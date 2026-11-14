Colombia

Keiner Granados: el drama del joven que desarrolló filariasis linfática tras una picadura y pide ayuda para su tratamiento

El drama de salud comenzó siete años atrás, cuando el menor tenía 10 años. Su familia ha traído medicamentos hasta de la India para buscar la recuperación de su extremidad inferior

El joven lucha para movilizarse, usar cualquier prenda de vestir y usar calzado normal - crédito captura de pantalla Enlace Noticias / Facebook
El joven lucha para movilizarse, usar cualquier prenda de vestir y usar calzado normal - crédito captura de pantalla Enlace Noticias / Facebook
Guardar

Una aparente picadura de zancudo a los 10 años, que suele sanar rápido en la mayoría de los casos, se convirtió en un drama que le ha cambiado la vida al joven de 17 años Keiner José Granados Sarmiento.

Su extremidad inferior derecha comenzó a evidenciar un aumento progresivo del tamaño, con una consecuente reducción de movilidad, que ha complicado el desarrollo normal de sus actividades.

PUBLICIDAD

El testimonio se hizo conocido en un reportaje del canal de televisión local de Barrancabermeja, Santander, Enlace Noticias. Allí, su madre, Lady Patricia Sarmiento Mendoza, explicó qué fue lo que sucedió.

Keiner José Granados Sarmiento padece de este malestar desde los 10 años - crédito captura de pantalla Canal Tro . Enlace Noticias/Facebook
Keiner José Granados Sarmiento padece de este malestar desde los 10 años - crédito captura de pantalla Canal Tro . Enlace Noticias/Facebook

La enfermedad comenzó siete años atrás, según el relato. Durante varios años, la familia buscó atención médica ante la inflamación de su pierna, hasta que exámenes practicados en 2023 permitieron establecer el diagnóstico de filariasis linfática.

Resulta que la enfermedad le afectó los vasos linfáticos de la extremidad, situación que derivó en la conocida inflamación que le dificulta caminar, usar calzado y vestirse con prendas convencionales.

Tanto así, que Keiner cursa sus estudios de manera virtual debido a las limitaciones para desplazarse.

Las dificultades para recibir atención y medicamentos

Las contrariedades no se detienen allí. La progenitora comentó que la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas no ha podido suministrar dietilcarbamazina, uno de los medicamentos indicados para esta enfermedad, debido posible falta de disponibilidad en Colombia.

PUBLICIDAD

Sarmiento sostuvo que adquirió el fármaco en India con recursos propios, luego de recibir la fórmula médica.

“En la Universidad del Rosario de Bogotá le diagnosticaron que era la picadura del mosquito, filariasis linfática. Muy preocupada porque en realidad la EPS en ese entonces dijeron que no, que el medicamento no se lo podían suministrar (...) entonces por tal motivo no podían hacer nada por él. Saqué una cantidad de dinero, compré el medicamento en la India, pagué el impuesto en la India, pagué el impuesto aquí en Colombia, traje el medicamento, le di su medicina como el médico lo había ordenado. Y le dije después al cirujano vascular que le enviara un examen para verificar si aún tenía algún parásito o en realidad el medicamento le había funcionado. No, no le hicieron el examen”, testificó la mujer.

La petición al presidente Abelardo de la Espriella

La familia indicó que recibió una propuesta de atención en Ciudad de México, donde Keiner debería permanecer entre tres y cuatro meses. El plan contempla hospitalización, alimentación, vendajes, terapias y otros cuidados para disminuir la inflamación de la pierna.

A través de redes sociales, se difundió otro video en el que el joven, con una actitud esperanzadora, le pide al presidente Abelardo de la Espriella apoyo para reunir el dinero que exige su tratamiento en México:

Presidente Abelardo De la Espriella, mírenos a nosotros los jóvenes. Yo soy un joven de 17 años que tiene metas y sueños de seguir adelante”, expresó.

El joven le pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @BluSantanderes/X
El joven le pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla @BluSantanderes/X

Según la familia, el costo estimado del tratamiento, los exámenes, los pasajes, la estadía y los insumos necesarios asciende a cerca de $90 millones.

Para recaudar fondos, los familiares convocaron una jornada solidaria, modo “una teletón” para el 27 de noviembre de 2026 en el parque Camilo Torres de Barrancabermeja. La actividad está prevista entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., con el objetivo de reunir apoyo de ciudadanos, empresas y organizaciones.

Pues con la ayuda primero de Dios, todos podemos ir a hacer el tratamiento”, dijo el joven.

La madre del joven narró todas las contrariedades que han debido enfrentar con su hijo y la EPS - crédito captura de pantalla Enlace Noticias / Facebook
La madre del joven narró todas las contrariedades que han debido enfrentar con su hijo y la EPS - crédito captura de pantalla Enlace Noticias / Facebook

La familia también busca que autoridades locales y nacionales conozcan el caso y evalúen alternativas de acompañamiento médico para el adolescente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la filariasis linfática como una enfermedad tropical desatendida provocada por parásitos que se transmiten por la picadura de mosquitos infectados. La infección puede afectar el sistema linfático y, en sus manifestaciones crónicas, ocasionar linfedema o aumento del volumen de extremidades.

Temas Relacionados

Keiner José Granados SarmientoFilariasis linfáticaSantanderDietilcarbamazinaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Línea 1 del metro de Bogotá alcanza un 84% de avance, pero su entrega enfrenta retrasos

Carlos Fernando Galán atribuyó las demoras a la ampliación de las redes de servicios públicos y aclaró que la Alcaldía no informó una fecha revisada para concluir las actividades afectadas

Línea 1 del metro de Bogotá alcanza un 84% de avance, pero su entrega enfrenta retrasos

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Millonarios, Deportes Tolima, Once Caldas y Águilas Doradas serán los equipos que buscarán entrar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Iván Cepeda confirmó denuncia penal contra el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez: estas son las razones

El senador del Pacto Histórico cuestionó el uso de un montaje de fotografías en la cuenta oficial de la cartera que, a su juicio, pretendía desacreditar sus iniciativas relacionadas con la paz

Iván Cepeda confirmó denuncia penal contra el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez: estas son las razones

Los Satanás estarían detrás del audio con amenaza a grupo de taxistas por no pagar extorsiones en el sur de Bogotá: “Lo voy a matar”

Esta problemática que denunció el concejal Jairo Avellaneda ya cobró una víctima la tarde del jueves 5 de noviembre, un conductor de 26 años que fue asesinado a tiros mientras aguardaba en su taxi a las afueras del centro comercial Gran Plaza, en la localidad de Bosa

Los Satanás estarían detrás del audio con amenaza a grupo de taxistas por no pagar extorsiones en el sur de Bogotá: “Lo voy a matar”

Grave accidente vial: al menos ocho muertos y más de 20 heridos tras volcamiento de bus que viajaba de Florencia a Bogotá

Las autoridades aún están esclareciendo las razones del siniestro, en el que estuvo involucrado un vehículo de la empresa Cootranscaquetá. El hecho se presentó en la carretera que une a Neiva con el municipio de Rivera

Grave accidente vial: al menos ocho muertos y más de 20 heridos tras volcamiento de bus que viajaba de Florencia a Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Deportes

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Néstor Lorenzo destacó a uno de los jugadores de Colombia tras la victoria ante Chile: “Me voy a quedar con el más chiquito”

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”