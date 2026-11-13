Colombia

Valentina Ferrer, en plena alfombra roja de los Latin Grammy, respondió a pregunta sobre su ruptura con J Balvin: “Aquí ya estamos con el chisme”

La argentina decidió retirarse de la entrevista cuando una periodista le consultó por rumores sobre su vida sentimental con el padre de su hijo

La incómoda pregunta sobre J Balvin que Valentina Ferrer evitó responder en los Latin Grammy (REUTERS/Caroline Brehman)
La incómoda pregunta sobre J Balvin que Valentina Ferrer evitó responder en los Latin Grammy (REUTERS/Caroline Brehman)
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Valentina Ferrer esquivó una pregunta sobre J Balvin y un supuesto acercamiento entre ambos durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. La modelo argentina habló de su presente como madre, de su trabajo y de su interés por respaldar a otras mujeres, pero optó por retirarse cuando la conversación se centró en su vida sentimental.

Ferrer asistió a la ceremonia celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, y atendió a varios medios antes de ingresar al evento. Durante la charla, se refirió al momento que atraviesa tras los rumores sobre su separación del cantante colombiano y aseguró que su prioridad es su hijo, quien tiene cinco años.

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“Estoy bien, estoy enfocada en mi hijo, ya está grande, tiene cinco años”, dijo la modelo. La declaración surgió cuando fue consultada por su estado personal en medio de las versiones que han circulado sobre la relación con el artista.

La argentina no profundizó en los motivos de la ruptura ni confirmó detalles sobre la situación actual con J Balvin. En cambio, centró sus respuestas en la maternidad, sus proyectos profesionales y el mensaje que busca transmitir desde su exposición pública.

Valentina Ferrer evitó hablar sobre J Balvin cuando fue consultada por un supuesto acercamiento entre ambos. (REUTERS/Caroline Brehman)
Valentina Ferrer evitó hablar sobre J Balvin cuando fue consultada por un supuesto acercamiento entre ambos. (REUTERS/Caroline Brehman)

Valentina Ferrer habló de la libertad y el respaldo a otras mujeres

Durante la entrevista, una periodista señaló que Ferrer se había convertido en una referencia para mujeres que han decidido terminar una relación. La modelo agradeció el comentario y afirmó que le interesa utilizar sus plataformas para transmitir un mensaje de autonomía.

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“Eso me llena el corazón. No sé si soy líder, pero sí puedo agregar un granito de arena más allá de todo y enseñarles a las mujeres que pueden ser libres, que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que quererse a ellas mismas, para mí, ser vocera de mujeres siempre fue un propósito”, expresó.

Sus declaraciones se produjeron después de semanas de especulaciones sobre su vínculo con J Balvin, con quien tiene un hijo. La pareja mantuvo una relación durante varios años, aunque la modelo no dio detalles sobre el estado actual de esa historia ni sobre eventuales contactos con el artista.

Ferrer también fue consultada sobre la forma en la que combina la maternidad con su trabajo en el modelaje. La argentina indicó que no percibe ambas responsabilidades como aspectos opuestos, aunque confirmó que su hijo ocupa el primer lugar en sus prioridades.

Los famosos tienen una relación muy linda con su pequeño hijo - crédito Valentina Ferrer / Instagram
Las declaraciones de Valentina Ferrer llegaron en medio de rumores sobre su separación de J Balvin (Valentina Ferrer / Instagram)

“La prioridad es mi hijo, pero no es tanto dividirme. Tengo mucha energía, disfruto tanto a mi hijo y ser modelo”, afirmó durante su aparición en la alfombra roja de los Latin Grammy.

La pregunta sobre J Balvin interrumpió la conversación

El tono de la entrevista cambió cuando una reportera le preguntó a Valentina Ferrer por un supuesto intento de acercamiento de J Balvin. “¿Él intentó acercarse a ti? ¿Te dijo algo?”, le planteó la periodista.

La modelo no respondió de forma directa. Luego de escuchar la pregunta, decidió dar por terminada la conversación y se alejó de los reporteros. Mientras se retiraba, lanzó una frase que fue interpretada como una manera de marcar distancia frente a los rumores. “Aquí estamos con el chisme”, comentó Ferrer a la distancia, sin detenerse a explicar a qué se refería ni ampliar la información sobre su relación con el intérprete colombiano.

El momento circuló en redes sociales y abrió una discusión entre usuarios que consideraron incómoda la insistencia de algunos periodistas sobre la vida privada de la modelo. Otros destacaron que Ferrer evitó responder con confrontación y se limitó a dejar el lugar.

En los comentarios compartidos en plataformas digitales, varios internautas cuestionaron que la entrevista pasara de los proyectos profesionales y la maternidad a las preguntas por J Balvin. También señalaron que a las mujeres se les suele consultar con mayor frecuencia sobre la vida personal y la crianza.

Valentina Ferrer
Una pregunta sobre un supuesto intento de acercamiento de J Balvin cambió el tono de la entrevista (@jbalvin/IG)

“No sé cómo logra ser siempre tan cortés”, “Preguntas q JAMAS le harían a un padre”, “Es una mujer preciosa y hermosa por dentro y por fuera ❤️“, ”Los Reporteros ‘hombres’ usualmente son respetuosos con las preguntas pero las MUJERES WTF”, “Cómo le vas a preguntar eso a una persona que no lleva no 5 meses separada de su pareja de años 😒“, (Sic), dicen varias de las reacciones en redes sociales.

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