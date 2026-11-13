Deicy Jiménez le respondió a Gustavo Petro tras negar encuentros durante el periodo presidencial: “Sí nos vimos, pero no me quise acostar con él”

Deicy Jiménez desmintió al expresidente Gustavo Petro, que dijo que no se había visto con la excontratista en el periodo en que fue presidente (REUTERS - @deciyjimenez_/Instagram)

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Deicy Jiménez, la mujer que tendría en jaque al expresidente de la República Gustavo Petro, aseguró que sí tuvo encuentros con el exmandatario durante el periodo en que él estuvo en el primer cargo de la nación. Lo anterior, en respuesta a las declaraciones en las que el líder de izquierda negó que existieran pruebas de que ambos se hubieran visto.

En declaraciones a La FM durante la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026, la mujer afirmó que, según su versión, el jefe de Estado falta a la verdad al negar esos encuentros. Sus dichos se produjeron en medio de la controversia por las conversaciones y los videos con los que buscaría demostrar que no solo existió una relación entre ambos, sino también una tranza por contratos.

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“Sí nos vimos, pero no me quise acostar con él”, afirmó Jiménez, después de que Petro ―que habló con el activista Levy Rincón― cuestionó la relación entre los videos y los contratos que ella recibió de entidades como el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y, lo último, los intentos por ser ubicada en el hospital San Juan de Dios.

En uno de los videos compartidos por Deicy Jiménez apareció el expresidente Gustavo Petro enviándole besos a la cámara; todo esto usando el seudónimo de Andrés Maldonado Beltrán. (@darcyquinnr/X)

La declaración de Jiménez confronta el argumento expuesto por el ex jefe de Estado, que indicó que las imágenes que circulan podrían corresponder a una etapa anterior a su llegada a la presidencia. De hecho, dijo que la fecha del material resulta determinante para establecer si existe relación entre esos registros y los contratos posteriores.

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Petro puso en duda la fecha de los videos

Durante la conversación con Levy Rincón, el expresidente Petro se refirió a un video en el que aparece, según afirmó, con pijama y frente a una biblioteca. Sin embargo, en las imágenes tendría una camisa de corte similar a la que usó durante la entrevista. Según explicó, el escenario correspondería a su vivienda y la grabación se realizó durante la pandemia de covid-19.

“¿No es la época del COVID? ¿O cómo me pueden decir que es la época presidencial si yo no volví a mi casa?”, preguntó el exmandatario, que también criticó que se vincule el contenido con las contrataciones señaladas por Jiménez. “¿Y por qué no averiguaron la fecha del video?”, insistió en la entrevista con el también excontratista de su Gobierno.

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El expresidente abordó en una conversación con el activista y excontratista las acusaciones que lo vinculan con la extrabajadora sexual, en las que desmintió la corrupción por aparentes entregas de contratos y cuestionó la veracidad y el momento de la difusión de videos con la joven (Levy Rincón/YouTube)

Para el exmandatario, si las imágenes tienen cerca de ocho años, no habría una conexión directa con procesos contractuales que ocurrieron después. “¿Qué tienen que ver los procesos contractuales de después?”, señaló el expresidente, que se plantó en su versión de negar un intercambio de contratos por seo como lo dijo Jiménez.

La discusión se enfoca en las afirmaciones de la excontratista y extrabajadora sexual sobre una presunta relación con Petro y la obtención de múltiples vinculaciones en entidades públicas. Ella ha sostenido que esos contratos laborales estuvieron relacionados con encuentros personales, una versión que el expresidente ha rechazado.

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En su conversación con Rincón, Petro negó que sus relaciones personales hubieran estado mediadas por pagos o beneficios económicos. “¿Quién dijo que cualquier relación mía se hace sobre la base de dinero?”, expresó el ex primer mandatario, y se refirió a su deseo de volver a la presidencia.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

De acuerdo con la versión de Petro, durante su periodo de gobierno no existía, según su interpretación, prueba de que hubiera tenido reuniones personales con Jiménez. Con lo anterior, buscó desvirtuar sus afirmaciones. “En los cuatro años de gobierno del presidente no hubo ni siquiera prueba de que se hubieran visto personalmente”, dijo.

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A partir de esa postura, Petro cuestionó la hipótesis de los presuntos contratos a cambio de favores sexuales. “Si no se vieron en el período presidencial, ¿de dónde sacan que contrato por sexo?”, señaló el exgobernante, que si bien negó que haya entregado puestos por favores íntimos, no ha negado la existencia de una relación.