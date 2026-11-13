Colombia

Puerto de Tumaco recibe nuevo cargamento de combustible desde Estados Unidos

El buque Alfred N, procedente de Houston, inició las maniobras de descarga bajo la supervisión de la Dirección General Marítima (Dimar) para cubrir las zonas 1, 2 y 3 del departamento

Puerto de Tumaco
Con la llegada de la motonave Alfred N a la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, autoridades marítimas y operadores activaron los protocolos de transferencia de 65 mil barriles de gasolina.
Guardar

Un cargamento de 65 mil barriles de gasolina arribó este jueves a las instalaciones de la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, en el departamento de Nariño. El combustible fue transportado a bordo del buque Alfred N, una embarcación procedente de Houston, Estados Unidos, cuya carga está destinada a cubrir la demanda de las zonas 1, 2 y 3 de esta región del suroccidente colombiano.

La recepción de la motonave se ejecuta mediante un trabajo coordinado entre los operadores portuarios, los mayoristas encargados de la distribución y la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Tumaco. Según informaron las entidades involucradas, la operación busca dar continuidad al suministro regular de hidrocarburos hacia las estaciones de servicio que dependen de esta terminal marítima en el Pacífico.

PUBLICIDAD

Arley Silva, gerente de operaciones de Tumaco Pacific Port, explicó el alcance de la maniobra en la terminal: “En el puerto seguimos trabajando para que el combustible llegue de forma normal y regular a las estaciones de servicio que dependen del puerto. Seguimos con una operación ciento por ciento confiable, con cero accidentes y con la continua colaboración y apoyo de la Autoridad Marítima, Dimar”.

Puerto de Tumaco
La operación logística en el Pacífico nariñense garantiza el suministro regular hacia las estaciones de servicio de tres zonas del departamento con el acompañamiento técnico de la Capitanía de Puerto.

Por su parte, la Autoridad Marítima Colombiana indicó que su participación abarca todas las fases técnicas y administrativas de la atención al buque. Los funcionarios de la Capitanía de Puerto intervienen en las reuniones de coordinación previas, inspeccionan las maniobras de atraque y descarga, y verifican el cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad marítima y portuaria para el manejo de cargas líquidas.

PUBLICIDAD

Al respecto, el Capitán de Puerto de Tumaco (e), Teniente de Fragata Daniel Felipe Guerrero Pinto, manifestó que “la llegada de este cargamento refleja la capacidad operativa y de coordinación existente en el puerto de Tumaco. Como Autoridad Marítima, continuamos acompañando estas operaciones estratégicas para la región, velando por que se desarrollen bajo condiciones seguras y en cumplimiento de la normativa vigente”.

Para ejecutar el trasiego de los 65 mil barriles de gasolina desde el buque Alfred N hacia las instalaciones en tierra, el personal técnico aplicó un protocolo estandarizado compuesto por seis etapas secuenciales:

Acuerdos previos: Antes de iniciar las maniobras, se establecieron los parámetros operativos entre los representantes del puerto, el Load Master de la embarcación, un inspector de la Dimar a bordo y el equipo del mayorista responsable de la recepción del producto y las bodegas en planta.

Tumaco - Gasolina
Procedente de Houston, la embarcación completó los controles de calidad y alineación de sistemas en Tumaco Pacific Port para dar inicio a la entrega del hidrocarburo.

Toma de muestras: Una compañía de inspección externa, contratada como tercera parte, recolectó muestras del combustible en los tanques del buque para certificar tanto el volumen exacto como las especificaciones técnicas y de calidad del hidrocarburo.

Conexión de mangueras: El personal operativo acopló las mangueras certificadas y acondicionadas específicamente para la transferencia de combustibles entre el buque tanque y la línea de tierra.

Protocolo de comunicación: Una vez aseguradas las líneas, se activó el canal de comunicación acordado en la reunión previa para mantener contacto permanente entre el mando de la nave y los operadores de la planta receptora.

Inicio de la transferencia: La descarga comenzó formalmente en el momento en que la terminal en tierra confirmó a la tripulación del Alfred N que todo el sistema de válvulas y tuberías estaba alineado y listo para recibir el líquido.

Controles durante la transferencia: Durante el bombeo del combustible hacia las bodegas de almacenamiento, los técnicos realizan monitoreos constantes de calidad, verificando la apariencia física de la gasolina y haciendo seguimiento a su marcación química antes de habilitar su distribución terrestre.

Temas Relacionados

PuertoTumaco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este viernes 13 de noviembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este viernes 13 de noviembre

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Fonseca y otros artista participan en el homenaje al maestro Willie Colón

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será testigo de la 27.ª entrega de los premios, con la Bichota como una de las principales favoritas de la velada, nominada en las tres categorías principales. Aria Vega compite como Mejor Nuevo Artista, y el Grupo Niche se presentará en el tributo a Willie Colón

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Fonseca y otros artista participan en el homenaje al maestro Willie Colón

Aprende a hacer estas deliciosas empanadas de maíz con carne desmechada con una receta rendidora

Estos pasabocas vienen rellenos con carne de res desmechada, papas y un guiso casero. Una receta colombiana, dorada y crocante, ideal para compartir con ají y una bebida caliente

Aprende a hacer estas deliciosas empanadas de maíz con carne desmechada con una receta rendidora

Tensión en el Concejo de Bogotá por salida del alcalde Galán tras debatir en cabildo abierto sobre militarización de la capital

Varios concejales expresaron su inconformidad y aseguraron que el burgomaestre no escuhó sus cuestionamientos sobre la política de seguridad del Distrito. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, contestó

Tensión en el Concejo de Bogotá por salida del alcalde Galán tras debatir en cabildo abierto sobre militarización de la capital

Viviane Morales respondió a un magistrado de la JEP sobre los recortes a la entidad y pidió revisar los $170 billones destinados al Acuerdo de Paz

La actual consejera comisionada de Paz y directora (e) de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en el Gobierno De la Espriella anunció reformas presupuestales, en consecuencia a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Viviane Morales respondió a un magistrado de la JEP sobre los recortes a la entidad y pidió revisar los $170 billones destinados al Acuerdo de Paz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Fonseca y otros artista participan en el homenaje al maestro Willie Colón

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Fonseca y otros artista participan en el homenaje al maestro Willie Colón

Festival Estéreo Picnic 2027: así será la programación de Futuro Picnic para menores de edad

Actriz Julieth Restrepo presumió la etapa final de su embarazo y compartió 10 enseñanzas que le dejó

‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

‘Influencer’ Javier Arias Stunt, reconocido por recorrer Necoclí en su Tesla Cybertruck, pagará $116 millones por hacer rifas ilegales: esto dijo Coljuegos

Deportes

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Ramón Jesurún destacó el amistoso de Colombia ante Chile en Cali y confirmó que la recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto

Bayern Múnich se prepararía para una oferta del PSG por Luis Díaz, mientras el círculo del jugador habría asegurado que no ha recibido sondeos por él

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, se refirió a la posibilidad de que Jhon Durán regrese al equipo: “Están bloqueados”

Rafael Robayo se sinceró sobre cómo ve a Millonarios en la Liga BetPlay: "No tiene una nómina para pelear un título"