Colombia

Presunta propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de construir un muro en la frontera con Venezuela fue desmentida

El plan divulgado tras la visita a Cúcuta planteó instalar obstáculos y estructuras de contención en cruces irregulares específicos, sin crear una separación continua a lo largo del límite binacional

Abelardo De La Espriella propuso instalar barreras en pasos irregulares de la frontera con Venezuela para combatir delitos transfronterizos. (Lucas Molet/Reuters)
Abelardo De La Espriella propuso instalar barreras en pasos irregulares de la frontera con Venezuela para combatir delitos transfronterizos. (Lucas Molet/Reuters)
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El presidente Abelardo de la Espriella no anunció la construcción de un muro en la frontera con Venezuela durante su reciente visita a Cúcuta: la propuesta consiste en instalar barreras en pasos irregulares para combatir delitos transfronterizos, según un informe de Noticias Venevisión.

“La defensa de nuestra soberanía exige, además, queridos compatriotas, enfrentar otro problema muy grave en esta región: los pasos clandestinos que utilizan las organizaciones narcoterroristas para eludir nuestras autoridades. Por eso he ordenado construir infraestructura de vigilancia y establecer barreras de control en sectores estratégicos de la frontera. Con esas obras civiles buscamos dificultar el movimiento de los delincuentes, mejorar la vigilancia de los pasos no autorizados e impedir que sean utilizados libremente por las organizaciones narcoterroristas”, fueron las declaraciones dadas por el mandatario luego de la operación “Nemesis”, la cual se llevó a cabo en Cúcuta el 4 de noviembre.

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Las medidas, propuestas por el jefe de Estado, estarían concentradas en las trochas, corredores utilizados para el tránsito irregular de personas y mercancías. Allí se prevé colocar obstáculos, vallas y estructuras de contención, sin levantar una división fronteriza continua entre ambos países.

Barreras en trochas y mayor vigilancia militar

Venezuela post ataque EEUU
El plan fronterizo contempla la colocación de vallas y estructuras de contención en las trochas sin levantar una división continua. (Mario Caicedo/EFE)

La iniciativa apunta a dificultar las operaciones de grupos delincuenciales organizados, el contrabando y otras actividades ilícitas en la zona limítrofe. También contemplaría reforzar la presencia de efectivos militares para vigilar los cruces no autorizados.

El analista de frontera William Gómez sostuvo, en declaraciones dadas a Blu Radio, que las declaraciones presidenciales fueron interpretadas de manera equivocada. Precisó que los controles físicos se aplicarían en puntos determinados y no sobre toda la extensión de la frontera.

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Otra alternativa consiste en inhabilitar algunas trochas con maquinaria pesada para bloquear físicamente esos corredores. Gómez comparó esa posibilidad con trabajos ejecutados anteriormente por Venezuela para restringir el tránsito en determinados pasos irregulares.

Norte de Santander, en Colombia, y el estado Táchira, en Venezuela, comparten 164 kilómetros de frontera permeable. Las autoridades colombianas buscarían cerrar algunos puntos empleados en actividades ilegales y fortalecer los controles de seguridad en esa área.

La reacción de Diosdado Cabello

Diosdado Cabello señaló que la construcción de un muro sobre más de dos mil kilómetros de frontera demandaría un gasto elevado. (Europa Press)
Diosdado Cabello señaló que la construcción de un muro sobre más de dos mil kilómetros de frontera demandaría un gasto elevado. (Europa Press)

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, dijo que no había escuchado sobre la supuesta construcción de muros y sostuvo que De La Espriella tendría que invertir una suma elevada si pretendiera ejecutarla.

“Va a tener que gastar bastante plata, porque son 2 mil y pico kilómetros de frontera. Nosotros no somos de hacer muros, nosotros somos de abrir brazos, de abrazar”, expresó durante una rueda de prensa de la Dirección Nacional del partido.

Cabello también afirmó desconocer una supuesta acción legal de la jefa de Estado, Delcy Rodríguez, en España contra el empresario Víctor de Aldama, y la definió como un asunto personal.

Además, denunció la difusión de noticias falsas por parte de sectores opositores: “Cada vez que ellos dicen algo de alguno de nosotros, eso se convierte en una noticia viral. Deberían investigar el financiamiento de la oposición”.

El dirigente instó a la militancia a sostener el trabajo territorial y la unidad nacional. “Tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, consolidando la unión de las fuerzas revolucionarias, los Consejos Comunales, hablándole a nuestra gente. Eso es lo que no le cae ni coquito a la oposición. Esa es la tarea que le hemos reiterado al partido: irnos donde no va más nadie”, concluyó.

Hernán Cadavid exige conocer el plan oficial para reforzar la frontera con Venezuela

Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático - crédito Senado de la República
El senador Hernán Cadavid solicitó detalles sobre el plan del Gobierno para la frontera con Venezuela. (Senado de la República)

El senador Hernán Cadavid pidió conocer al detalle el plan del Gobierno nacional para reforzar la frontera con Venezuela, aunque respaldó las medidas de vigilancia, control migratorio y cooperación entre ambos países. El límite binacional supera los 2.100 kilómetros y cuenta con numerosos pasos difíciles de controlar, según declaraciones del legislador a NTN24.

Cadavid sostuvo que las garitas y los puntos de apoyo para la vigilancia deben integrarse con inteligencia, operativos y presencia militar, siempre dentro de la legalidad. El objetivo, afirmó, es enfrentar la criminalidad asociada a la “porosidad de la frontera”, como los analistas denominan a los cruces de difícil control.

El senador también pidió coordinar las decisiones con las regiones y las ciudades limítrofes para evitar alteraciones en su funcionamiento normal. A su juicio, las medidas tendrán más posibilidades de éxito si cuentan con una respuesta de las autoridades venezolanas: “Va a ser muy difícil si el esfuerzo es solamente desde el lado colombiano”, dijo al medio.

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