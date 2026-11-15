Colombia

De la Espriella volvió a hablar con Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda para acceder a una cirugía: confirmó que está bien

El presidente conversó con el menor por una videollamada y le expresó su satisfacción de haber contribuido a su recuperación

El presidente De la Espriella habló con el niño a través de una videollamada en la que también estuvo presente la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella volvió a comunicarse con Lucas Murillo García, el niño de siete años oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, que le solicitó ayuda en agosto de 2026 para acceder a una cirugía cardíaca que necesitaba con urgencia.

“Hola, señor presidente, hablando desde la escuela. Yo me llamo Lucas Francesco Murillo García. Dios siempre me ha ayudado, y ahora quiero que usted me ayude. Yo no quiero morir”, expresó el menor de edad en su momento.

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Cuando el mandatario supo sobre la petición que hacía el niño, se comunicó con él a través de una llamada telefónica, en la que le informó que adelantaría las gestiones necesarias para ayudarle. “Hola, Lucas, no estás solo. Te vamos a ayudar en todo lo que necesitas y puedes contar con nosotros. Así que quiero que sepas que, con la ayuda de Dios, vas a recuperar tu salud y vas a tener una vida supertranquila”, dijo De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella celebró el buen estado de salud de Lucas Murillo (Isaac Bechara/Presidencia - captura de pantalla de video @ABDELAESPRIELLA/X)
El presidente Abelardo de la Espriella celebró el buen estado de salud de Lucas Murillo (Isaac Bechara/Presidencia - captura de pantalla de video @ABDELAESPRIELLA/X)

En septiembre, Lucas logró acceder a la cirugía que necesitaba en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Santander. Casi dos meses después de haber sido sometido a ese procedimiento, el menor volvió a hablar con el jefe de Estado, esta vez, a través de una videollamada en la que también estuvo presente la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga.

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“En una videollamada junto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, conversé con Lucas, un pequeño valiente que ha tenido que enfrentar una de las batallas más difíciles de su vida y que conocí por un video donde me pedía que no quería morir”, detalló el presidente.

En la conversación que sostuvo con Lucas, el mandatario preguntó por su estado de salud y el menor confirmó que se encuentra bien. Posteriormente, De la Espriella compartió un mensaje con el niño y expresó su satisfacción por haber podido hacer parte de su proceso de recuperación.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la videollamada que hizo con Lucas Murillo (@ABDELAESPRIELLA/X)
El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la videollamada que hizo con Lucas Murillo (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Qué bien. Lucas, quiero decirte algo, mira. El haber contribuido a que te salvaras ha pagado todo el esfuerzo que he tenido que hacer para llegar aquí, para trabajar todos los días y luchar por Colombia. Tú eres el mayor aliciente que puedo tener en este momento para seguir peleando por el país”, expresó el mandatario.

En su cuenta de X, el jefe de Estado recordó que las familias viven momentos de angustia e incertidumbre en procesos de recuperación como el de Lucas, pero también experimentan esperanza. “Hoy Lucas avanza en su recuperación, rodeado del amor de los suyos”, escribió en la red social.

Añadió: “Lucas, tu valentía y tus ganas de vivir son un aliciente inmenso para seguir trabajando por la salud de todos los colombianos. A tu familia, mi cariño y admiración. Seguiremos atentos a tu recuperación”.

El mensaje que envió Lucas Murillo tras superar su cirugía de corazón

El menor fue sometido a una cirugía de Fontan extracardiaca fenestrada, procedimiento orientado a mejorar el flujo de sangre hacia los pulmones y disminuir el esfuerzo que realiza su corazón (@MonicaSaadeX/X)

Luego de pasar por la intervención quirúrgica que necesitaba, Lucas envió un mensaje a la ciudadanía desde el hospital, tras haber superado las 72 horas clave después de la cirugía. El menor afirmó estar bien, aunque indicó que sentía un poco de dolor.

Buenas noches. Pues, estoy bien y ya hicieron la cirugía, y también me duele un poco, pero un doctor me pone medicamento; con eso me siento bien”, explicó el niño.

El menor afirmó que estaba pasando por una terapia destinada a generar movimiento en su cuerpo y contribuir a su recuperación. También confirmó que estaba alimentándose oralmente sin problema y que esperaba regresar pronto a su hogar en Norte de Santander.

También hago terapia y también me ponen a caminar. También como por la boca. Pronto voy a ir allá a Cúcuta”, detalló el menor en su momento.

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