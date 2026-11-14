Keiner Granados: el drama del joven que desarrolló filariasis linfática tras una picadura y pide ayuda para su tratamiento

El joven lucha para movilizarse, usar cualquier prenda de vestir y usar calzado normal - crédito captura de pantalla Enlace Noticias / Facebook

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Una aparente picadura de zancudo a los 10 años, que suele sanar rápido en la mayoría de los casos, se convirtió en un drama que le ha cambiado la vida al joven de 17 años Keiner José Granados Sarmiento.

Su extremidad inferior derecha comenzó a evidenciar un aumento progresivo del tamaño, con una consecuente reducción de movilidad, que ha complicado el desarrollo normal de sus actividades.

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El testimonio se hizo conocido en un reportaje del canal de televisión local de Barrancabermeja, Santander, Enlace Noticias. Allí, su madre, Lady Patricia Sarmiento Mendoza, explicó qué fue lo que sucedió.

Keiner José Granados Sarmiento padece de este malestar desde los 10 años - crédito captura de pantalla Canal Tro . Enlace Noticias/Facebook

La enfermedad comenzó siete años atrás, según el relato. Durante varios años, la familia buscó atención médica ante la inflamación de su pierna, hasta que exámenes practicados en 2023 permitieron establecer el diagnóstico de filariasis linfática.

Resulta que la enfermedad le afectó los vasos linfáticos de la extremidad, situación que derivó en la conocida inflamación que le dificulta caminar, usar calzado y vestirse con prendas convencionales.

Tanto así, que Keiner cursa sus estudios de manera virtual debido a las limitaciones para desplazarse.

Las dificultades para recibir atención y medicamentos

Las contrariedades no se detienen allí. La progenitora comentó que la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas no ha podido suministrar dietilcarbamazina, uno de los medicamentos indicados para esta enfermedad, debido posible falta de disponibilidad en Colombia.

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Sarmiento sostuvo que adquirió el fármaco en India con recursos propios, luego de recibir la fórmula médica.

“En la Universidad del Rosario de Bogotá le diagnosticaron que era la picadura del mosquito, filariasis linfática. Muy preocupada porque en realidad la EPS en ese entonces dijeron que no, que el medicamento no se lo podían suministrar (...) entonces por tal motivo no podían hacer nada por él. Saqué una cantidad de dinero, compré el medicamento en la India, pagué el impuesto en la India, pagué el impuesto aquí en Colombia, traje el medicamento, le di su medicina como el médico lo había ordenado. Y le dije después al cirujano vascular que le enviara un examen para verificar si aún tenía algún parásito o en realidad el medicamento le había funcionado. No, no le hicieron el examen”, testificó la mujer.

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La petición al presidente Abelardo de la Espriella

La familia indicó que recibió una propuesta de atención en Ciudad de México, donde Keiner debería permanecer entre tres y cuatro meses. El plan contempla hospitalización, alimentación, vendajes, terapias y otros cuidados para disminuir la inflamación de la pierna.

A través de redes sociales, se difundió otro video en el que el joven, con una actitud esperanzadora, le pide al presidente Abelardo de la Espriella apoyo para reunir el dinero que exige su tratamiento en México:

“Presidente Abelardo De la Espriella, mírenos a nosotros los jóvenes. Yo soy un joven de 17 años que tiene metas y sueños de seguir adelante”, expresó.

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El joven le pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @BluSantanderes/X

Según la familia, el costo estimado del tratamiento, los exámenes, los pasajes, la estadía y los insumos necesarios asciende a cerca de $90 millones.

Para recaudar fondos, los familiares convocaron una jornada solidaria, modo “una teletón” para el 27 de noviembre de 2026 en el parque Camilo Torres de Barrancabermeja. La actividad está prevista entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., con el objetivo de reunir apoyo de ciudadanos, empresas y organizaciones.

“Pues con la ayuda primero de Dios, todos podemos ir a hacer el tratamiento”, dijo el joven.

La madre del joven narró todas las contrariedades que han debido enfrentar con su hijo y la EPS - crédito captura de pantalla Enlace Noticias / Facebook

La familia también busca que autoridades locales y nacionales conozcan el caso y evalúen alternativas de acompañamiento médico para el adolescente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la filariasis linfática como una enfermedad tropical desatendida provocada por parásitos que se transmiten por la picadura de mosquitos infectados. La infección puede afectar el sistema linfático y, en sus manifestaciones crónicas, ocasionar linfedema o aumento del volumen de extremidades.

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