Creyeron que Tránsito se llevaba su carro, pero era un robo: así operó la falsa grúa en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una grúa enganchó un Volkswagen Jetta estacionado en Chapinero y lo retiró de la vía pública, simulando un procedimiento de inmovilización de tránsito. - crédito @PasaenBogota/X

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Un Volkswagen Jetta rojo fue hurtado mediante el uso de una falsa grúa en Bogotá, durante la madrugada del sábado 14 de noviembre. El automóvil estaba estacionado en la calle 63 con carrera 9, en la localidad de Chapinero, cuando un vehículo de carga llegó al lugar, lo enganchó y se lo llevó, en una maniobra que inicialmente hizo pensar a sus familiares que había sido inmovilizado por las autoridades de tránsito.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el hurto ocurrió hacia las 2:20 a. m., frente a la Universidad Konrad Lorenz y en diagonal a la Casa de Justicia. Las cámaras de seguridad del sector registraron el procedimiento, en el que uno de los operarios descendió de la grúa, enganchó el automóvil y tomó fotografías antes de retirarlo en dirección a la carrera 13.

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La familia descubrió que no se trataba de un procedimiento oficial cuando consultó los registros de la Secretaría Distrital de Movilidad y los patios de Álamos, en Engativá. No encontraron información sobre la inmovilización del vehículo ni un comparendo asociado a su placa.

Horas después, los familiares lograron ubicar el automóvil en el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, donde lo encontraron abandonado y con varios elementos desmontados.

Así operó la falsa grúa que se llevó el vehículo en Chapinero

El automóvil hurtado es un Volkswagen Jetta rojo, modelo 2008, de placas CVT-105, perteneciente a un gestor del orden del Distrito que trabajaba en un turno nocturno, de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

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Según contó Norida Marcela Guzmán, esposa del propietario, al diario, el trabajador había dejado el carro estacionado frente a una panadería porque no encontró un parqueadero abierto en el sector. Durante su jornada realizaba rondas periódicas para verificar que el vehículo permaneciera en el lugar.

Una compañera de trabajo confirmó que el automóvil seguía allí a las 2:15 a. m. Sin embargo, cuatro minutos después, una grúa llegó y comenzó el procedimiento para retirarlo.

Las grabaciones de seguridad muestran cómo el vehículo de carga se estaciona frente al Jetta y uno de sus operarios desciende para engancharlo. También se observa que toma fotografías del automóvil antes de iniciar el traslado.

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Guzmán explicó al periódico que las imágenes permitieron identificar la dirección en la que salió la grúa, que se desplazó hacia la carrera 13.

La familia pensó inicialmente que el carro había sido retirado por las autoridades debido a una infracción de tránsito. No obstante, las consultas posteriores permitieron establecer que no existía un procedimiento oficial relacionado con el vehículo.

Una falsa grúa retiró el Volkswagen Jetta de la calle 63 con carrera 9, en Chapinero, durante la madrugada del 14 de noviembre. - Crédito @PasaenBogota/X

No había registro del carro en los patios de Álamos ni en Movilidad

Después de advertir la desaparición del automóvil, los familiares acudieron a los patios de Álamos, en Engativá, para verificar si había sido trasladado por una grúa autorizada.

También consultaron las bases de datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, pero no encontraron ningún registro de inmovilización ni una sanción relacionada con la placa CVT-105.

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Norida Marcela Guzmán explicó que, cuando una grúa adscrita a la Secretaría de Movilidad realiza el traslado de un vehículo, el procedimiento queda registrado en el sistema correspondiente.

En este caso, la información no aparecía en las plataformas consultadas, por lo que la familia alertó a las autoridades sobre un posible hurto.

Conductor de la grúa habría recibido $80.000 por el traslado

Las indagaciones de los familiares permitieron contactar al conductor de la grúa que transportó el Volkswagen Jetta. Según la información divulgada por Caracol Radio, el hombre aseguró que había sido contratado para realizar un servicio durante la madrugada y llevar el automóvil hasta el barrio Siete de Agosto.

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Un familiar del propietario relató al medio radial que el conductor manifestó haber acordado inicialmente un pago de $120.000. Sin embargo, cuando llegó al destino, la persona que lo contrató solamente le entregó $80.000.

El familiar explicó que lograron ubicar al trabajador de la grúa, quien aseguró que no tenía conocimiento de que el servicio estuviera relacionado con un hurto.

Esta versión permitió a los familiares establecer el posible lugar al que había sido llevado el vehículo y orientar la búsqueda hacia la localidad de Barrios Unidos.

El Volkswagen Jetta rojo, modelo 2008 y de placas CVT-105, fue hurtado mientras permanecía estacionado frente a una panadería en Bogotá. - crédito @PasaenBogota/X

Encontraron el Volkswagen Jetta desvalijado en el Siete de Agosto

Hacia la 1:30 p. m. del sábado 14 de noviembre, Norida Marcela Guzmán confirmó a El Tiempo que el automóvil había sido localizado en el barrio Siete de Agosto.

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El vehículo estaba abandonado frente a unos talleres de pintura y presentaba varios daños. Según el testimonio de un familiar entregado a Caracol Radio, los responsables habían desmontado el tablero y el tacómetro, además de romper el switch de encendido para poder prender el carro.

Las personas que se encontraban en el sector les indicaron a los familiares que el automóvil había sido dejado allí desde horas de la mañana.

El hallazgo se produjo con acompañamiento de las autoridades del sector, después de que la familia consiguiera información sobre el traslado y la ubicación del Jetta.

El vehículo fue encontrado en el barrio Siete de Agosto, donde estaba abandonado y tenía el tablero, el tacómetro y otros elementos desmontados. - crédito @PasaenBogota/X

Policía investiga el hurto con falsa grúa en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan de trabajo con los gestores del orden para ubicar el vehículo y avanzar en las investigaciones sobre lo ocurrido.

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La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la Estación de Policía de Chapinero, señaló al medio radial que, de acuerdo con la información conocida por las autoridades, el automóvil habría sido trasladado mediante el uso de una falsa grúa para evadir los controles policiales.

La oficial también indicó que se activó una línea investigativa para establecer quiénes participaron en el hurto y determinar las circunstancias en las que fue contratado el servicio de transporte.

Las autoridades adelantan verificaciones para establecer si se han cometido otros robos de vehículos bajo esta modalidad en Bogotá.