Puerto de Tumaco recibe nuevo cargamento de combustible desde Estados Unidos

Con la llegada de la motonave Alfred N a la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, autoridades marítimas y operadores activaron los protocolos de transferencia de 65 mil barriles de gasolina.

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Un cargamento de 65 mil barriles de gasolina arribó este jueves a las instalaciones de la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, en el departamento de Nariño. El combustible fue transportado a bordo del buque Alfred N, una embarcación procedente de Houston, Estados Unidos, cuya carga está destinada a cubrir la demanda de las zonas 1, 2 y 3 de esta región del suroccidente colombiano.

La recepción de la motonave se ejecuta mediante un trabajo coordinado entre los operadores portuarios, los mayoristas encargados de la distribución y la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Tumaco. Según informaron las entidades involucradas, la operación busca dar continuidad al suministro regular de hidrocarburos hacia las estaciones de servicio que dependen de esta terminal marítima en el Pacífico.

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Arley Silva, gerente de operaciones de Tumaco Pacific Port, explicó el alcance de la maniobra en la terminal: “En el puerto seguimos trabajando para que el combustible llegue de forma normal y regular a las estaciones de servicio que dependen del puerto. Seguimos con una operación ciento por ciento confiable, con cero accidentes y con la continua colaboración y apoyo de la Autoridad Marítima, Dimar”.

La operación logística en el Pacífico nariñense garantiza el suministro regular hacia las estaciones de servicio de tres zonas del departamento con el acompañamiento técnico de la Capitanía de Puerto.

Por su parte, la Autoridad Marítima Colombiana indicó que su participación abarca todas las fases técnicas y administrativas de la atención al buque. Los funcionarios de la Capitanía de Puerto intervienen en las reuniones de coordinación previas, inspeccionan las maniobras de atraque y descarga, y verifican el cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad marítima y portuaria para el manejo de cargas líquidas.

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Al respecto, el Capitán de Puerto de Tumaco (e), Teniente de Fragata Daniel Felipe Guerrero Pinto, manifestó que “la llegada de este cargamento refleja la capacidad operativa y de coordinación existente en el puerto de Tumaco. Como Autoridad Marítima, continuamos acompañando estas operaciones estratégicas para la región, velando por que se desarrollen bajo condiciones seguras y en cumplimiento de la normativa vigente”.

Para ejecutar el trasiego de los 65 mil barriles de gasolina desde el buque Alfred N hacia las instalaciones en tierra, el personal técnico aplicó un protocolo estandarizado compuesto por seis etapas secuenciales:

Acuerdos previos: Antes de iniciar las maniobras, se establecieron los parámetros operativos entre los representantes del puerto, el Load Master de la embarcación, un inspector de la Dimar a bordo y el equipo del mayorista responsable de la recepción del producto y las bodegas en planta.

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Procedente de Houston, la embarcación completó los controles de calidad y alineación de sistemas en Tumaco Pacific Port para dar inicio a la entrega del hidrocarburo.

Toma de muestras: Una compañía de inspección externa, contratada como tercera parte, recolectó muestras del combustible en los tanques del buque para certificar tanto el volumen exacto como las especificaciones técnicas y de calidad del hidrocarburo.

Conexión de mangueras: El personal operativo acopló las mangueras certificadas y acondicionadas específicamente para la transferencia de combustibles entre el buque tanque y la línea de tierra.

Protocolo de comunicación: Una vez aseguradas las líneas, se activó el canal de comunicación acordado en la reunión previa para mantener contacto permanente entre el mando de la nave y los operadores de la planta receptora.

Inicio de la transferencia: La descarga comenzó formalmente en el momento en que la terminal en tierra confirmó a la tripulación del Alfred N que todo el sistema de válvulas y tuberías estaba alineado y listo para recibir el líquido.

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Controles durante la transferencia: Durante el bombeo del combustible hacia las bodegas de almacenamiento, los técnicos realizan monitoreos constantes de calidad, verificando la apariencia física de la gasolina y haciendo seguimiento a su marcación química antes de habilitar su distribución terrestre.