Abelardo de la Espriella entregó balance de la Operación Nehemías, que dio de baja a alias Negro Perea, cabecilla del Clan del Golfo en Tarazá

El jefe de Estado presentó el balance de la Operación Nehemías, que culminó con la neutralización de uno de los cabecillas del Clan del Golfo, y la incautación de armamento y munición en Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente de la República Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales ―en las que suele dar reportes de los logros de las Fuerzas Militares en su lucha contra la criminalidad―, entregó un balance de la Operación Nehemías, que dejó 10 muertos, entre ellos alias Negro Perea, durante un bombardeo en zona rural de Tarazá, Antioquia.

En su informe, desde la Decimoprimera Brigada en Montería (Córdoba), el primer mandatario aseguró que la ofensiva estuvo dirigida contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo, que opera en esta zona del país, siendo este un operativo que contó con la participación de miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

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Como se precisó en el reporte presidencial, estuvo Haminton Mosquera, nombre de pila de este cabecilla de la estructura al margen de la ley, en un ataque que se produjo el 10 de noviembre. El mandatario lo identificó como jefe de la estructura atacada y señaló que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $2.018 millones por su paradero.

Desde Montería (Córdoba) en las instalaciones de la Decimoprimera Brigada, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el informe de la Operación Nehemías, que dio de baja a alias Negro Perea. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“El resultado fue contundente: 10 integrantes de la estructura murieron en desarrollo de operaciones militares”, afirmó De la Espriella, que destacó que el operativo permitió la destrucción de un campamento de este grupo ilegal y la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersona y equipos de comunicación.

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A sus 49 años, Mosquera acumulaba más de dos décadas de actividad criminal y respondía a cabecillas como alias Gonzalito y Chiquito Malo. El primero de ellos, José Gonzalo Sánchez, el segundo al mando de la organización, fue abatido en enero de 2026; en tanto que Jobanis de Jesús Ávila, como se le conoce al segundo, sigue prófugo, como máximo cabecilla del Clan del Golfo.

Gobierno atribuyó a alias Negro Perea ataques y desplazamientos en Antioquia

El primer mandatario sostuvo que alias Negro Perea estaba vinculado con homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra miembros de la fuerza pública. Además, acotó que su caída afectaría el mando armado de la subestructura en mención, que operaba en el Bajo Cauca antioqueño.

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Alias Negro Perea era uno de los objetivos de más alto valor de la estructura del Clan del Golfo que opera en Antioquia. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“La autoridad del Estado se respeta y se hace sentir”, reiteró De la Espriella, en relación con una operación que buscó debilitar las estructuras del también conocido Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que en el Gobierno de De la Espriella solo tendrá como alternativa el sometimiento, a juzgar por las palabras del gobernante.

El video del presidente mostró una cifra distinta sobre los muertos

En la misma intervención, De la Espriella sostuvo que existían alertas de inteligencia ante eventuales retaliaciones contra los integrantes del Ejército y la Policía, además de la población civil en municipios como Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza; en donde este grupo ilegal tiene presencia y utiliza a los moradores para generar zozobra.

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“Que les quede claro, no vamos a ceder un milímetro. La ofensiva continúa”, remarcó el presidente en su declaración. Justamente, antes de conocerse este balance, el mandatario había advertido que venía procedente de territorio antioqueño, en donde entregó este balance en compañía del ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, reiteró que continuará en su ofensiva contra las estructuras al margen de la ley. (Presidencia)

“Quería llegar muy puntual, como suelo hacerlo, porque estaba anunciándole al país el operativo que realizamos en Tarazá y presentando a los bandidos que dimos de baja”, indicó ante los asistentes, en un acto en el que aprovechó para responderle a sus críticos y reafirmar que, según indicó, “no tiene tiempo para responder sandeces”.

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Durante ese discurso, volvió a defender su política de seguridad y afirmó que su Gobierno responderá a las acciones de los grupos armados con operaciones militares.

“A los bandidos que solamente les espera una tumba o una cárcel”, señaló el jefe de Estado, que en sus primeros 100 días de Gobierno dio un giro en la estrategia de seguridad.