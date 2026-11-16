Investigan supuestas amenazas contra aprendices del SENA por no participar en protestas

Las denuncias señalan mensajes intimidatorios y la interrupción de actividades pedagógicas en las jornadas de protesta (Sindesena)

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió investigaciones internas tras las denuncias sobre presuntas presiones contra aprendices para que participaran en movilizaciones contra el Gobierno nacional.

La institución rechazó que existiera intimidación y anunció que busca establecer responsabilidades por los hechos expuestos.

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Las acusaciones incluyen mensajes en grupos de chat, distribución de panfletos y el supuesto bloqueo de accesos durante jornadas de protesta. Según informó Noticias RCN, los señalamientos apuntan a una posible instrumentalización política de estudiantes dentro de algunas sedes de la entidad educativa.

El caso se conoció luego de que el director del Sena, Fary Torres, alertara sobre reportes relacionados con el uso de los aprendices en actividades políticas. El funcionario sostuvo que la situación alcanzaba a quienes calificó como una parte central de la institución.

El SENA enfrenta denuncias formales por presiones sobre aprendices para asistir a marchas contra el Gobierno Nacional (Sena)

“Reportes sobre la instrumentalización evidente y clara que ha tenido no solo como mensaje político, sino además hacia las personas, en especial, a las personas más queridas de esta entidad, como son nuestros aprendices”, afirmó Torres al noticiero mencionado.

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Chats y acusaciones por no asistir a las movilizaciones

Uno de los elementos divulgados son conversaciones de mensajería en las que se registrarían reproches hacia estudiantes que no asistían a las protestas. El contenido expuesto plantea que la condición de beneficiarios de una institución pública era utilizada como argumento para exigir una postura frente a las movilizaciones.

En uno de esos mensajes se lee: “Pues si me bloqueó por allá, se lo digo por acá. El único sostenimiento que tenés es el que te brinda una institución pública. Pone tus principios, pues, a prueba. Es indolente ver cómo el mundo marcha por derechos de los que vos estás aprovechándote”.

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La conversación fue presentada como parte de las pruebas que, de acuerdo con el canal, darían cuenta de agresiones verbales contra quienes optaban por no vincularse a las convocatorias.

Un estudiante bajo reserva de identidad relató bloqueos de puertas y encierros en sedes para obligar la asistencia a los plantones (Sena)

Un practicante que solicitó mantener en reserva su identidad también relató que existían acciones para promover la asistencia a las manifestaciones. Su declaración incluyó referencias a dificultades para ingresar a las instalaciones en las fechas de esas actividades.

“Se presionan los aprendices para que asistan a marchas y plantones. Y el día de la marcha, inclusive, se bloquean puertas, se encierran instalaciones”, aseguró el joven ante el medio mencionado.

Panfletos convocaban a defender al Sena

Las denuncias también abarcan la circulación de material impreso en algunas sedes. Los panfletos contenían una convocatoria dirigida a aprendices, trabajadores y ciudadanos para defender al Servicio Nacional de Aprendizaje , al que describían como un patrimonio del pueblo.

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El texto citado decía: “¿Qué le ha hecho la juventud trabajadora del SENA al gobierno de Abelardo? Convocamos a aprendices, trabajadores y ciudadanía a defender el SENA como patrimonio del pueblo”.

El abogado Santiago Henao afirmó que había advertido sobre una eventual utilización de jóvenes para promover protestas contra el Ejecutivo. Su declaración vinculó esa advertencia con el bloqueo de los accesos a la entidad al día siguiente.

Los volantes distribuidos en las sedes convocan a la ciudadanía y a los trabajadores a defender al SENA como patrimonio del pueblo (iStock y Sena)

“Advertí que se estaban instrumentalizando a los aprendices y a los jóvenes para que salieran a protestar en contra del gobierno nacional. Al otro día, tal cual lo advertí, amanecieron bloqueados todos los ingresos”, señaló Henao al noticiero Noticias RCN.

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La dirección de la entidad rechazó las acusaciones sobre presiones a los estudiantes. La respuesta institucional se produjo mientras avanzan las indagaciones anunciadas para determinar qué ocurrió en las sedes mencionadas y quiénes podrían tener responsabilidad.

La investigación interna deberá revisar los chats, los testimonios y el material distribuido que fue puesto en conocimiento público. Por ahora, las denuncias y la negativa de los directivos exponen versiones contrapuestas sobre el ambiente dentro del SENA.