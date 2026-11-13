Dos niños murieron en accidentes en Sucre: uno se ahogó en una piscina de Coveñas y una niña recibió una descarga eléctrica en San Onofre

Los menores de edad que fallecieron fueron trasladados a centros asistenciales, donde llegaron sin signos vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 11 y 12 de noviembre de 2026 se registraron dos accidentes que causaron la muerte de dos niños en Coveñas y San Onofre, municipios ubicados en la subregión del Golfo de Morrosquillo, en el departamento de Sucre.

El primer caso ocurrió en el sector La Martha, en Coveñas, donde un niño de cuatro años, identificado como Lucas Patiño Castaño, falleció por ahogamiento en una piscina del Hotel Mar Blue, donde se hospedaba junto con su padre y la compañera sentimental de este. El menor había llegado al lugar desde Bello, Antioquia.

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De acuerdo con el informativo Tu Prensa Digital, el niño fue trasladado a la clínica Somic de Coveñas, pero ingresó sin signos vitales; el personal médico intentó reanimarlo, sin embargo, las maniobras no surtieron efecto y posteriormente se confirmó su muerte.

La madre del niño se encontraba en Medellín, Antioquia, cuando fue informada sobre lo que pasó, según indicó El Colombiano. Las autoridades cerraron el área donde se registró el accidente e iniciaron la investigación correspondiente, con apoyo de funcionarios de la Secretaría de Salud departamental.

El hotel en donde el menor se encontraba hospedado cumplía con todos los requisitos que figuran en el Registro Nacional de Turismo y la psicina tenías salvavidas (@CiciAquapark / X)

De acuerdo con un reporte del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía revelado por El Tiempo, el establecimiento en donde el menor se encontraba hospedado cumplía con todos los requisitos que figuran en el Registro Nacional de Turismo. Además, la piscina tenía salvavidas, camilla y botiquín.

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Niña de dos años sufrió una descarga eléctrica

El segundo caso, ocurrido en San Onofre, involucra a una menor de dos años, identificada como Clara Inés Blanco del Toro, que falleció tras sufrir una descarga eléctrica. De acuerdo con el medio local Radio Sincelejo, la niña entró en contacto con una extensión que, al parecer, tenía fallas en su aislamiento.

La madre de la menor, que se encontraba lavando ropa, escuchó un grito, ingresó a la habitación en la que estaba su hija y la encontró tendida en el suelo. La víctima fue trasladada al hospital de San Onofre, pero llegó sin signos vitales.

Qué hacer para evitar el ahogamiento de niños o las descargas eléctricas

La Secretaría de Salud de Bogotá presentó una guía para evitar accidentes de niños, niñas y bebés en los hogares. Indicó que la etapa de exploración en la primera infancia es fundamental para su desarrollo y garantizar entornos y espacios seguros en el hogar es responsabilidad de los adultos.

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Con el fin de cuidar a los niños, se debe evitar que las extensiones eléctricas queden a la vista o que haya cables colgando de electrodomésticos, como planchas o hervidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones que enlistó hay algunas para prevenir accidentes relacionados con la electricidad. Una de ellas es colocar tapas protectoras de seguridad en los enchufes que estén al alcance de los niños.

También sugirió evitar que las extensiones eléctricas queden a la vista o que haya cables colgando de electrodomésticos, como planchas o hervidores, para impedir que los niñs puedan jalarlos.

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) advierte que el ahogamiento es una de las diez principales causas de muerte entre las personas de 1 a 24 años, y que el mayor riesgo corresponde a los menores de cinco años. En consecuencia, la organización recomienda medidas de vigilancia, aprendizaje y control del acceso al agua para prevenir estos accidentes.

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En el caso de los bebés, los adultos deben preparar todo lo necesario antes del baño para no dejarlos solos en la bañera, que debe vaciarse después de cada uso. Los niños en edad escolar, mayores de 6 años, deben aprender a nadar y recibir formación sobre seguridad acuática en escuelas, clubes de natación o con socorristas.

Unicef indica que la supervisión debe ser constante cuando los menores estén dentro del agua o cerca de ella, para evitar ahogamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supervisión debe ser constante cuando los menores estén dentro del agua o cerca de ella: el adulto debe permanecer a un brazo de distancia, evitar distracciones como el teléfono y pedir ayuda de inmediato si pierde al niño de vista. El cuidado tampoco debe delegarse en otros niños o adultos.

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Las piscinas, estanques, pozos, depósitos y otras estructuras con agua deben contar con vallas o cubiertas que impidan el acceso sin vigilancia.

Unicef aconseja que los progenitores y otros miembros de la comunidad aprendan técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y rescate acuático sin ponerse en peligro. Los equipos de primeros auxilios, socorristas y asociaciones de natación suelen ofrecer esta formación.

Para los niños en edad preescolar, las guarderías municipales y otros espacios seguros alejados del agua ofrecen una alternativa de cuidado.