El Ejército destruyó un laboratorio de pasta base de coca en El Charco, Nariño

Hallaron 253 galones de pasta base de coca en un laboratorio destruido en Nariño (@COL_EJERCITO/X)

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El Ejército Nacional de Colombia informó el sábado 14 de noviembre de 2026 que destruyó un laboratorio destinado al procesamiento de pasta base de coca en una zona rural de El Charco, en el departamento de Nariño, durante una operación en el Pacífico nariñense.

La institución señaló que el procedimiento estuvo a cargo de tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, adscritas a la Tercera División del Ejército, con apoyo de unidades de la Armada de Colombia. Según el reporte difundido en redes sociales, la infraestructura era utilizada para la elaboración de estupefacientes.

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Hallaron insumos, hoja de coca y maquinaria

Durante la intervención, los militares encontraron 253 galones de pasta base de coca en proceso, 340 kilogramos de hoja de coca picada y 242 galones de insumos líquidos. También incautaron 690 kilogramos de sustancias sólidas, junto con equipos y otros elementos empleados en la producción de droga.

Las imágenes divulgadas por el Ejército muestran recipientes plásticos, tambores, mangueras, una motobomba y vegetación acumulada dentro de una estructura improvisada. El material habría sido usado en distintas etapas del procesamiento de la pasta base.

Operativo militar desmanteló una instalación para procesar coca en el Pacífico nariñense (@COL_EJERCITO/X)

“Otro laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca fue destruido”, indicó la institución en su publicación. El comunicado no precisó si hubo capturas durante el operativo ni identificó a la organización que operaba el lugar.

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El Charco se ubica en una zona costera de Nariño donde actúan grupos armados ilegales y redes dedicadas al narcotráfico. El departamento mantiene rutas fluviales y marítimas que conectan áreas rurales con el océano Pacífico, un corredor utilizado por estructuras criminales para movilizar cargamentos hacia otros destinos.

El Ejército calculó una afectación de $144 millones

De acuerdo con la estimación oficial, la destrucción de la instalación representó una afectación cercana a $144 millones para las finanzas ilegales de la Estructura 30. El Ejército afirmó que la operación redujo la disponibilidad de recursos para sostener actividades criminales en el Pacífico nariñense.

“Este resultado afecta sus finanzas ilegales”, sostuvo la fuerza militar. La cifra y el alcance de la afectación económica no fueron verificados de forma independiente.

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Ejército y Armada intervinieron un laboratorio de droga en zona rural de El Charco (@COL_EJERCITO/X)

Policía incautó 1,68 toneladas de cocaína ocultas en cajas de banano en Urabá

La Policía Nacional incautó 1.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos entre cajas de banano dentro de un contenedor ubicado en el puerto de Urabá. El cargamento tenía como destino Amberes, Bélgica, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El procedimiento formó parte de la Estrategia Esmeralda, una iniciativa de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) contra las redes de tráfico internacional de estupefacientes. La sustancia estaba distribuida en cuatro estibas, camuflada entre la mercancía de exportación.

El mandatario difundió el resultado a través de su cuenta de X y precisó que la intervención evitó la llegada de más de 4,2 millones de dosis a territorio europeo. “Golpeamos las estructuras narcoterroristas”, afirmó al referirse a la operación desarrollada por la fuerza policial.

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La Diran detectó el alijo antes de que el contenedor saliera hacia Amberes, uno de los principales puertos de entrada de mercancías en Europa. Las autoridades no informaron sobre capturas ni revelaron la identidad de la organización responsable del envío.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la incautación de más de 1.600 kilogramos de cocaína en el Urabá (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella sostuvo que la droga incautada habría generado ingresos superiores a USD 52 millones para las estructuras dedicadas al narcotráfico. Esa valoración corresponde a la estimación divulgada por el Gobierno.

La modalidad de esconder sustancias ilícitas en productos agrícolas busca aprovechar el volumen de exportaciones y la circulación de contenedores desde los puertos colombianos. En este caso, las cajas de banano servían como cobertura para movilizar la cocaína fuera del país.

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El presidente felicitó a los integrantes de la Policía Nacional que participaron en el procedimiento y afirmó que su administración mantendrá las acciones contra las organizaciones dedicadas a esta actividad ilegal.

“No vamos a darles tregua”, expresó el jefe de Estado en su mensaje. También aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables “por tierra, mar y aire”.