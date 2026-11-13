Fundación San Martín abrió investigación por cirugías no autorizadas al gato Rogelio: la práctica debía hacerse con un biomodelo y no con un animal vivo

En nuevas imágenes se observa al felino más animado después de recibir dos transfusiones sanguíneas. Aunque presenta mejoría en su estado de salud, continúa hospitalizado y requiere seguimiento médico (@drfelipebohorquez/Instagram)

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La Fundación Universitaria San Martín anunció la apertura de actuaciones internas para determinar las medidas académicas, disciplinarias y administrativas que correspondan a los profesionales veterinarios que participaron en los procedimientos quirúrgicos practicados al gato Rogelio.

En un nuevo comunicado, divulgado este viernes 13 de noviembre de 2026, la institución precisó que la intervención realizada al animal no estaba contemplada en sus actividades académicas ni contaba con autorización institucional.

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El pronunciamiento se conoció luego de la controversia generada por la denuncia de la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien expuso públicamente el caso del felino, que habría quedado en estado crítico después de ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos durante una actividad relacionada con la formación de profesionales veterinarios.

En su nueva comunicación, la universidad reconoció que las intervenciones no correspondían a una instrucción de la institución y explicó que la actividad académica estaba programada para desarrollarse mediante un biomodelo. Además, señaló que las primeras indagaciones internas establecieron que los profesionales participantes decidieron realizar el procedimiento por cuenta propia, sin consultar previamente a las autoridades académicas correspondientes.

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“La intervención al felino no correspondió a una instrucción institucional ni a una práctica prevista en el programa de especialización”, indicó la Fundación Universitaria San Martín en el documento.

La institución también manifestó que adelantará las investigaciones bajo criterios de rigor, celeridad y confidencialidad, con el propósito de esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades de los involucrados. Mientras avanzan las actuaciones, aseguró que no entregará públicamente más detalles para evitar afectar el desarrollo del proceso.

Aclararon que la práctica debía realizarse con un biomodelo y no un animal vivo

La universidad explicó que la actividad académica estaba programada para realizarse mediante un biomodelo y que sus lineamientos no autorizan procedimientos como el practicado a Rogelio en animales vivos (Fundación Universitaria San Martín)

En el comunicado fechado en Bogotá el 13 de noviembre, la Fundación Universitaria San Martín explicó que todas las actividades de formación deben cumplir los procedimientos internos y que docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad académica están obligados a respetar esas disposiciones.

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Sobre el caso de Rogelio, la institución precisó que las políticas y los lineamientos académicos no contemplan ni autorizan intervenciones quirúrgicas en animales vivos como la que se le habría practicado al felino. “Las investigaciones preliminares internas indican que los profesionales participantes de la clase acordaron entre ellos intervenir al felino, sin consultar a las instancias académicas competentes”, señaló la universidad.

Frente a las posibles consecuencias, la fundación informó que adelanta las actuaciones necesarias para determinar qué medidas académicas, disciplinarias y administrativas se deberán adoptar en relación con las decisiones de los profesionales veterinarios.

También aseguró que durante el proceso garantizará el debido proceso, los derechos de las personas involucradas y la custodia de los soportes relacionados con el caso. “Para no afectar las investigaciones internas, la institución no divulgará públicamente más detalles. La información del proceso se entregará solo a las autoridades competentes que la requieran”, indicó el comunicado.

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La universidad agregó que las decisiones que se adopten serán informadas oportunamente, respetando la reserva de las investigaciones y las disposiciones aplicables. Asimismo, reiteró su compromiso con el respeto por la vida, el bienestar animal y las normas que regulan sus actividades académicas.

La denuncia de Andrea Padilla y las condiciones en las que llegó Rogelio a la clínica

Rogelio ingresó a la clínica veterinaria Quirurgivet el 4 de noviembre con vómito, debilidad, reflujo, hipotermia y anemia, por lo que necesitó atención especializada, alimentación mediante sonda y transfusiones sanguíneas (@drfelipebohorquez/Instagram)

El caso se hizo público después de que la senadora Andrea Padilla Villarraga denunciara, a través de su cuenta de Instagram, las condiciones en las que habría quedado el gato tras los procedimientos realizados en el marco de una actividad académica de la Fundación Universitaria San Martín.

Según la congresista, al animal le habrían abierto el pecho para retirarle parte de un pulmón y también le habrían practicado una intervención en el esófago. Padilla aseguró que estos procedimientos se habrían realizado “con el único fin de que un grupo de estudiantes practicara en él”.

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La senadora también manifestó que, después de las intervenciones, el felino habría quedado en condiciones críticas y que la indicación inicial habría sido practicarle la eutanasia. Sin embargo, uno de los estudiantes se habría opuesto a esa decisión y expresó su intención de hacerse cargo del animal.

Rogelio ingresó a la clínica veterinaria Quirurgivet el 4 de noviembre. De acuerdo con la información divulgada por Padilla, llegó con vómito, debilidad, reflujo, hipotermia y anemia. Además, presentaba dos incisiones y tres heridas.

Debido a su condición, necesitó una sonda para recibir alimentación, una transfusión de sangre y una infusión con potasio. La senadora informó que la denuncia por lo ocurrido fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de Ética Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

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Rogelio presenta mejoría, pero continúa hospitalizado

El gato permanece bajo atención veterinaria en la clínica Quirurgivet. Su equipo médico reportó una evolución favorable: se encuentra estable, alerta y ha comenzado a comer voluntariamente (@drfelipebohorquez/Instagram)

Mientras avanzan las investigaciones sobre lo sucedido, el equipo veterinario responsable de su recuperación entregó una actualización sobre el estado de salud del animal.

El doctor Andrés Felipe Bohórquez, médico veterinario encargado de su atención, informó que Rogelio presenta una evolución clínica favorable después de recibir dos transfusiones sanguíneas. “Se encuentra estable, alerta y responsivo al tratamiento médico, está comiendo voluntariamente, no presenta signos de dolor ni dificultad respiratoria”, señaló el profesional.

El veterinario explicó que el equipo médico ha trabajado desde su ingreso para proporcionarle los cuidados necesarios y destacó los avances registrados durante su proceso de recuperación. Sin embargo, aclaró que el felino todavía necesita permanecer hospitalizado.

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“Cada uno de estos avances representa una esperanza y una enorme satisfacción para todo nuestro equipo. Sin embargo, Rogelio continúa necesitando hospitalización y seguimiento médico. Aun así, queremos celebrar sus avances. Porque detrás de cada evolución hay un equipo comprometido y una vida que merece todas las oportunidades”, expresó Bohórquez.

El profesional también compartió imágenes del gato a través de su cuenta de Instagram, en las que se observa una mejoría en su condición general. En una de las fotografías se aprecia una de sus patas canalizadas, por donde recibe los procedimientos necesarios para su tratamiento.