Aerolíneas que operan en Colombia piden a los viajeros estar pendientes de sus vuelos ante restricción de Estados Unidos: “Nos mantenemos en contacto”

La interrupción temporal de las telecomunicaciones que reportó la FAA no implica una amenaza, según el Gobierno de Estados Unidos (Colprensa)

Guardar

El 13 de noviembre de 2026, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) decidió suspender todos los vuelos, debido a afectaciones en las telecomunicaciones. La entidad indicó que, con el fin de solucionar la situación de los viajeros, se verificará cada caso por separado.

“Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha verificado la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso”, precisó la FAA en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, explicó en una rueda de prensa que la interrupción en las telecomunicaciones no fue calificada como una posible amenaza para el país. Sin embargo, se tomaron medidas preventivas.

La FAA informó sobre restricción de vuelos en Estados Unidos (@FAANews/X)

“No hay indicios, y no teníamos motivos para creer, hasta este momento, que esto representara una amenaza para Estados Unidos. Se trató de una interrupción de las telecomunicaciones en toda la Administración Federal de Aviación. Por extrema precaución, hemos dejado en tierra todos los vuelos y todos están localizados”, detalló el funcionario ante los medios de comunicación.

La situación puede afectar tanto las llegadas como las salidas de vuelos en varios países, entre ellos Colombia. La aerolínea Copa Airlines, que opera en el país y que tiene rutas aéreas compartidas con Estados Unidos, emitió un comunicado en el que dio instrucciones a los viajeros, ajustadas a la restricción temporal de las operaciones aéreas que estableció la FAA.

PUBLICIDAD

Según explicó, la medida adoptada por la entidad podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos, por eso, indicó que se hará seguimiento a las novedades que surjan sobre la restricción. En ese sentido, instó a los usuarios a mantenerse informados sobre la situación y el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Copa Airlines pidió a los viajeros que salen o van para Estados Unidos que estén pendientes de sus vuelos (@CopaAirlines/X)

“Nos mantenemos en contacto con las entidades correspondientes y daremos seguimiento a las actualizaciones de las autoridades aeronáuticas. Recomendamos a nuestros pasajeros con vuelos desde o hacia Estados Unidos verificar el estado de sus vuelos en copa.com o en nuestra aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto. Les invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, precisó la aerolínea en la comunicación oficial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Noticias Caracol, la aerolínea Avianca, de origen colombiano y con operación en Estados Unidos, está comunicándose con los viajeros que adquirieron tiquetes con la empresa e informando sobre las medidas que deben tomar ante la restricción de la FAA. Además, indicó que los usuarios deben estar pendientes de sus vuelos, ante posibles demoras y cancelaciones.

La aerolínea American Airlines, que opera también en Colombia, indicó que buscará la manera de garantizar que los viajeros lleguen a sus destinos a penas la FAA levante la restricción.

American Airlines se pronunció ante restricción de vuelos en Estados Unidos (@AmericanAir/X)

“La FAA ha pausado temporalmente las salidas a nivel nacional. Los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia sus destinos. Esperamos interrupciones en nuestra programación por el resto del día, dependiendo de la duración de la parada en tierra nacional de la FAA. Será un esfuerzo de todas las manos a bordo en American para llevar a los clientes en su camino lo antes posible cuando la FAA levante esta parada en tierra nacional”, detalló.

PUBLICIDAD

Latam Airlines Colombia publicó un mensaje de advertencia para todos los ciudadanos que tienen planeado viajar con la aerolínea. Aseguró que, debido a la suspensión temporal de los vuelos que definió la FAA de Estados Unidos, podrían presentarse afectaciones en los viajes programados. Pidió a los usuarios verificar el estado de sus vuelos en su página web oficial o en la aplicación.

LATAM Colombia pidió a los viajeros verificar estados de vuelos por restricciones en Estados Unidos (@LATAM_CO/X)

“Debido a la suspensión temporal de operaciones en aeropuertos de Estados Unidos por motivos de seguridad, algunos vuelos podrían verse afectados. Revisa el estado de tu vuelo y las opciones de flexibilidad en Mis Viajes, https://LATAM.com o nuestra App”, informó la aerolínea.

PUBLICIDAD