La Policía Metropolitana y la Fiscalía capturaron a 492 personas en Bogotá durante la operación Kratos (Secretaría Distrital de Seguridad)

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Las autoridades capturaron a 492 personas por distintos delitos en Bogotá entre el 8 y el 15 de noviembre de 2026, en una semana de operativos que incluyó la detención de 64 presuntos integrantes de cinco estructuras vinculadas con secuestro extorsivo, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos, anunció la Acaldía de la ciudad.

Las acciones hicieron parte de la operación Kratos, desarrollada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, las investigaciones permitieron establecer la distribución de funciones, las fuentes de financiación y las zonas de operación de Los Nocturnos, Illimani, Puentes II, Los Caminantes y Centro.

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Los procedimientos se realizaron en varias localidades y derivaron en allanamientos, incautaciones y medidas de aseguramiento contra la mayoría de los detenidos. La ofensiva fue presentada por la administración distrital como parte de su estrategia para afectar las rentas ilegales y llevar a los presuntos responsables ante la justicia.

Las autoridades detuvieron a seis presuntos miembros de Illimani por homicidios y venta de estupefacientes en Ciudad Bolívar (Secretaría Distrital de Seguridad)

Seis detenidos por secuestros extorsivos en taxis

Uno de los casos investigados involucra a Los Nocturnos, grupo al que se atribuyen secuestros bajo la modalidad de paseo millonario. Seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— fueron enviadas a prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado.

La organización presuntamente elegía a sus víctimas a la salida de conciertos y eventos masivos. Un conductor de taxi facilitaba los desplazamientos, mientras otros integrantes retenían a los pasajeros para acceder a sus cuentas bancarias y realizar compras o transferencias no autorizadas.

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En uno de los hechos documentados, una pareja que había asistido a un concierto tomó un taxi en vía pública y fue retenida durante cerca de 24 horas. Los investigadores señalaron que los responsables habrían suministrado sustancias químicas a las víctimas para disminuir su capacidad de reacción. Las pérdidas económicas de ese caso se acercaron a $60 millones.

Alias El Compa coordinaba desde la cárcel las acciones de sicariato y tráfico de drogas de la red Puentes Il (Secretaría Distrital de Seguridad)

Illimani concentraba sus actividades en Ciudad Bolívar

En Ciudad Bolívar, seis presuntos miembros de la estructura Illimani fueron capturados tras un año de investigación y seis allanamientos. El grupo operaba, según las autoridades, alrededor del parque Illimani, la invasión de la 14 y el sector cercano al TransMiCable.

La investigación señala que la red comercializaba estupefacientes y estaba relacionada con homicidios selectivos. Para ocultar las sustancias, sus integrantes utilizaban muros y espacios bajo las escaleras de inmuebles del sector.

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Entre los detenidos están alias Teresa, identificada como presunta cabecilla, y alias Roger, que habría coordinado la venta de drogas y la ejecución de homicidios. A la organización se le atribuyen cuatro homicidios y rentas ilegales cercanas a $100 millones mensuales. Todos los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Nueve miembros de Los Caminantes enfrentan cargos por la utilización de una menor de cinco años en el expendio de drogas. (Secretaría Distrital de Seguridad)

Una red habría coordinado homicidios desde prisión

El mayor número de detenciones se produjo contra Puentes II, con 33 presuntos integrantes capturados en 23 diligencias de registro y allanamiento en Suba y Rafael Uribe. La estructura delinquía desde 2018 y se dedicaba al tráfico de drogas y a homicidios selectivos, de acuerdo con las investigaciones.

Alias El Compa, señalado como principal cabecilla, presuntamente mantenía la coordinación de las actividades desde la cárcel. La red contaba con coordinadores, jefes de sicarios y personas encargadas de la distribución de estupefacientes.

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A Puentes II le atribuyen nueve homicidios y una desaparición forzada. Las pesquisas también indican que algunos de sus integrantes habrían torturado a víctimas y ocultado cuerpos en enterramientos clandestinos de la zona rural del parque Entrenubes. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos y drogas. Sus ingresos ilícitos superaban los $250 millones al mes, según las autoridades.

La estructura Centro empleaba una droguería comercial para recibir el dinero de la distribución de bazuco en la capital (Secretaría Distrital de Seguridad)

Investigan uso de una niña para proteger puntos de venta

Nueve personas señaladas de integrar Los Caminantes fueron detenidas en Santa Fe y La Candelaria. La estructura utilizaba la venta de cachivaches como fachada para comercializar marihuana, cocaína y tusi en el parque Tercer Milenio.

Uno de los elementos centrales del expediente es la presunta instrumentalización de una niña de cinco años. Los investigadores establecieron que los sospechosos escondían estupefacientes alrededor de la menor para evitar que otras personas se acercaran a los puntos de expendio.

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La organización llevaba cerca de cuatro años de actividad y obtenía ingresos estimados en $8 millones diarios. Entre los detenidos figura alias Gafas, que sería el administrador. Deberán responder, entre otros cargos, por concierto para delinquir, utilización de menores para la comisión de delitos y tráfico de estupefacientes.

Una droguería habría recibido dinero de la venta de drogas

La quinta estructura intervenida fue Centro, cuyos diez presuntos integrantes son investigados por distribuir estupefacientes en el centro de la ciudad. La red almacenaba y dosificaba las sustancias en viviendas de Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

Los operativos contra la red Centro permitieron la incautación de 10.000 dosis de estupefacientes y la detención de alias Daniel (Secretaría Distrital de Seguridad)

Las autoridades indicaron que una droguería funcionaba como fachada para recibir el dinero de las ventas. Las drogas eran empacadas en maletas y bolsas llamadas “bombas”, con paquetes de 50 dosis de bazuco, y se transportaban mediante servicios de plataforma. También habrían usado a habitantes de calle para mover la mercancía.

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En el operativo fueron incautados 3.000 gramos de bazuco, 10.000 dosis de estupefacientes y $8 millones en efectivo. Siete de los diez capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre ellos está alias Daniel, conocido como “El farmacéutico”, a quien señalan como uno de los cabecillas.