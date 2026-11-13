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Banfield vs. Boca Juniors: hora y dónde ver en vivo en Colombia Álvaro Montero y Sebastián Villa en acción por la Copa Argentina

El equipo Xeneize buscará con los “Cafeteros” en acción su pase a la final del torneo de clubes que reúne a todos los equipos del fútbol argentino

Los colombianos tendrán un partido clave, a una semana de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (@BocaJrsOficial-X)
Los colombianos tendrán un partido clave, a una semana de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (@BocaJrsOficial-X)
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A poco más de una semana de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca Juniors, con el protagonismo del portero Álvaro Montero y del delantero Sebastián Villa, buscará dar un paso clave para conseguir otro título: el partido decisivo de la Copa Argentina.

En este contexto, el cuadro dirigido por el técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se citará con uno de los clubes más importantes del sur de Buenos Aires en el centro-oeste de la República Argentina: Mendoza.

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Álvaro Montero y Sebastián Villa brillaron en la victoria 1-0 de Boca Juniors sobre Independiente - crédito Boca Juniors
Álvaro Montero y Sebastián Villa brillaron en el título del Xeneize (Boca Juniors)

El partido se jugará el 14 de noviembre de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se podrá ver en exclusiva a través del canal TyC Sports (que puede tener a través de la suscripción a Directv o con la aplicación Win Play de Win Sports).

El árbitro será Nazareno Arasa y en el VAR lo acompañará Lucas Novelli. A continuación, este es el equipo arbitral que acompañará a los dos jueces centrales:

  • Árbitro principal: Nazareno Arasa
  • Asistente número 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Romero

Así vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Banfield

Banfield vs. Lanús, Torneo Clausura
Banfield vs. Lanús, Torneo Clausura (Créditos: Fotobaires)

El 6 de noviembre de 2026, Banfield empató a dos goles ante Atlético Tucumán en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires.

Pese a su buen comienzo y que terminó frustrado por el VAR al anular la anotación de Lautaro Gómez al minuto 3, el “Decano” (apodo de Atlético Tucumán) obtuvo la ventaja gracias al doblete de Juan Rodríguez al minuto 14 y 18 de partido.

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Ya para el segundo tiempo, Alexander Machado descontó para el “Taladro” (apodo de Banfield) y el volante Lautaro Gómez tuvo la posibilidad de empatar el marcador al 78 de partido.

Con este empate, el equipo dirigido por Pedro Troglio acumuló cuatro juegos sin ganar, siendo su última victoria, el 10 de octubre de 2026 cuando derrotó por 1-2 a Tigre en el estadio José della Giovanna.

Los goles del “Verdolaga” fueron de Adrián Balboa al minuto 6 y de Tomás Adoryan al 36, mientras que el empate parcial fue de Jerónimo Dómina al 10 de partido.

Para hablar de la clasificación a esta instancia, el “Taladro” tuvo que vencer desde los tiros del punto penal a Deportivo Riestra, el 9 de septiembre de 2026 tras empatar a un gol en los 90 minutos en el estadio Alfredo Beranger de Turdera (pequeña ciudad argentina ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires).

Riestra se había ido en ventaja con el gol del defensor Ángel Stringa al minuto 45, pero Tomás Adoryan empató el juego al 50 del segundo tiempo.

En los tiros penaltis, el defensa Brandon Oviedo marcó el séptimo cobro de Banfield y el defensor Carlos Quintana al falló su cobro para Riestra.

A continuación, así viene el “Taladro” en sus últimos cinco juegos:

  • 6 de noviembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Banfield 2-2 Atlético Tucumán
  • 2 de noviembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Independiente Rivadavia 3-1 Banfield
  • 24 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Banfield 1-1 Lanús
  • 17 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Banfield 0-1 Argentinos Juniors
  • 10 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Tigre 1-2 Banfield

Boca Juniors

Milton Delgado (i) de Boca disputa el balón con César Pérez de Defensa en un partido de la Liga Profesional Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Milton Delgado (i) de Boca disputa el balón con César Pérez de Defensa en un partido de la Liga Profesional Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Por su parte, Boca Juniors se convirtió en el campeón anual del fútbol argentino, el 7 de octubre de 2026 en una dramática definición a la misma hora con Rosario Central.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena sufrió pero venció en la última jugada del partido a Defensa y Justicia en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, gracias a la anotación del delantero ecuatoriano Enner Valencia al 90+6, aprovechando el error en la salida del portero Matías Borgogno que dejó una pelota divida al intentar capturar la pelota.

De esta forma, Boca llegó a los 75 títulos oficiales en su historia y espera lograr el 76, el 21 de noviembre de 2026 ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y acumuló su quinta victoria en línea.

A continuación, así quedaron en sus últimos cinco partidos:

  • 7 de noviembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors 1-0 Defensa y Justicia
  • 1 de noviembre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors 1-0 River Plate
  • 25 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Independiente 0-1 Boca Juniors
  • 20 de octubre de 2026 - Copa Sudamericana: Vasco da Gama 1-3 Boca Juniors
  • 16 de octubre de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors 2-1 Talleres de Córdoba
Boca vs Banfield
Boca Juniors vs Banfield. Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

En lo que se refiere a la Copa Argentina, Boca derrotó por 2-3 a Racing de Avellaneda en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, el 27 de septiembre de 2026.

La “Academia” se fue ganando en dicho encuentro gracias a los goles de Gastón Lodico al minuto 19 y de Adrián “Maravilla” Martínez al 47, pero Boca logró remontar en poco más de 20 minutos y Valencia volvería a ser protagonista con un triplete.

El descuento llegó al 72 y luego el exdelantero del Pachuca de México logró anotar al 80 y 90+5 para sellar la remontada.

En lo que se refiere a los antecedentes de juegos directos, el último partido se disputó el 24 de agosto de 2025 y allí el “Azul y Oro” derrotó por 2-0 al “Taladro”.

Los uruguayos Miguel Merentiel al 55 de partido y Edinson Cavani al 82 anotaron para la victoria.

A continuación, así quedaron los últimos duelos entre sí:

  • 24 de agosto de 2025 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors 2-0 Banfield
  • 14 de febrero de 2025 - Liga Profesional de Fútbol: Banfield 0-1 Boca Juniors
  • 31 de julio de 2024 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors 3-0 Banfield
  • 12 de marzo de 2023 - Liga Profesional de Fútbol: Banfield 1-0 Boca Juniors
  • 1 de julio de 2022 - Liga Profesional de Fútbol: Boca Juniors 0-3 Banfield

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