno nacional espera trabajar con los gremios y los viceministerios para acercar estas soluciones a distintas regiones del país.

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La compañía alista productos para 2027

El aumento de capital se suma a los preparativos de Plata para acelerar el lanzamiento de su portafolio de crédito en Colombia. La oferta incluirá tarjetas y préstamos digitales, cuya puesta en marcha está prevista para comienzos de 2027.

La expansión se apoya en el aval que Plata S. A. recibió en julio de 2026 de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar en el país. Esa autorización fue un paso previo para ampliar sus servicios y avanzar en su estrategia dentro del mercado nacional.

El anuncio se conoció durante la primera edición de la Milagro Week, organizada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Nueva York. La agenda reúne a cerca de 500 inversionistas internacionales y contempla alrededor de 300 encuentros bilaterales entre representantes de proyectos colombianos y fondos interesados. La programación irá hasta el 19 de noviembre.

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La inversión de Grupo Plata busca facilitar el acceso al crédito formal para pequeños empresarios y usuarios que recurren al gota a gota (Cristian Bayona/Colprensa)

Restrepo informó que las conversaciones comenzaron en la sede de Citibank, con mesas dedicadas a iniciativas de energía, petróleo, gas y minería. Entre las compañías participantes mencionó a Grupo Plata y Core X. La misión busca dialogar con organizaciones que ya tienen capital en Colombia y estudian ampliar sus operaciones, además de presentar oportunidades a nuevos inversionistas.

La estrategia está relacionada con el portafolio de la Ventanilla Única de Inversiones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que reúne proyectos con un potencial cercano a USD41.900 millones en capital extranjero. El Gobierno espera que los encuentros permitan avanzar desde el interés de los fondos hacia decisiones concretas de inversión.

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En el primer balance, Restrepo destacó tres anuncios: la inversión de Avianca por USD3.000 millones durante los próximos años, el aumento de USD340 millones de Grupo Plata y un plan para destrabar nuevos proyectos de Core X, compañía propietaria de Cerro Matoso.

La aerolínea Avianca anunció una inversión de US$3.000 millones durante los próximos años, uno de los compromisos empresariales destacados en la primera jornada de la Milagro Week en Nueva York (Europa Press)

El funcionario atribuyó a esos anuncios efectos en distintos frentes. Según explicó, el plan de Avianca contribuiría a atraer visitantes a Colombia; la apuesta de Plata está dirigida a combatir el gota a gota, y las medidas relacionadas con Core X tendrían relevancia para 50.000 familias del departamento de Córdoba.

Restrepo defendió la confianza que, a su juicio, despierta el país entre los inversionistas. En un mensaje publicado en su cuenta de X aseguró que “Aquí sigue generando confianza el Gobierno De la Espriella”. La administración espera que la agenda en Nueva York se traduzca en nuevos compromisos empresariales y proyectos que amplíen la actividad económica en Colombia y fortalezcan la presencia de capital extranjero productivo.

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