Colombia

El Gobierno anunció que cofinanciará la mitad de los estudios de la Línea 4 del metro de Bogotá

La Presidencia confirmó que destinará 34.000 millones de pesos mediante el Fondes, mientras el acuerdo con el Distrito avanza hacia su formalización para acelerar la estructuración y posterior contratación del proyecto en la capital

Avenida urbana con columnas de concreto en obra, grúas, automóviles, un autobús articulado rojo y una montaña con edificaciones al fondo
El Gobierno Nacional financiará el 50% de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fincaraiz)
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El Gobierno nacional anunció que cofinanciará el 50% de los estudios de la Línea 4 del metro de Bogotá, con un aporte estimado de 34.000 millones de pesos.

La administración del presidente Abelardo de la Espriella informó, a través de su cuenta oficial en redes sociales, que el convenio ya se encuentra en proceso de formalización para agilizar la contratación y estructuración del proyecto.

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Los recursos nacionales se canalizan mediante el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), el mismo mecanismo con el que la Nación financia otras obras estratégicas de movilidad en la capital colombiana. Según el comunicado de la Presidencia de Colombia, el convenio busca acelerar los trámites administrativos necesarios para dar inicio formal a los estudios técnicos del proyecto.

“Cumpliendo el compromiso del presidente de la República, el Gobierno Nacional, a través del Fondes, cofinanciará el 50% de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá, con un aporte estimado de 34.000 millones de pesos”, señaló la Presidencia de Colombia en la publicación difundida en sus redes sociales. El mensaje agregó que el proyecto se considera “estratégico para la movilidad de la capital”.

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El anuncio presidencial señaló que este aporte busca acelerar los trámites administrativos y la estructuración del sistema de transporte masivo de la capital colombiana (@infopresidencia/X)
El anuncio presidencial señaló que este aporte busca acelerar los trámites administrativos y la estructuración del sistema de transporte masivo de la capital colombiana (@infopresidencia/X)

El proyecto contempla una prolongación hacia el norte de la ciudad

La propuesta de la Línea 4 plantea extender la red del metro de Bogotá desde la calle 100 hasta la calle 245, por la autopista Norte, según información previa de la Alcaldía de Bogotá. El trazado comienza en el punto donde está prevista la finalización de la ampliación de la Línea 1, que incluye tres estaciones adicionales financiadas de manera conjunta entre la Nación y el Distrito.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó con anterioridad que la cuarta línea funciona como una prolongación del trazado actual y permite conectar el sistema con las líneas 1, 2 y 3, en construcción o en proceso de licitación.

La Empresa Metro de Bogotá, dirigida por Leonidas Narváez, precisó que el proyecto se encuentra todavía en fase de estudio y que no existe un trazado definitivo ni una lista oficial de estaciones.

Los estudios definirán la viabilidad técnica y financiera

Antes de cualquier proceso de contratación de obra, el convenio formalizado entre la Nación y el Distrito avanza en los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Estos análisis establecen el trazado definitivo, la demanda de pasajeros, los costos estimados y las fuentes de financiación necesarias para una eventual construcción.

Previo al anucio del Gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que la Línea 4 requiere un estimado de 15,14 millones de dólares para cubrir la totalidad de sus estudios previos, monto del cual el aporte anunciado por la Presidencia cubre la mitad. El funcionario adelantó además que el proyecto se presenta ante inversores internacionales como parte de las gestiones para completar su financiación.

La Línea 1 enfrenta alertas de la Contraloría mientras avanza la Línea 4

Yolima Herrera Martínez, delegada de Inclusión Social de la Contraloría, explicó que el organismo verificará los retrasos en estaciones, sistemas y malla vial, así como el posible costo de US$10 millones para contratar trabajadores de China. - crédito @CGR_Colombia/X

El anuncio sobre la Línea 4 llega en medio de advertencias sobre la ejecución de la Línea 1, el tramo más avanzado de la red y el que debe completarse antes de que la nueva prolongación se conecte al sistema. La Contraloría General de la República alertó sobre un déficit aproximado de 1.500 trabajadores en esa obra, cuya eventual contratación desde China representa un costo cercano a los 10 millones de dólares, según información entregada por el concesionario.

La advertencia se conoció tras la celebración de una mesa técnica en la que participaron el concesionario, la interventoría y la Empresa Metro de Bogotá. El organismo de control, a cargo del contralor general Jorge Laverde, identificó retrasos en estaciones, sistemas y trabajos de malla vial, pese a que la obra contratada registra un avance del 84,68%.

La entidad inició visitas de campo este viernes 13 de noviembre para verificar el estado de los trabajos y determinar quién asume los costos de la eventual contratación de personal adicional.

La delegada para la Inclusión Social de la Contraloría, Yolima Herrera Martínez, precisó que el déficit corresponde a trabajadores calificados y no calificados necesarios para continuar con las actividades de construcción. Según la funcionaria, la malla vial y el espacio público no estarán terminados cuando comiencen las pruebas del Metro, pese al porcentaje de ejecución reportado por los responsables del proyecto.

La iniciativa busca entrar en el Plan Nacional de Desarrollo

Avenida urbana con columnas de concreto en obra, grúas, automóviles, un autobús articulado rojo y una montaña con edificaciones al fondo
La Alcaldía de Bogotá busca la incorporación de la Línea 4 en el próximo Plan Nacional de Desarrollo para garantizar su continuidad presupuestal (Fincaraiz)

La Alcaldía de Bogotá plantea que la Línea 4 se incorpore al próximo Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitiría dar continuidad presupuestal al proyecto más allá del actual periodo de gobierno. El compromiso nacional confirmado esta semana se limita, por ahora, a la financiación de los estudios y diseños, paso previo indispensable antes de abrir cualquier proceso de licitación para la construcción de la obra.

La definición del trazado final y la decisión sobre la ejecución del proyecto quedan sujetas a los resultados de los estudios en curso, que determinarán si la línea conecta la zona de Usaquén con el sector de Suba, en el norte de la capital colombiana.

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