Colombia

Sofía Gaviria arremetió contra Juan Manuel Santos y calificó el Acuerdo de Paz como un “negociado” para lavar activos: “Es el ‘Pinocho’ con la nariz más grande”

La hermana del exgobernador Guillermo Gaviria Correa, que fue asesinado por miembros de las Farc en compañía del que era su asesor, Gilberto Echeverri Mejía, afirmó que las víctimas de las Farc continúan sin respuestas suficientes sobre verdad, justicia y reparación

Sofía Gaviria y Juan Manuel Santos
Sofía Gaviria, hermana del asesinado exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, no dudó en lanzar duros señalamientos contra el expresidente Juan Manuel Santos. (Colprensa)
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A 11 días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, Sofía Gaviria Correa cuestionó este viernes 13 de noviembre los resultados del proceso para las víctimas de la antigua guerrilla.

La dirigente lanzó duras críticas contra el expresidente Juan Manuel Santos, a quien responsabilizó por los efectos del acuerdo sobre ese sector.

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Sofía, hermana del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, asesinado en 2003 tras más de un año de secuestro por las Farc, habló con Semana y señaló que el pacto firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá no debe considerarse un acuerdo político, pues, en su concepto, se desconocieron los derechos de las víctimas.

No fue un acuerdo, fue un negocio, el lavado de activos más grande de la historia colombiana”, señaló sin titubeos la también excandidata al Senado y exembajadora de Colombia en Suiza, que, junto con sus hermanos, entre ellos el exprecandidato presidencial Aníbal Gaviria Correa, han tenido que sobrellevar el dolor por esta pérdida.

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Guillermo Gaviria Correa, asesinado en 2003 - crédito Archivo
Guillermo Gaviria Correa fue gobernador de Antioquia entre 2001 y mayo de 2003, cuando se registró su asesinato. (Colprensa)

Fue entonces cuando la política dirigió sus cuestionamientos al papel del expresidente Juan Manuel Santos en la negociación con la extinta guerrilla, que se desarrolló en La Habana, Cuba.

“Que es el mentiroso mayor, o sea, el Pinocho con la nariz más grande y más descarado”, expresó Gaviria sobre el exmandatario y Nobel de Paz.

Sofía Gaviria cuestionó la negociación con las Farc y la reelección de Juan Manuel Santos

Durante su intervención, la exdiplomática y vocera de las víctimas del accionar de las Farc señaló que Santos llegó a la presidencia con propuestas distintas de las que, según su visión, puso en práctica después al abrir el diálogo con las Farc. Es decir, según la mujer, el exmandatario enarboló las iniciativas de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez.

Recordemos que Santos gana las elecciones con unas banderas completamente distintas e inmediatamente traiciona a los colombianos”, expresó Gaviria. Y también hizo alusión a las investigaciones y controversias relacionadas con la financiación de la campaña de 2014 y el caso Odebrecht, por el que su gerente, Roberto Prieto, está preso.

El 24 de noviembre se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado, representado por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Farc, en un evento que se efectuó en el teatro Colón. (REUTERS)
El 24 de noviembre se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado, representado por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Farc, en un evento que se efectuó en el teatro Colón. (REUTERS)

La hermana del exmandatario asesinado sostuvo que los familiares de las víctimas aún esperan respuestas en materia de verdad, justicia y reparación. “Asaltó la buena fe de los colombianos, porque las víctimas de las Farc no han sido reparadas y no ha habido justicia, ni verdad ni mucho menos reparación”, remarcó la mujer en sus declaraciones.

Guillermo Gaviria fue secuestrado el 21 de abril de 2002 por el frente 34 de las Farc, cuando encabezaba una marcha por la paz hacia Caicedo, Antioquia. Murió asesinado el 5 de mayo de 2003, durante un operativo militar de rescate en una zona rural de Urrao, junto con su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía, y ocho integrantes de la fuerza pública cautivos.

Críticas de Sofía Gaviria también apuntaron a la Comisión de la Verdad y a la JEP

En su participación en el espacio de debate, la mujer también cuestionó el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, aseguró que el sacerdote Francisco de Roux, expresidente de la comisión, le hizo una confesión privada sobre el tratamiento de los crímenes cometidos por la extinta guerrilla por estos órganos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también fue blanco de críticas de la exembajadora Sofía Gaviria Correa. (REUTERS)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también fue blanco de críticas de la exembajadora Sofía Gaviria Correa. (REUTERS)

“La Comisión de la Verdad no esclareció nada”, denunció Gaviria Correa, que añadió que espera que De Roux se pronuncie de manera pública sobre esa conversación, en la que habría aceptado, según ella, el trato diferencial que habrían recibido, entre otros, los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc, frente al mecanismo de sometimiento.

“Yo espero que algún día tenga la grandeza, en micrófonos como este, de decir esto. Yo lo reto a que diga la verdad sobre el interés real de la Comisión de la Verdad”, agregó Gaviria sobre lo que, en su momento, le habría manifestado el sacerdote jesuita, con el que tendría profundas diferencias sobre la concepción del proceso de paz.

Asimismo, en lo que respecta a la JEP, indicó que existe un trato desigual frente a los que fueron víctimas de las Farc.

Es un tribunal para perseguir a los enemigos de las Farc”, declaró al explicar su respaldo a la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), una organización que lideró en su momento el periodista Herbin Hoyos.

El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad entre 2017 y 2022. (EFE)
El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad entre 2017 y 2022. (EFE)

Santos atribuyó la aparición de las disidencias a una implementación incompleta

Las declaraciones de Sofía Gaviria se dieron en medio de la discusión por la primera década del Acuerdo de Paz. El expresidente Santos ha defendido el pacto con las Farc y ha atribuido el deterioro de la seguridad en varias regiones del país a una implementación incompleta y a la falta de una política estatal para recuperar el control territorial.

En una intervención reciente ante la Defensoría del Pueblo, en el acto de conmemoración de este trascendental acto en la historia reciente del país, el ex jefe de Estado expuso que más de 13.000 integrantes de las Farc dejaron las armas tras la firma del acuerdo y sostuvo que cerca de 11.000 continúan vinculados al proceso de reincorporación.

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